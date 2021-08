Pronóstico del tiempo: cómo viene la semana

Lunes: baja la temperatura

Comienza el lunes ofreciendo una mañana fría como consecuencia de toda la circulación de viento sur del domingo. Se esperan 7°C de mínima en la ciudad y 5°C en el conurbano con viento moderado en superficie que podría llevar la sensación térmica un par de grados mas abajo. Se acaba la oferta de cielo despejado con la llegada de nubosidad media y alta para dar forma a una jornada con sol intermitente, mas nubosa por la mañana y con algunas cuotas mas de sol promediando el día. El viento se calma después del amanecer y ya al mediodía la percepción no será tan invernal. Se espera una tarde agradable con el termómetro llegando hasta los 17°C, lejos del frio intenso pero también distante de los 22°C del domingo. La noche cierra con 13°C con nubosidad en aumento.

Martes: la mañana más fría

Para el martes se espera la mañana mas fría de toda la semana pero casi sin viento en superficie por lo que no habrá recalculo por sensación térmica. Se estiman 6°C de piso térmico con cielo parcialmente nublado para dar paso a una mañana con bastante sol. Podríamos tener un manto de nubosidad alta que nos acompañe durante todo el día que no restará luminosidad pero podría condicionar la máxima sumado al viento leve del sur que todavía prevalecerá sobre el estuario. El termómetro escalará hasta 16°C en una tarde apenas fresca casi demostrando que invierno va perdiendo fuerza, las mismas variables dos meses atrás hubieran derivado en una tarde con varios grados menos. Hacia la noche el mercurio desciende hasta 11°C conservando el cielo nublado por cirrus lo que será estratégico para no perder temperatura durante la madrugada.

Miércoles: último día de viento sur

El amanecer del miércoles se muestra un poco menos frio con 8°C de salida conservando el viento leve en superficie. Será la ultima jornada con circulación de aire frío, hacia el mediodía se espera una rotación de la veleta para a anunciar la llegada de viento desde el río que arrimará mas nubosidad y nos restará mucho sol. Se espera otra tarde fresca con el mercurio recortándose en 16°C. A la noche se retira la nubosidad y comienza una lenta rotación final para tener los primeros soplos de viento norte desde la medianoche.

Jueves: repunta la máxima

Después de varios días volverá a soplar aire templado en el estuario para darle un empujoncito mas a la mínima que ahora se anuncia en 9°C. Se estima una jornada con cielo despejado durante todo el día por lo que el termómetro tendrá todas a su favor. El viento norte y la generosa insolación empujarán al mercurio hasta los 19°C como para volver a poner en pausa al invierno. La noche también se suma a esta gentileza térmica con 14°C.

Viernes: tarde de primavera

El viernes conservará el viento leve desde el norte y noroeste, además ofrecerá poca nubosidad garantizando otra jornada lejos del frío. El amanecer se proyecta fresco como consecuencia del cielo despejado con 9°C de salida. Luego se vendrá otra escalada térmica con el mercurio trepando hasta 20°C en otra tarde muy agradable. La noche cerraría con agradables 16°C para los que quieran salir.

Borrador del fin de semana

Se viene armando un fin de semana de excelentes condiciones meteorológicas. Seguirá soplando viento desde el norte y persistirá el cielo despejado por lo que se puede esperar tardes de 21°C para el sábado y domingo

Eso es todo, amigos y amigas. Se viene una semana sin estimación de lluvias, con un primer tramo fresco y una segunda mitad con temperaturas mas amables. Recuerden que en meteorología tenemos un desfase en las estaciones con respecto a la versión astronómica y la primavera empieza el primer día de septiembre por lo que esta será la última semana de invierno. A pesar de tener que seguir enfrentando mañanas frías la recuperación térmica vespertina da cuenta que le queda poco tiempo a las bajas temperaturas.

Tengan todos una gran semana

@JopoAngeli

