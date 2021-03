Nueva normalidad: los profundos cambios que Bill Gates hizo en su vida por la pandemia

Bill Gates afirmó que hará grandes cambios en su vida en la pospandemia. El multimillonario y filántropo norteamericano dijo este viernes que está modificando algunos hábitos con el objetivo de contribuir a la reducción de la huella de carbono. Esta no es la primera vez que se refiere al tema: en otras oportunidades aseguró que el cambio climático tendrá efectos peores que la pandemia de coronavirus.

“En el plano personal estoy haciendo mucho más: conduzco autos eléctricos, tengo paneles solares en mi casa, como carne sintética, compro combustible de aviación verde”, afirmó. Además, agregó que planea volar muchas menos horas que antes del Covid-19, ya que en estos meses quedó demostrado que “podemos arreglárnoslas con menos viajes”.

Durante su participación en el programa Ask Me Anything (Preguntame cualquier cosa) en la plataforma Reddit, el cofundador de Microsoft pidió por favor a la sociedad que consuma menos para cuidar al planeta. El empresario se centró en distintas cuestiones de actualidad: por un lado, los problemas sanitarios por el coronavirus, la vacunación, las teorías conspirativas sobre el 5G y las hamburguesas veganas o de carne sintética.

Bill Gates participó de una transmisión en Reddit donde se refirió a los nuevos hábitos que incorporó con la pandemia

“Lo que necesitamos ahora es un plan que convierta todo este impulso en pasos prácticos para lograr nuestros grandes objetivos”, manifestó. Ante una consulta sobre la desalación de agua de mar como una solución al problema de la escasez mundial de agua potable para los próximos años, dijo que es un proceso que resulta muy costoso.

“Todo esto se trata del costo de la energía. El costo es prohibitivo para el uso agrícola del agua. Las semillas nuevas pueden reducir el uso de agua, pero algunas áreas no podrán cultivar tanto”, enfatizó.

Estas declaraciones no son del todo novedosas para Gates. En su último libro, How to Avoid a Climate Disaster (Cómo evitar un desastre climático), asegura que tiene un plan para reducir y eliminar por completo las emisiones de gases de efecto invernadero a través de tecnologías innovadoras y herramientas existentes como la energía solar y la eólica que permitan disminuir, en gran medida, el impacto en el medio ambiente.

En 2015 fundó Breakthrough Energy, una red de programas filántropos con los que pretende encontrar e impulsar empresas capaces de producir energía limpia par darle una solución a los problemas ambientales.

