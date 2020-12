Misterio natural: los babuinos que roban y transportan cachorros de leopardos

Los primates de dos parques nacionales diferentes de Sudáfrica tuvieron la misma actitud con los pequeños felinos, algo que es altamente inusual y que llamó la atención de los especialistas de esas reservas silvestres Crédito: Captura de video Latest Sightings

Una maravilla para ver, sin dudas, pero también un misterio de la naturaleza. En dos parques nacionales diferentes de Sudáfrica, y para la misma época del año, se ha podido observar un ejemplar de mono babuino que llevaba consigo un cachorro de leopardo que previamente había robado de su lugar de crianza natural.

Uno de estos casos fue visto y retratado por la fotógrafa de vida silvestre Lauren Pretorius en el Parque Nacional Kruger, pero quizá el episodio mejor documentado es el que ocurrió en la Reserva Privada Pilanesberg, donde la escena del babuino y el pequeño leopardo fue grabada en un video que luego se subió a la página especializada en vida silvestre sudafricana Latest Sightings.

El que pudo obtener las imágenes que luego recorrerían el mundo fue Paul Wood, de 44 años, un turista que estuvo en el parque y que se sintió afortunado de haber podido captar esta experiencia única en su vida.

Los visitantes se sorprendieron al ver que el pequeño animal en manos del primate se encontraba vivo Crédito: Lauren Pretorius

"Este video fue tomado en 2020 justo después de las 11 de la mañana en el Parque Nacional Pilanesberg", comenzó a narrar Wood para el sitio Latest Sightings, que publicó la noticia la semana pasada.

"Íbamos de regreso a nuestro alojamiento después de un safari matutino cuando nos encontramos con una gran tropa de babuinos. Avanzaban por la carretera en dirección opuesta a la nuestra y poco a poco los pasamos. Todos vimos al último animal de esta tropa, un babuino macho y joven, que llevaba algo pequeño debajo de su vientre con el brazo", relató Wood.

Uno de los avistamientos fue realizado en el Parque Nacional Pilanesberg, donde un babuino macho joven capturó a un cachorro de leopardo Crédito: Captura de video Latest Sightings

"Todos teníamos los ojos puestos en ese babuino, que hacía malabares con lo que llevaba en la mano -continuó Wood-, hasta que nos sorprendimos al ver que se trataba de un pequeño cachorro de leopardo. Y vimos que estaba vivo".

El hombre contó que todos se extrañaron con ese espectáculo, que les parecía "antinatural", ya que un bebé leopardo debía estar con su mamá y el resto de su camada, pero no con un primate. Tenían la esperanza de que el babuino dejara al cachorro en libertad, pero eso no pasaba.

En el video que grabó Wood puede observarse al babuino sentado con el cachorro a su lado. De vez en cuando, el primate toca al felino, hasta que vuelve a tomarlo y se va con el resto de su grupo, que ya se estaba alejando.

"Fue un avistamiento increíble, pero agridulce para todos los que lo observamos, porque sabíamos que el cachorro no podría sobrevivir más que unas pocas horas lejos de su madre", concluyó Wood.

El futuro no es demasiado venturoso para el pequeño felino, que no sobrevivirá mucho tiempo lejos de su madre y de su camada Crédito: Lauren Pretorius

Otros casos similares

Poco más tarde, la fotógrafa Lauren Pretorius envió también al sitio de Latest Sightings imágenes de otro babuino con otro cachorro de leopardo. "Pensamos que debía ser el mismo avistamiento, ya que nunca antes habíamos visto algo así. ¡Pero no! Fue un evento completamente diferente", señalaron en la citada página.

En febrero de este año, también en el Parque Nacional Kruger, los turistas pudieron observar cómo otro de estos babuinos machos había capturado a un cachorro de león y también lo llevaba consigo, esta vez hacia lo alto de un árbol.

En aquella oportunidad, Kurt Schultz, una autoridad del Parque Nacional Kruger, explicó cuál es la triste situación para los pequeños felinos cuando son capturados por estos primates.

En el Parque Nacional Kruger, para la misma época del año, una fotógrafa avistó a otro primate trasladando a una cría de leopardo Crédito: Lauren Pretorius

"No creo que el pequeño tenga la posibilidad de sobrevivir. La naturaleza es cruel, la mayoría de las veces, y la supervivencia de un predador joven como lo es este león no es sencilla. El león va a representar una amenaza para los babuinos cuando crezca. Además, he oído que este tipo de mono mata de forma despiadada a las crías de leopardos y de leones", dijo Schultz.