Pidieron una pizza por delivery y lo que descubrieron al sacarla de la caja los impactó: “Estaba pesadita”

escuchar

En TikTok, un usuario mostró la insólita situación con la que se encontró al recibir una de las pizzas que pidió por delivery. Cuando tomó las cajas, notó que una de ellas pesaba mucho más que las otras. Al abrirla, descubrió que los empleados del local se olvidaron de sacar un molde y lo mandaron dentro del pedido del cliente.

En redes sociales, todos los días se viraliza distinto tipo de contenido. Gracias a la posibilidad de difusión que otorgan las plataformas, cualquier historia, sea importante o simplemente una pequeña anécdota, puede llegar a miles de usuarios en muy poco tiempo.

En ese contexto, una de las cuestiones que más llama la atención de los usuarios es lo relacionado con pedidos de comida. Ya sea mediante comunicación directa con el local gastronómico o mediante aplicaciones, los deliveries a veces sufren algunas complicaciones o curiosidades que no pasan para desapercibidas cuando son compartidas en redes. En este caso, un usuario de TikTok fue testigo de un error del restaurante que no afectó la calidad de la comida, pero que sin dudas no es nada usual.

El hecho ocurrió en Chile, donde un joven y sus amigos decidieron pedir unas pizzas de la cadena Under Pizza. Cuando les llegó el pedido, notaron una importante diferencia de peso entre las cajas. Al ver lo que sucedió, uno de ellos comenzó a grabar y lo registró en video para compartirlo.

Pidió una pizza por delivery y descubrió que habían dejado el molde en una caja

“Pides una pizza y te viene hasta con el molde para calentarla en el horno”, escribió en el texto que se observa sobre la grabación. En las imágenes, uno de los jóvenes abre las cajas y levanta la primera pizza para chequear que esté todo normal.

Después de verificar, respondió a un comentario de su amigo, que sostenía la otra caja, y le aseguró que “estaba pesadita”. Allí fue cuando el autor del video le pidió, entre risas, que la abriera y mostrara a la cámara lo que habían encontrado. Al hacerlo, todo parecía en orden y la comida tenía buen aspecto. Sin embargo, cuando levantó la masa quedó al descubierto un grave error.

Pidieron una pizza por delivery y descubrieron que había un molde en una caja Captura

Los empleados de la pizzería que la prepararon se olvidaron de sacarla del molde antes de meterla en la caja. Como se puede ver en el video, el elemento -propiedad del restaurante- quedó junto con la pizza y la recibieron inesperadamente estos clientes. La grabación terminó con ambos amigos sin poder contener la risa mientras exhibieron lo que encontraron.

El video consiguió un alto nivel de repercusión en TikTok, al punto que tuvo casi 3.000.000 de reproducciones, junto con cientos de miles de likes y casi 600 comentarios. Allí, muchos usuarios bromearon con la confusión que tendrían quienes trabajan en el local al notar que les faltaba un molde o la reacción de quien se equivocó y envió el elemento de cocina de la caja. “Yo en mi primer día de trabajo”, “Salís ganando, no son tan baratos y alguien lo pagó en la pizzería” y “Primer paso para abrir un restaurante”, fueron algunos de ellos.

LA NACION