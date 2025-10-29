Ni Chocolate Dubai ni dulce con sal: este es el sabor de helado del año por ser “frutal e innovador”
Una nueva propuesta gastronómica se anunció para la próxima edición de la Semana del Auténtico Postre Artesanal; la creación fue elegida en una competencia nacional de maestros
La Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) anunció los detalles de la novena edición de la Semana del Helado Artesanal. El evento se realizará del 10 al 16 de noviembre y presentará el nuevo sabor del año, una creación que busca destacar por su originalidad en el marco del lema “El futuro es artesanal”. La consigna de este año valora la creatividad y la autenticidad en un contexto digital.
Cuál es el nuevo sabor del año
La creación seleccionada para esta edición se llama Frutta D’ Oro. Los organizadores lo definen como un gusto “frutal, súper fresco e innovador”. Se trata de un helado al agua que presenta una combinación de mango y banana, con lajas de chocolate blanco y ralladura de lima. La selección de este nuevo gusto surgió de la última competencia Coppa D’Oro del Helado Artesanal realizada en Argentina, donde maestros heladeros de todo el país compitieron por la mejor elaboración.
Maximiliano Maccarrone, Presidente de AFADHYA, afirmó: “Un sabor con el que esperamos llegar a todos y cada uno de los rincones de nuestro país, de la mano de los maestros heladeros argentinos”. El directivo destacó el proceso detrás de la novedad.
“Cada año, en el marco de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, buscamos maravillar a los fanáticos con propuestas distintas que sorprendan a los paladares más exigentes. Este nuevo sabor, Frutta D’ Oro, fue creado en conjunto con los maestros heladeros de AFADHYA, en los laboratorios de la nueva Escuela Latinoamericana del Helado Artesanal, recientemente inaugurada”, detalló Maccarrone.
Cuándo y cómo será La Noche de las Heladerías
Dentro de la Semana del Helado Artesanal, el evento principal será la novena edición de La Noche de las Heladerías. Esta jornada especial se llevará a cabo el próximo jueves 13 de noviembre. A partir de las 19 horas, más de 500 locales adheridos en todo el país ofrecerán una promoción de 2x1 en la compra de cuarto kilo de helado.
Los interesados pueden consultar el mapa con las heladerías participantes en el sitio web oficial del evento. Además de las promociones, la semana incluirá shows en vivo y experiencias solidarias. La organización realizará donaciones y acciones a beneficio de fundaciones como Natalí Flexer, Casa Garrahan, el Comedor “Los Piletones” y la Casa del Teatro.
Cuánto helado se consume en la Argentina y cuáles son los gustos preferidos
El helado es uno de los postres preferidos en el país. Según datos recientes de AFADHYA, el consumo promedio anual per cápita de helado en la Argentina es de 7,3 kilogramos. Durante la temporada alta, esta cifra registra picos que alcanzan los 10 kilogramos por persona. Para Maccarrone, los gustos más solicitados reflejan la preferencia local. “Esto refleja la combinación perfecta entre tradición y sabor artesanal”, aseguró el presidente de la asociación.
Una encuesta en línea realizada por AFADHYA entre sus socios de todo el país reveló el listado de los diez sabores más elegidos por el público en 2025. La lista confirma la fuerte presencia de las variedades de dulce de leche y chocolate en el paladar nacional. El top 10 es el siguiente:
- Dulce de leche granizado
- Chocolate con almendras
- Frutilla a la crema
- Pistacho
- Sambayón
- Banana split
- Dulce de leche
- Súper dulce de leche
- Limón
- Americana
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.