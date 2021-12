Pronóstico del tiempo: cómo estará la semana y qué podemos esperar en Nochebuena

Lunes: tarde calurosa, noche inestable

Lentamente el verano vuelve por sus fueros y hoy sacará chapa con una jornada calurosa. Por suerte, seguimos conservando las mínimas tranquilas que nos dejan dormir y que no nos acaloran desde temprano, se notará hoy en un amanecer con 21°C con viento leve y cielo algo nublado. Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, con viento desde el noreste como para arrimar aire templado y empujar el mercurio hasta una tarde de calor intenso con una máxima de 33°C. Hacia el atardecer una rotación de viento nos salva de una noche de calor. La veleta rotará anunciando viento fresco desde el este y sudeste desde el atardecer con una importante intensificación, incluso llegando a algunas ráfagas. La temperatura cae en el final del día hasta los 24°C y nos devuelve la calma térmica. Algún pulso de aire frío al cierre del lunes podría favorecer alguna tormenta aislada. Hay bajas probabilidades, pero incluso la tarde podría estar expuesta a algún chaparrón cortito.

Martes: lluvias aisladas todo el día

El martes será la jornada a evitar para aquellos que tienen que moverse por la calle para hacer trámites o compras. Se espera una jornada inestable que incluso podría mostrar tormentas aisladas desde las primeras horas de la madrugada. El amanecer conservará los nubarrones en una mañana con viento del noreste arrimando aire caliente e inestable que podría dejarnos algunas lluvias aisladas hasta la tarde. Promediando la jornada vuelve el viento de este para ayudar a descolgar una máxima de 30°C y llevarla hasta 23°C nocturnos, como para no complicar las cosas. A la noche vuelve la inestabilidad y se corren las nubes.

Miércoles: vuelve el cielo despejado

Para el miércoles vuelve el cielo limpio al estuario como para animar nuevamente al termómetro a ir por otra tarde de calor. Afortunadamente, no habrá viento del norte, la veleta se moverá durante la mañana entre el este y sudeste como para oficiar de lastre del mercurio. Se espera una jornada con buenas condiciones meteorológicas, con el termómetro marcando 32°C. La noche cierra en 25°C como para dar cuenta que si no hubiésemos contado con el aporte de aire fresco, nos estaríamos cocinado.

Jueves: calor pero no tanto

El jueves proyecta cielo despejado todo el día con un amanecer muy agradable con 20°C de salida. Se estima viento del noreste toda la mañana para amagar con una jornada muy calurosa, pero nuevamente la veleta nos salvará la ropa anunciando viento fresco para la tarde. Se espera una máxima de 31°C con viento del este que ayude a un descenso nocturno de temperatura.

Viernes: todo lo decide el frente frío

Finalmente, llega la jornada meteorológicamente más sensible de toda la tira. La gran pregunta es: ¿Qué te arruina la Nochebuena? ¿La lluvia o el calor nocturno? Lo principal es que parece que no llueve en Nochebuena y ese es un buen punto de partida, aunque no nos sobra nada. Ahora quedará la lupa puesta en el furibundo descenso de aire caliente durante toda la mañana y la tarde, que podría llevar el termómetro hasta 33°C o más. Algunos modelos señalan que la máxima no trepa tanto y otros aseguran que vamos rumbo a una tarde de calor extremo. La duda está puesta en la temperatura nocturna. Se prevé que un frente frío barra el estuario hacia la medianoche y derrumbe el mercurio, incluso con alguna baja probabilidad de lluvia. Algunas simulaciones dan cuenta que las primeras ráfagas frías empiezan a soplar a la hora de la cena y nos dejan una noche agradable, otros algoritmos más pesimistas cuentan que el descenso sería después del brindis.

El mejor escenario: tarde de 31°C y noche con 26°C, sin lluvias ni calor extremo, y con entrada de aire frío después de medianoche, o bien entrada de aire frío mas temprano pero sin lluvias.

Escenario intermedio: Tarde de calor extremo con el frente frío entrando temprano con chaparrones obligando a meter la mesa adentro, llueve durante la noche pero nos salva de una cena con alta temperatura.

El peor escenario: tarde de 35°C, noche con 31°C y brindis con 29°C y posterior entrada de aire frío, pasada la medianoche y ya no importa si llueve o no.

De todas formas, todavía nos separa una distancia prudencial con respecto a la noche del viernes y se puede esperar mejores noticias. Después de todo un mes con tardes fuera de lo sofocante y con descenso de temperatura nocturno, el único día que rompe la regla es el viernes, el menos oportuno.

Borrador del fin de semana:

El almuerzo navideño del sábado no correría peligro y se podría sacar la mesa afuera. De hecho la circulación de aire frío nos dejará un ambiente más fresco como consecuencia del viento sur sostenido con el termómetro recortándose hasta 28°C vespertinos. Solo las primeras horas de la mañana correrían riesgo de alguna lluvia aislada. El domingo nos devuelve el sol y conserva el viento frío del sur para una jornada térmicamente muy agradable con máxima de 27°C.

Eso es todo, amigos y amigas. Habrá que esperar hasta el reporte del jueves para tener más certezas, pero sabemos que el viernes será el día más caluroso y que un frente frío llegaría al rescate cerca de la medianoche. La probabilidad de lluvia nocturna es muy baja y todo parece que las nuevas actualizaciones podrían desestimarla por completo. Solo resta saber si será una tarde apenas calurosa o si vamos hacia un escenario sofocante que se pueda trasladar hacia el horario de la cena como para configurar un ambiente térmicamente incómodo. ¿La veleta nos dejará de garpe justo en la noche en la que más la necesitamos o se convierte en heroína y nos salva la cena con una entrada de aire muy frío cuando cae el sol?¿Sirve si nos salva con la temperatura, pero a costa de complicarnos con algunos chaparrones? El reporte del próximo jueves será crucial, no se lo pierdan.

Tengan todos una gran semana

@JopoAngeli