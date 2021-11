Pronóstico del tiempo: cómo viene la semana

Lunes: el último sofocón

Bienvenidos a una jornada meteorológicamente muy difícil en la ciudad: solo nos salva que sea feriado y que muchos laburantes no tienen que soportar temperaturas extremas moviéndose por la vía pública. Por suerte, será la última jornada de la hilera de días calurosos, pero la despedida será a toda orquesta en un lunes sofocante. Será otra jornada con descenso de aire caliente y podría estar, a media mañana, ya en los 28°C. A diferencia de los últimos días, vuelve la nubosidad como para taparnos el sol y contar con una sombra semi permanente. No habrá atenuantes para una tarde de verano agobiante con el mercurio escalando hasta 36°C; afortunadamente, sin clases y con poca actividad, al punto de que quizás muchos la puedan disfrutar. De todas formas, el calor tiene las horas contadas con el arribo nocturno de un frente frío que evitará que todo se desmadre. El lunes podría presentar cielo mayormente nublado a partir del mediodía, e incluso hasta podría favorecer algún chaparrón fuera de libreto por el excesivo calentamiento, aunque hay bajas probabilidades de un evento de este tipo. Cerrando el día, llegará el gran momento cuando gire la veleta y las ráfagas frías comiencen a surcar el estuario. En las simulaciones parece que no llueve, pero no se le puede cerrar la puerta a alguna tormenta aislada con dos masas de aire tan disimiles en temperatura chocando en nuestro cielo. Por fin volveremos a contar con una temperatura nocturna más amable, con el mercurio cayendo hasta los 25°C.

Martes: el frente frío salvador

Vuelve brevemente la paz térmica a la ciudad en una mañana con viento frío del sudeste que nos devuelve las mínimas agradables, con el termómetro iniciando la cuenta desde los 15°C. Se espera una mañana con cielo algo nublado, sin ráfagas, pero conservando el viento moderado desde el sudeste. Pasado el mediodía, será el turno del viento este y se terminará con la circulación de aire frío. Para ese entonces, ya habremos completado parte del recambio de aire de nuestra columna y la máxima dará cuenta de eso con un registro de 26°C, como para dar por terminado el episodio de temperaturas extremas. La noche proyecta 20°C y podremos volver a dormir tranquilos.

Miércoles: calor, pero no tanto

Luego de la pausa térmica del martes, volverá a descender aire caliente para empujar al termómetro a una nueva tarde de calor. Desde el amanecer, ya estará soplando viento desde el norte en un amanecer con 16°C, con lo cual el mercurio podría llegar hacia los 31°C vespertinos en una jornada de marcada amplitud térmica. Solo queda esperar que la humedad se apiade de nosotros y no lleve la sensación térmica varios grados más arriba. La jornada podría comenzar con bastante sol para ir incorporando mucha nubosidad con el correr de las horas hasta llegar a una tarde con cielo mayormente nublado y hasta cierta inestabilidad. En el atardecer, la veleta anuncia la llegada de aire más fresco desde el río, lo que favorecerá un descenso nocturno de la temperatura.

Jueves: inestable todo el día

Ahora será el turno de un nuevo ingreso de aire frío con el barómetro desplomándose y permitiendo alguna lluvia débil desde temprano. La mañana ofrecerá viento sur en un amanecer inestable con cielo encapotado y 17°C. Hasta el mediodía, podríamos estar expuestos a alguna tormenta aislada; hacia la tarde, siguen los nubarrones y la probabilidad de precipitaciones aisladas; y recién hacia la noche, recobraríamos cierta estabilidad. En un día sin sol y con viento frío, el termómetro no tendrá mucho por hacer, recortándose en 27°C vespertinos.

Viernes: vuelve el cielo despejado

El viernes marcará la vuelta del cielo despejado aunque la persistencia del viento del sur oficiará de contrapeso para que la temperatura no suba tanto. La veleta rotará a media tarde, anunciando la llegada de viento desde el este para seguir exentos de cualquier llegada de aire caliente. Sin embargo, se espera un día de calor, pero nada que pueda asustarnos con el mercurio escalando hasta los 30°C. La noche no presenta sobresaltos atmosféricos para los que quieran salir.

Borrador del fin de semana:

El sábado ofrecería la primera mitad del día con mucho sol y viento norte, de modo tal de apuntalar al termómetro hacia una tarde de calor. Pese a esto, una rotación de la veleta al mediodía marcaría un nuevo ingreso de aire fresco desde el río que se anunciaría con mucha nubosidad hasta casi nublar el cielo. A pesar de la frondosa nubosidad y hasta algunos nubarrones, no hay estimación de lluvias hasta el momento. La máxima podría rondar los 28°C. La noche marcaría el retiro de la cobertura nubosa para darle paso a un domingo con cielo apenas nublado, con la veleta dirimiéndose entre el norte y el este con 30°C de temperatura punta.

Eso es todo, amigos y amigas. Se espera una semana con mucha dinámica atmosférica y con dos ingresos de aire frío que no permitirán que el termómetro se desboque. Por suerte, un frente frío viene en camino para sacarnos de encima este calor insoportable y, aunque todavía no es seguro, un escenario nocturno de tormentas. Lo que sí tendremos es un evento de fuertes ráfagas. Ya queda claro que estamos expuestos al calor extremo y que las tardes de alta temperatura empiezan a ser más frecuentes, lo que explica porque el verano meteorológico empieza el 1 de diciembre y no hace falta esperar hasta el solsticio.

Nos seguirán acompañando las mínimas agradables y las hileras de días calurosos encuentran rápido un final, evitando así que nos metamos en una ola de calor. De todas formas, volvimos a ligar un nuevo cachetazo térmico con tardes de calor extremo, aunque enmarcadas en un fin de semana largo y con la garantía de que no se repetirán en el corto plazo. Empieza la última semana de la primavera meteorológica y solo queda cruzar los dedos para que el calor nos haga precio hasta fin de año.

¡Tengan todos y todas una gran semana!

@JopoAngeli