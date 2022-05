Pensaron que eran pareja, los criticaron por la diferencia de edad pero la verdad los calló a todos

Las redes sociales cumplieron un doble rol en la publicación de un video, que se viralizó en cuestión de horas y vincula a un nieto con su abuela. Con el texto “nuestra promesa”, Giuseppe D’Anna, de 19 años, aparece en un contenido multimedia, que publicó su abuela en TikTok, de rodillas, abrazándola y dándole un beso. Los usuarios, quienes suelen opinar sobre lo que se ve y no indagan sobre el contexto, comenzaron a poner sobre el tapete si la diferencia de edad puede impedir el amor sobre otra persona. Como si esto no fuera a causar semejante revuelo, el medio británico The Mirror señaló que eran pareja y el posteo se viralizó.

Dicho suceso generó una bola de versiones que lograron desviar por completo la información real, y aunque el adolescente de 19 años y su abuela Milina, de 76, intentaron esclarecer los hechos, las redes tomaron por cierto el romance. Quienes sí conocen al detalle la situación son los seguidores de ambos, que aclararon que no existe ningún interés romántico y por el contrario, son una simple familia de Torre Annunziata, en Nápoles, al sur de Italia.

Al tener 50 millones de visualizaciones y 5 millones de likes, el video, que dura 15 segundos y muestra al chico agasajando a su abuela con un anillo de diamantes e indumentaria de la marca Versace, llenó los sitios de todo el mundo y obligó a Giuseppe a dar su testimonio para intentar desmitificar las numerosas versiones acerca de su persona.

El video de un nieto y su abuela que generó un malentendido que se viralizó en todo el mundo

En diálogo con el medio italiano Fanpage, D’Anna explicó el motivo de la temática elegida y abarcó el costado sentimental para poder argumentarlo: “Para explicar el amor que siento por mi abuela. Vivimos juntos; ella es viuda y trato de darle todo el cariño que mi abuelo ya no le puede dar, obviamente como le puede dar un nieto. Incluso ese beso que nos dimos es una muestra de cariño, como en nuestra parte del mundo es costumbre entre familiares, nada más. No me esperaba este éxito: por lo general nuestros vídeos se detienen en los 2 millones de reproducciones, este ha superado los 43 millones, inmediatamente se volvió viral”.

Además, dentro de lo que atestiguó al mismo medio, Giuseppe dijo que los malentendidos se originaron por los extranjeros que interactuaban, y al no entender el idioma, tergiversaron el mensaje original. “En el extranjero, al no entender lo que decíamos, realmente pensaron que éramos una pareja. También traté de explicar que era una broma, pero mis respuestas fueron cubiertas por aquellos que creían que estábamos comprometidos. Muchos de los comentarios vienen de Inglaterra, donde muchos se pusieron de mi lado y compararon lo que creían que era nuestra historia con la de otras parejas con una gran diferencia de edad; en Italia, en cambio, recibí muchas críticas”.

Con una cantidad exorbitante de interacciones, explicó cómo tomó su abuela el hecho de que las redes los vinculen en un compromiso matrimonial: “Por un lado se siente feliz por el éxito alcanzado en cuanto a visualizaciones, pero por otro está molesta por el malentendido y por el hecho de que, a pesar de mis intentos, no pudimos explicar que en realidad no estamos comprometidos”.