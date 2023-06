Pusieron a la venta una casa y revelaron su secreto mejor guardado

escuchar

La fachada de una casa suele ser la primera imagen que observa una persona. En un abrir y cerrar de ojos, alg√ļn detalle puede cautivarlo y motivarlo para poder conocer el interior. Aunque en los avisos se suele dar los detalles del inmueble, una casa ubicada en Inglaterra esconde un patio en su interior que escapa de la normalidad.

Con un valor que ronda los 550 mil euros (más de 142 millones de pesos argentinos), esta propiedad tiene un castillo con torres en la parte inferior de su jardín, lo que, a priori, la pinta como una casa de una película.

A ra√≠z de esto, los agentes inmobiliarios encontraron una joya para ofrecerle a las personas que se encuentren interesadas en comprar una casa. ‚ÄúCreemos que a un comprador con ni√Īos le encantar√≠a el jard√≠n de atr√°s, que est√° principalmente cubierto de c√©sped con el ‚Äėcastillo‚Äô de piedra m√°s all√° de los bordes de flores y arbustos‚ÄĚ, explic√≥ John Payne, quien se encuentra a cargo, junto a su equipo de trabajo, en ofrecer este ex√≥tico mobiliario.

Una casa con un castillo en el interior est√° a la venta en Inglaterra

Construida hace a√Īos por otro propietario, esta propiedad posee una gran mamposter√≠a de piedra agrietada que le da un estilo propio de la √©poca. Por otra parte, esta casa es apta para familias numerosas debido a que en su interior hay tres dormitorios, dos livings y una cocina en forma de ‚ÄúL‚ÄĚ recientemente equipada.

La opini√≥n de los lugare√Īos

Seg√ļn lo que consigna el medio The Sun, las personas que viven en la zona de Abbey Wood London, se encuentran maravilladas de tener esta propiedad. Uno de los vecinos del lugar, del cual se desconoce su identidad, asegur√≥: ‚ÄúLe mostr√© esta propiedad a mi hijo en edad preescolar que est√° obsesionado con los castillos y al instante me pregunt√≥ si pod√≠amos intercambiar casas para que √©l pudiera tener un castillo‚ÄĚ, desliz√≥.

La fachada de la casa que es furor en Inglaterra

Otras personas de la zona tambi√©n coincidieron con el anterior testimonio y se pusieron nost√°lgicos de tan solo pensar que esa propiedad hubiese sido parte de su infancia: ‚ÄúEsta casa es realmente genial. ¬°Hubiera pasado mucho m√°s tiempo en nuestro jard√≠n trasero si hubiera tenido esto cuando era ni√Īo!‚ÄĚ, sostuvo.

A√ļn sin un pretendiente que est√© interesado realmente en la propiedad y pueda pagar los 550 mil euros, otro de los lugare√Īos asegur√≥ estar fascinado por tener una propiedad de esas dimensiones: ‚ÄúAbbey Wood no es exactamente famoso por los castillos, as√≠ que esto es muy divertido. Me sorprende que no hayan tratado de incluir el castillo como un anexo‚ÄĚ.

La construcci√≥n de un castillo es el diferencial de una casa que busca due√Īo en Inglaterra

A medida que pasan los días y las horas, las personas encargadas de mostrar la propiedad empiezan a recibir ofertas y propuestas para quedarse con una casa que es muy valorada por los vecinos de la zona.

Amplia en su interior, con un castillo en el fondo que puede emular tranquilamente a la escena de una pel√≠cula y una cocina apta para quienes deseen habitarla desde el primer d√≠a. ‚ÄúEs una gran caracter√≠stica de venta‚ÄĚ, relat√≥ Payne, mientras busca a la familia indicada para que sea habitada.

LA NACION