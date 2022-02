El desopilante homenaje que le quieren hacer los fanáticos a Rafael Nadal en Mallorca: “Que le cambien el nombre”

La estela del impactante triunfo de Rafael Nadal ante Medvedev para alzarse con su 21er Grand Slam tras revertir el resultado continúa expandiéndose. En las redes sociales, los fanáticos del balear bromearon con la posibilidad de cambiar el nombre de Manacor (la isla donde nació el tenista) a “Nadalcor”. En tanto, el usuario Victor Bonnin y Sebastián Muntaner de la plataforma Change.org hicieron una propuesta un poco más viable: que el aeropuerto de Palma de Mallorca lleve el nombre del “Matador”.

“Rafael Nadal es sin duda el mejor tenista de la historia y seguramente, el mejor embajador que tiene la isla de Mallorca. Por eso iniciamos esta recogida de firmas para pedir al Gobierno de España, a AENA y al Gobierno Balear que hagan cuanto esté en su mano para nombrar al aeropuerto de Mallorca, Aeropuerto de Mallorca - Rafa Nadal”, reza el texto de la petición que lleva, hasta hoy, casi 3000 firmas.

Para llevar a cabo tal modificación, el internauta argumenta que Nadal “representa los valores que deben ser un ejemplo para todos: la humildad, la honradez, la educación, el sacrificio, la tenacidad y el esfuerzo”. Asimismo, evocan el caso del Aeropuerto de Granada-Jaén, que incorporó el nombre del poeta Federico García Lorca, entre otros ejemplos de similares características.

La petición que impulsaron en "Change.org" para cambiar el nombre del aeropuerto de Palma por el de Rafael Nadal Captura

Antecedentes

Esta no es la primera vez que se impulsa un homenaje al deportista español. En 2017, la marca de autos que lo auspicia propuso que la moneda de un euro lleve su rostro. Ese año, “La Fiera” obtuvo su décimo Roland Garros y, además, ganó el US Open. En aquel entonces, la petición, que tenía el objetivo de ser llevada a la Cámara de Diputados de España, superó las 10.000 firmas. Sin embargo, el cambio deseado por la empresa motora no prosperó.

La petición para que la moneda de un euro lleve la cara de Rafael Nadal Captura

Qué dijo Nadal tras su épico triunfo en Australia

De regreso a su tierra natal, Rafa brindó una rueda de prensa a los periodistas y contó las adversidades que atravesó antes de jugar el torneo que terminó conquistando: “Así como otros años a Australia llegaba bien preparado, este fue todo al revés: demasiados problemas sin poder entrenarme bien y pasó lo del virus, con varios entrenamientos; luego, me tuve que quedar 10 días encerrado en casa. Normalmente ya es algo critico, y en esa situación, se convirtió en algo dramático”.

A su vez, resaltó que “en la edición menos esperada se han dado las circunstancias adecuadas”, y dijo que jugó el torneo, quizás por todo lo acaecido, con “desparpajo y máxima ilusión”. A su vez, no le restó importancia a la suerte en “momentos claves”. “A nivel físico estuve mucho mejor de lo que pensaba y de juego también”, agregó.