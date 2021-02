Muy pocos argentinos saben de dónde vienen las frutas que consumen

Se trata de un estudio online que encabezó el Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales (INSOD) de UADE junto a la carrera de Ingeniería en Alimentos para conocer un poco más sobre los hábitos relacionados al consumo de alimentos naturales e industrializados, con especial foco en la compra y consumo de frutas y verduras.

¿Qué sabés del origen de lo que comés?

Algunos de los datos que surgieron de la encuesta sorprendieron a quienes la llevaron a cabo. Si bien casi la totalidad de los encuestados (93%) manifestó hacer sus compras de frutas y verduras en verdulerías, solo el 6% conoce de dónde vienen esos alimentos. “Esto, sin dudas, es algo que debe mejorarse, ya que es fundamental que los consumidores conozcan la procedencia de los alimentos que adquieren, como así también los procesos a los cuales fueron expuestos (procesamiento, almacenamiento, etc.)”, sostiene Martin Piña, director de la carrera de Ingeniería en Alimentos de UADE y de la Diplomatura en Tendencias para el Desarrollo y Producción de Alimentos Saludables.

Preferencia por frutas y verduras

Entre los resultados más relevantes se encuentra la preferencia por los productos frescos: es tan fuerte que un 65% de los encuestados afirmó que, en caso de no conseguir el producto que está buscando, prefiere optar por otra fruta o verdura fresca como reemplazo. Y solo 2 de cada 10 (19%) aseguraron que, ante esa situación, recurren a frutas o verduras congeladas, y 1 de cada 10 (10%) a productos enlatados.

La gran mayoría (85%) coincide también en que las frutas y verduras orgánicas son mejores porque no están expuestas a agrotóxicos. El 53% consideró en alguna medida que las frutas y verduras congeladas son mejores que las enlatadas o en conserva, mientras que el 78% considera que las frutas o verduras congeladas son alimentos industrializados. Un porcentaje similar afirmó lo mismo sobre las frutas o verduras en conserva (77%).

Encuesta sobre frutas y verduras

En cuanto a los alimentos industrializados, se repite la falta de información como respuesta compartida. “Lo cierto es que hoy en día más del 95% de los alimentos que consumimos son industrializados. Los consumidores suelen meter dentro de la misma bolsa a todos los alimentos, cuando en realidad no todo es lo mismo. Hay que revisar lo que estuvo sucediendo en los últimos 20 años, dado que han ocurrido varios hechos que, en su conjunto, provocaron un cambio radical en la forma en la cual nos alimentamos y la forma en la cual producimos alimentos (problemas de mal nutrición, temas medio ambientales, acceso a la tecnología, nuevas tendencias o movimientos, marketing, desafíos a futuro, etc.), explica Martin Piña, y agrega: “Personalmente, pienso que no existen alimentos “prohibidos” o “malos” (a menos que uno tenga una determinada patología), sino que se trata de un correcto equilibrio en nuestras dietas y consumir los alimentos en la cantidad y frecuencia adecuadas. Independientemente, lo seguro es que, por el estilo de vida actual, no podríamos vivir sin la industria alimenticia”.

¿Industrializados o no?