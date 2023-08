escuchar

Ivo y Karu es una pareja de argentinos que viaja por el mundo y comparte sus experiencias en las redes sociales. Actualmente se encuentran en Nueva Zelanda y en un reciente posteo en su cuenta TikTok mostraron una escuela de aquel país. Sucedió que algunos detalles del video, con claras diferencias a lo que ocurre en los establecimientos educativos de la Argentina, llamaron la atención de los tiktokers y de sus seguidores. “Increíble, pero verdad”, escribieron en la descripción de las imágenes.

”Así son las escuelas en Nueva Zelanda” es el título que los argentinos le pusieron al video que muestra un momento de actividad desde el frente de un establecimiento escolar, aparentemente de primaria y secundaria, del país insular.

Mostró cómo son las escuelas en Nueva Zelanda y un detalle sorprendió a todos

Ya, en la descripción del posteo, los tiktokers anticipan un tanto de qué va a ir la publicación, ya que lo que escribieron allí dice: “25 años atrás nosotros en la Argentina disfrutábamos la escuela de la misma forma. Increíble, pero verdad”.

En el video que postearon Ivo y Karu hace un par de semanas se ve la puerta de acceso al lugar, ornamentada con la estatua de un aborigen, y el patio del frente de una escuela. De inmediato, la cámara hace un acercamiento y pueden observarse varios niños pequeños que juegan en la copa de un árbol.

Una de las imágenes que sorprendieron del video de la escuela de Nueva Zelanda fue el ver a los chicos jugando arriba de un árbol TikTok / @ivoykaru.viajeros

“Así son las escuelas en Nueva Zelanda”, dice un texto sobre las imágenes, y luego otro escrito explica: “Dejan jugar a los nenes en los árboles. Y les ponen escalera”. En efecto, sobre el tronco de ese árbol hay una pequeña escalera que tiene la función de ayudar a subir y a bajar a los estudiantes.

Más adelante, la cámara que toma el frente de la escuela hace un paneo hacia un costado y es posible ver, colgadas sobre el frente del establecimiento, las mochilas de los chicos. “Dejan las mochilas afuera”, dice el texto sobre las imágenes.

Más adelante, la toma del frente de la escuela vuelve a hacer un alejamiento y es posible ver el detalle que llamó más la atención, porque representa una clara diferencia con lo que pasa en las escuelas de la Argentina, especialmente en las de los grandes centros urbanos.

Es así que la cámara toma otra vez el portón de acceso y el texto sobre el video señala: “Puerta abierta y sin rejas. Los nenes no se escapan y nadie se los roba”.

Las mochilas están todas afuera en la escuela de Nueva Zelanda que mostraron en redes los tiktokers Ivo y Karu tiktok / @ivoykaru

La publicación en TikTok de Ivo y Karu dura apenas 18 segundos, pero alcanza para destacar algunas diferencias notables entre las escuelas de Nueva Zelanda y las de la Argentina. De hecho, los comentarios que recibió el video tenían algo que ver con eso.

“Es otro mundo ese país”, comentó una usuaria; “Cuando vivía allá en Nueva Zelanda, no había rejas y me daba miedo, hasta que me di cuenta que era muy seguro para mi niño”, escribió otra; “Acá no podías salir al recreo que aparecía la tuya en el ventilador y/o tacho de residuos”, señaló una tercera, en referencia al destino de las mochilas en la escuela a la que fue, aunque para suavizar lo que había escrito añadió un emoji de una cara muerta de risa.

Karu e Ivo viajan por el mundo y actualmente se encuentran en Nueva Zelanda Ig / @ivo_y_karu

Por supuesto, la publicación de la pareja de argentinos no pasó desapercibida y tuvo más de 11.000 visualizaciones desde que fue posteada. En los mismos comentarios, Ivo y Karu, desde su estadía en tierras neozelandesas dejan una reflexión: “Y si todo el mundo fuese así de tranquilo y seguro ¿cómo sería todo?”.