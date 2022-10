Plantar árboles y crear bosques: la iniciativa clave para compensar la huella de carbono en la industria automotriz

escuchar

En el marco de su estrategia Way to Zero, la Fundación Grupo Volkswagen sigue impulsando la Reforestación, una propuesta que comenzó en 2021 para fomentar la biodiversidad a través de la reforestación y el cuidado de los bosques nativos en Argentina.

Gracias a esta iniciativa de impacto ambiental positivo, se realizaron dos acciones claves. Por un lado, la creación del Bosque Volkswagen junto con ReforestARG. Y por otro la iniciativa PlantaRSE, con Guardianes del Delta en alianza con Fundación Temaikèn y la reserva ecológica en el Centro Industrial Pacheco, y Defensores del Agua y la plantación de árboles nativos en Córdoba para fortalecer biodiversidad de la provincia.

Voluntarios de la Fundación Grupo Volkswagen participaron de la plantación comunitaria que organizó ReforestArg en Cholila, Chubut.

“Es una gran alegría seguir avanzando en la creación del Bosque Volkswagen junto con ReforestArg. No sólo porque nos permite contribuir a la compensación de la huella de carbono, sino porque nos brinda la posibilidad de potenciar la creación de trabajo y fomentar la biodiversidad a través de la restauración de las zonas devastadas por el fuego” afirma Marcellus Puig, presidente y CEO de la Fundación Grupo Volkswagen.

Seguir plantando

Durante el mes de septiembre, los voluntarios de la Fundación Grupo Volkswagen participaron de la plantación comunitaria que organizó ReforestArg para la restauración de zonas devastadas por el fuego en Cholila, Chubut. Asimismo, la fundación colaboró con la donación de 5.000 árboles de Coihue y Ciprés de la cordillera – ambas especies nativas que sufrieron un gran impacto por los incendios -, y el préstamo de dos pick up Amarok.

Estos árboles se suman a los 5.000 que fueron donados en 2021, donde se oficializó la creación del Bosque Volkswagen y se asumió el compromiso de donar 25.000 árboles hasta 2025 (5.000 por año – uno por cada colaborador de Volkswagen Group Argentina) y compensar con 7.500 toneladas de la huella de carbono de la automotriz en Argentina.

La Fundación Grupo Volkswagen también colaboró con el préstamo de dos pick-up Amarok.

Seed Lab

Asimismo, con el objetivo de potenciar economías regionales y la creación de trabajo local como restaurador de bosques, la Fundación Grupo Volkswagen junto a ReforestArg desarrollaron un Seed Lab; un vivero para la creación de semillas de especies nativas en la localidad de Lago Puelo. Dicho vivero tendrá la capacidad de producción de 25 mil árboles nativos, que serán utilizados para las plantaciones que completarán el compromiso del Bosque Volkswagen en 2023, 2024 y 2025.

Más sobre Way to Zero

La estrategia global del Grupo Volkswagen tiene el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050. Por eso, desde la Fundación Grupo Volkswagen se trabaja para promover una movilidad que reduzca distancias y se hace foco en dos pilares: Movilidad Urbana y Comunidades Sostenibles – promoviendo un impacto ambiental positivo – y Movilidad Social e Inclusión.

