Pico Mónaco y Diana. A una semana de su boda secreta, revelan todos los detalles

El amor de Pico y Diana nació y se consolidó en Miami. Juntos desde hace un poco más de un año, los flamantes marido y mujer comparten las tardes de sol y playa cada vez que sus agendas se los permiten Fuente: HOLA

Gabriela Grosso Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de julio de 2020

El lunes 29 al mediodía, Pico Mónaco (36) anunció a través de su cuenta de Instagram que se había casado con Diana Arnopoulos (30): "Mi compañera para toda la vida. Mr & Mrs Monaco", posteó, junto a una foto que los muestra vestidos de blanco, radiantes de felicidad, exhibiendo sus anillos. Y sorprendió a todos. Absolutamente a todos. A su familia, sus amigos y los de Diana, que no tenían ni idea de la sorpresiva decisión de sellar su historia de amor con una boda civil secretísima. "Queríamos que fuese un momento privado, disfrutarlo nosotros dos sin estar pendientes de nada más. Por eso no le avisamos a nadie. Nadie sabía nada", le contó él a ¡HOLA! No hubo invitados, testigos, fotógrafos ni curiosos en la Corte de Delray Beach esa mañana, cuando el ex tenista argentino y la modelo francesa dieron el "sí, quiero" en una discreta ceremonia civil. Solamente registraron su emoción con una selfie, brindaron solos durante un brunch en un restaurante frente al mar y, por un rato, se permitieron no mirar los celulares explotados de mensajes por la noticia, que en minutos se hizo viral.

"En la casa de Diana en Grecia hay una iglesia y ella siempre tuvo la ilusión de casarse ahí. Pensamos en una boda religiosa y después seguramente haremos una fiesta en París con amigos", sostuvo Pico Fuente: HOLA

COMPROMISO EN LA PLAYA

El love story de Pico y Diana comenzó el año pasado, en Miami. Y aunque ellos se tomaron unas semanas para oficializar su relación, al poco tiempo quedó claro que el flechazo era fuertísimo: primero hubo presentación familiar (él conoció a la familia de Diana en París y ella compartió varios días con los Mónaco en Tandil), y enseguida llegó la convivencia. Un amor marcado por la espontaneidad, el romance y el bajo perfil, que tuvo su coronación en la boda secreta.

"Fuimos a pasar un fin de semana a Palm Beach y, después de una comida, salimos a caminar por la playa -confió Pico-. Y de repente le propuse casamiento, con el anillo en la mano. En medio de la emoción nos agarró un ataque de risa porque le dije: 'Si me decís que sí, nos casamos en el primer turno disponible'". Dicho y hecho.

El lunes 29 por la mañana, Pico y Diana se casaron por civil en la Corte de Delray Beach. Fuente: HOLA - Crédito: Wikimedia Commons

Le propuse casamiento durante una caminata por la playa. Y nos agarró un ataque de risa porque dije: 'Si me decís que sí, nos casamos en el primer turno disponible Pico Mónaco

La pareja escribió un nuevo capítulo en su historia de amor Fuente: HOLA

MI CASAMIENTO GRIEGO

Desde el primer día, el noviazgo de Pico y Diana fue un romance que sumó millas de vuelo, con escalas en Chicago, París, Mallorca, las islas griegas, Ibiza, Tandil, Mar del Plata, Buenos Aires, Punta del Este y Río de Janeiro, entre otros destinos. "Fue un momento hermoso y muy íntimo entre nosotros dos, todo lo que nos define. No puedo esperar para celebrar con nuestros amigos y familia", escribió en sus redes sociales la flamante señora de Mónaco dos días después de la boda por civil, y con esas palabras dio la primera pista de que Mr & Mrs Mónaco tienen planes de volver a vivir un día especial cuando termine la pandemia. Después, Pico lo confirmó durante la charla con ¡HOLA!: "Aunque todavía no sabemos cuándo por el tema del Covid-19, la boda religiosa va a ser en Grecia, ya que en la casa de Diana hay una iglesia y ella siempre tuvo la ilusión de casarse ahí. Pensamos en algo muy chico, sólo con las familias. Y también tenemos ganas de hacer una fiesta para compartir nuestra felicidad con los seres queridos, pero todavía no sabemos si será en Grecia o en París". En cualquier caso, casamiento y fiesta tendrán el sello de la pareja: intimidad, un escenario de película, mucha emoción y la complicidad de quienes los quieren. "Después de casarnos por civil llamamos a nuestras familias y les contamos. ¡Estaban felices! Creo que era algo que todos esperaban, porque incluso el tema había salido varias veces en conversaciones familiares. ¡Si hasta se reían por cómo habíamos hecho las cosas! Y eso que ellos saben cómo es nuestra relación y que solemos tomar decisiones así, de un día para otro, para cuidar nuestra privacidad", detalló Mónaco.

"Después de casarnos por civil llamamos a nuestras familias y les contamos. ¡Estaban felices! Creo que era algo que todos esperaban", contó el ex tenista Fuente: HOLA

ILUSIONADOS

Aunque después de jurarse amor eterno no pudieron cumplir con su deseo de unos días de luna de miel por las restricciones para el cruce de fronteras impuestas por el coronavirus, los recién casados piensan volar a California y Hawái dentro de algunas semanas. Y entre sus planes también figura el de hacer realidad su sueño más importante: convertirse en padres en el corto plazo. "Todo el tiempo hablamos con Diana y proyectamos nuestra familia. Y más ahora, que ya nos casamos. Nos hace mucha ilusión, porque los dos somos familieros, nos gusta compartir con los nuestros, y tenemos los mismos valores. Así que sí, creo que el bebé llegará pronto".

"No sé si como luna de miel, pero en cuanto podamos vamos a volar a California y Hawái", adelantó en exclusiva. Fuente: HOLA

Todo el tiempo hablamos de proyectar nuestra familia, así que el bebé llegará pronto Pico Mónaco

Felices, en una playa solitaria, después de firmar posan con sus alianzas de espaldas al mar. Fuente: HOLA

En mayo de 2019, viendo un partido de tenis en Roland Garros junto al padre de Diana y su pareja, Anestis y Antonieta Arnopoulos. Fuente: HOLA - Crédito: Mariano Abad

Mrs Monaco es modelo y además tiene su propia marca de ropa y carteras, Mirazo Fuente: HOLA

La tapa de la revista ¡HOLA! Argentina de esta semana. Fuente: HOLA