Escribió una pésima reseña de un afamado restaurante y la dueña le salió al cruce

En la ciudad inglesa de Wolverhampton, una mujer escribió una pésima reseña de un restaurante porque el plato vegetariano que pidió tenía carne, pero la dueña del local le salió a contestar.

Fiume es un restaurante italiano con una calificación alta de 4,5 estrellas y cientos de reseñas. Es uno de los mejores calificados de la ciudad en TripAdvisor e incluso recibió el premio Travellers’ Choice Award en 2021. De 740 reseñas, 474 calificaron el restaurante como “excelente”. Por ese motivo, la calificación negativa que dejó un cliente molestó a la dueña del restaurante.

La comensal llamada Eve, afirmó que encontró un trozo de carne en el centro de su pasta vegetariana, pero aseguró que el personal le había dicho que revisarían las cámaras de seguridad porque otro miembro de su grupo podría haberlo “arrojado” sobre la mesa. “Como vegetariana, pedí la carbonara sin carne como hago en la mayoría de los restaurantes”, comenzó la reseña la mujer. “Al principio, me trajeron una carbonara con carne, se disculparon, la devolvieron y me trajeron una fresca. Luego encontré un trozo de tocino en el medio de mi comida, que obviamente no es una verdura. Cuando le informé al mesero la gerencia sugirió que mi amigo había ‘arrojado el trozo de tocino sobre la mesa y dentro de mi plato’. He estado aquí antes y ha sido genial, pero el servicio al cliente fue deficiente en la visita”, concluyó.

El restaurante tiene muy buenas reseñas en Internet. Fuente: facebook.com/fiumerestaurantcompton

La dueña del lugar, Carla, no dudó en responderle públicamente: “Hola Eve, recordamos muy bien tu experiencia gastronómica con nosotros y también recordamos que viniste al bar al final de tu comida, mencionando cortésmente que no fue un problema y que estabas feliz con el servicio. Esto nos hizo creer que estabas contenta con la velada. Definitivamente, no es el caso”, escribió.

“Al ordenar la comida, simplemente solicitaste que te gustaría una ‘carbonara con champiñones’. No se mencionó sacar la carne o el hecho de que eras vegetariana. Por eso llegó a tu mesa una carbonara de carne con champiñones añadidos. La carbonara vegetariana no está en nuestro menú y al pedirla, nuestra mesera entendió que era la opción de carne que querías. Sin embargo, esto se solucionó de inmediato, con un plato nuevo cocinado para ti, sin que el plato viejo estuviera a la vista”, detalló la dueña.

“Cuando se mencionó sobre ‘revisar las cámaras’, fue porque nos tomamos muy en serio cualquier problema de este tipo, así como los requisitos dietéticos. Después de un examen muy minucioso de las filmaciones, apreciamos que efectivamente hubo un intercambio de cubiertos, platos y comida entre ustedes durante la comida. Esto nos llevó a creer que el ‘invitado’ que encontraste en tu plato bien podría haber sido de la señora sentada frente a vos que había pedido la carbonara normal”, explicó.

“Lamentamos cómo transcurrió tu velada, pero también fue extremadamente difícil para nosotros servir tu mesa. Gracias, saludos cordiales”, concluyó. Fiume ha recibido muchas críticas positivas, algunas de las cuales afirman que el restaurante es su “lugar favorito”. Las reseñas señalan: “Lo visito regularmente. El ambiente es genial y el personal es muy amable”, “Visitamos cada vez que podemos y en cada ocasión. La comida no es de este mundo”.