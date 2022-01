¿Cuál es la canción más buscada en Estados Unidos y el mundo?

Encanto, la nueva película de animación de Disney, se convirtió en un éxito instantáneo desde su estreno en los cines de Estados Unidos, en noviembre pasado, y sobre todo a partir de su arribo a la plataforma Disney+, en plena Nochebuena. Como si fuera poco, logró algo que no sucedía hace más de 25 años: que una de sus canciones sea la más escuchada.

En 1994, Elton John superó todas las expectativas con “Can You Feel the Love Tonight” (”Puedes sentir el amor esta noche”) en El Rey León. Al año siguiente, Vanesa Williams hizo lo propio con “Colors of the Wind” (Colores en el viento), el tema principal de Pocahontas. Ahora, esta nueva historia de Disney basada en la cultura de Colombia trepó a lo más alto de las listas de éxitos a bordo de “No se habla de Bruno”, la canción compuesta especialmente para la película por el actor y cantante Lin-Manuel Miranda, e interpretada por Carolina Gaitan, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz y el elenco de Encanto.

"No se habla de Bruno", el nuevo gran éxito musical de Disney

Este hit absoluto que no se parece en nada a sus predecesores ha encabezado las listas de Spotify, Apple Music e iTunes en Estados Unidos, y alcanzó el número 1 en la lista global de videos musicales de YouTube. Además, se encuentra actualmente en el número 4 de la lista Billboard Hot 100.

Semejantes galardones posicionan a “No se habla de Bruno” un escalón por encima de otro himno de la factoría Disney, “Libre soy”, de la película Frozen (2014), que incluso ganó el Oscar a mejor canción original.

Una captura de la escena de "No se habla de Bruno", el nuevo gran éxito musical de Disney

No obstante, el éxito de Encanto parece no haber encontrado su techo todavía. También están subiendo en los charts otros temas de la película como “En lo profundo/Peso” y “La familia Madrigal”. Además, la semana pasada la banda sonora del film le quitó el primer puesto en la lista Billboard 200 a 30, el esperado nuevo álbum de la cantante británica Adele, y esta semana permanece en la tercera ubicación, debajo de DS4EVER, lo nuevo del rapero estadounidense Gunna y Dawn FM, el último y sorpresivo álbum de The Weeknd.

“No se habla de Bruno” también es furor en TikTok, donde los usuarios se animaron a hacer sus propias versiones de este hit cuyo origen no tiene nada de mágico. Su compositor, Lin-Manuel Miranda, que ya había trabajado para Disney en la banda sonora de Moana (2016), creó esta canción pegadiza prácticamente por encargo, revelaron los realizadores de Encanto.

La escena de Encanto donde cantan "No se habla de Bruno"

Según consignó The New York Times, los directores Jared Bush y Byron Howard, la codirectora Charise Castro Smith, y el entonces jefe de música de Walt Disney Animation Studios, Tom MacDougall, estaban en una de las tantas videoconferencias semanales con Miranda cuando decidieron hacer una tormenta de ideas sobre una canción grupal que sirva para darle un golpe de energía a la mitad de la película.

“Veíamos que Lin estaba pensando, y nos miró y dijo: ‘Parece una siniestra historia de fantasmas, como un montuno siniestro’”, explicó Howard en referencia a un patrón musical cubano. “Y se pone al piano y toca los tres primeros acordes. Literalmente, lo vimos armarla y componerla en ese mismo momento. Nunca me había pasado eso”, confesó el director.