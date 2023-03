Publicó un video sobre el punto ideal del asado y causó una nueva polémica en Twitter: “Todavía respira”

escuchar

La Argentina es el país con mayor consumo por habitante de carne vacuna en el mundo, con un promedio de 48 kilos por persona, según los últimos datos oficiales, de 2021.

El asado no solo se ha vuelto la comida nacional por excelencia sino también un tema de largos y ásperos debates en torno al punto de cocción perfecto. En ese contexto, un usuario de Twitter compartió cuál es para él la preparación ideal, pero desató una ola de críticas de parte de muchos usuarios: “Todavía respira”, le escribieron.

En 2020, la Argentina consumió el equivalente a 50 kilos de carne vacuna por habitante. Un año después, esta cifra descendió a 48 kilos, pero el país continuó en el podio de mayor consumo; según datos del Ministerio de Agricultura de la Nación, en base a otras fuentes de información en el mundo.

En torno al debate sobre el punto de cocción adecuado e ideal para el asado, el usuario de Twitter identificado como Loquillo compartió cuál es su forma de prepararla. “Así se come la carne”, escribió en la publicación de la red social del pajarito, que acumuló casi 4 millones y medio de reproducciones.

Publicó un video sobre el punto ideal de la carne y causó polémica en Twitte

Un testimonio que, lejos de tomarse como un consejo culinario, desató una oleada de críticas en las redes sociales, que destacaron que en su video la carne estaba aún muy cruda y por ende no se podría comer.

“Así se come la carne... Si sos un oso grizzly”, destacó un usuario. “Todavía respira”, sentenció otro. “Eso está sellado nada más, un asco. Y eso que a mí me gusta la carne jugosa”, advirtió un tercero. “Así comía mi ancestro neandertal cuando recién descubrió el fuego”, ironizó otro.

¿Cuáles son los errores más comunes al hacer un asado?

La tradición de hacer un asado conlleva un arte oculto. Mauricio Ballato preparó su primera parrilla cuando tenía apenas 13 años y, en 2017, ganó el concurso del Asador Sanjuanino. En agosto de 2022, se presentó como representante de San Luis en el Campeonato Federal del Asado, al perfeccionar la característica punta de espalda desde chico para sus amigos.

El especialista detalló a LA NACION los errores más comunes a la hora de preparar la carne. “Vos hablás con cualquier argentino y todos saben, es un tema de opinión general”, señaló.

Mauricio Ballato, participante del Campeonato Federal del Asado 2022. Foto/Instagram: @mauricioballato

Ballato comenzó a dar cursos para hacer asado, pero a los cinco meses decidió abrir su primer restaurante, puertas para adentro. En el negocio, cocina un menú de cinco pasos para diez clientes cada fin de semana, con reserva previa. Así, perfeccionó su técnica y apuntó unos tips para evitar los errores más comunes a la hora de prepararlo. “Poner la carne del lado equivocado, para mí, es el mayor error que percibo y lo tengo totalmente identificado”, destacó.

Y agregó: “También es muy común el tema de sellar la carne y no dejarle el tiempo correcto después a fuego lento, para encontrar el punto que buscan. Todo el mundo piensa: ‘¿Cómo veo el punto?’, y empiezan a cortar la carne. No se dan cuenta de que, apretando la carne, podés tener una noción exacta del punto que no estás viendo y está en el interior de la carne”.

