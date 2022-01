No te vayas nunca, nubarrón

Jueves: el verano, en pausa

Comienza otro día a puro nubarrón en el estuario. El amanecer conserva cierta probabilidad de chaparrones aislados con cielo nublado, viento leve desde el este y el termómetro saliendo desde 22°C. A media mañana recobraremos cierta estabilidad aunque estaremos expuestos todo el día a alguna llovizna o precipitación aislada. Seguiremos distantes del calor con el termómetro recortándose en 29°C promediando el día, claro que con toda la humedad de nuestra columna atmosférica puede que la sensación térmica se ubique hasta tres grados más arriba. El viento desde el río nos acompañará durante toda la jornada para seguir modelando otro día de acotada amplitud térmica con 24°C a la noche. Cruzando la medianoche aumenta la probabilidad de precipitaciones.

Viernes: implotó el verano

Enésimo día inestable en la ciudad con permanente amenaza de precipitaciones, más débiles y aisladas por la mañana y más activas y sostenidas desde la tarde. Se estima un día con cielo mayormente nublado, con algunas fracturas en la nubosidad que nos puedan dar algunos minutos del sol. El termómetro sigue moderado, saliendo desde 23°C y alcanzando 28°C a la tarde. Hacia el atardecer tendremos un reingreso de aire frío lo que podría favorecer algunos chaparrones intermitentes que se extenderían hasta la noche. Comienza un período de máxima inestabilidad hasta el mediodía del domingo, la noche no estará a salvo para los que quieran salir.

Sábado: la amenaza fantasma

Comienza un fin de semana como para no salir de casa. El sábado quedará completamente solapado por la posibilidad de lluvias de diferente intensidad, incluso hay lugar para alguna tormenta aislada. Algunos modelos auguran mucho nubarrón pero pocas gotas por lo que existe la probabilidad que alguna actualización muestre un escenario menos pesimista aunque todas las simulaciones coinciden en un día sin sol y con una mañana mucho más inestable que la tarde. Se espera una máxima de 27°C en un día bastante menos ventoso que los anteriores con la lupa puesta hacia la medianoche donde un reingreso de aire frío podría dejarnos una nueva tanda de chaparrones.

Domingo: la tarde salva al finde

A pesar de que la jornada dominical se anexa a la fila de días inestables guarde cierta probabilidad de un batacazo vespertino. El día podría presentar precipitaciones por la mañana para un cese de lluvias y retiro de la nubosidad baja hacia el mediodía. Si bien queda lejos la vuelta del sol se podría esperar una tarde sin lluvias que quizás pueda alentar a salir un rato de casa aprovechando las temperaturas agradables. Se espera un máxima de 27°C con sensación térmica más alta por la extrema humedad.

Spoiler alert

El lunes y el martes serán los últimos capítulos de esta saga otoñal, conservando los nubarrones y la inestabilidad. Hacia el final del martes tendremos un importante ingreso de aire frío lo que podría limpiar el cielo para dejarnos un miércoles y jueves a pleno sol, con leve descenso de temperatura. Seguiremos a salvo del calor intenso por otra semana más.

Eso es todo, amigos. Si bien no fueron días ideales para moverse por la ciudad con tanta lluvia intermitente y tanto pegote, fue infinitamente mejor que hacerlo bajo el calor extremo de la semana pasada. El fin de semana conservará el semblante otoñal con probabilidad de una nueva tanda de lluvias aunque en este escenario de incertidumbre atmosférica no sería raro que todo termine en un par de gotas o en algún momento muy puntual de precipitaciones, por lo que no cancelen todavía ningún plan al aire libre. A pesar de que a algunos hayan llegado empapados a casa a la salida del trabajo este episodio de chaparrones a sido toda una bendición para las zonas de déficit hídrico, algunas ya entrando en sequía, y también para las zonas de incendios forestales. Solo los turistas de la segunda quincena se sienten estafados tras ver como los que vacacionaron durante la primera se retiraron satisfechos tras sendos días de playa con temperaturas históricas para la costa atlántica. Buenos Aires volvió a respirar tras el sofocón y se tomará varios días para recuperarse, de todas formas queda mucho verano por delante. Saluden a los nubarrones, a pesar de algún pasaje donde hubo que refugiarse rápidamente bajo algún techo, siguen estando de nuestro lado como aliados fundamentales en el combate al calor extremo, subrayando la paradoja subjetiva del “buen tiempo”, donde quedó demostrado que un día de cielo despejado y calor fuerte pueden llegar a significar pésimas condiciones meteorológicas para el laburante. Lamentablemente son días de incertidumbre atmosférica donde la permanente inestabilidad hace difícil tener precisión sobre horarios e intensidad de las precipitaciones. El período estival se puso en pausa hasta fin de mes, aunque logró con unos pocos días que no acordemos para siempre del “Verano del 22″.

Hasta la semana que viene

@JopoAngeli