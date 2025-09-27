Qué significa decir “provecho” a extraños que están comiendo en un restaurante latino en EE.UU. y qué responder

Decir “provecho” al cruzarse con personas que están comiendo en un restaurante latino en EE.UU. revela una tradición que trasciende fronteras y generaciones. Este saludo, heredado de la cultura hispana, se sostiene con fuerza entre las comunidades migrantes, y su significado va mucho más allá de los modales. Entrar a un restaurante, pasar cerca de una mesa ocupada y saludar con un “provecho” es una escena cotidiana en muchos escenarios latinos. El gesto es una forma de reconocimiento hacia el otro, independientemente de que exista una relación personal. Expresa un deseo simple pero significativo: que el alimento siente bien y que la experiencia compartida sea agradable.

Origen: de las cortes reales a la mesa popular

El uso de “provecho” tiene raíces profundas en la historia. Según expertos y fuentes especializadas, su origen puede rastrearse a la época del Siglo de Oro en España y a tradiciones heredadas de ocupaciones árabes. El deseo de “buena digestión” o “aprovechar el alimento” era común en banquetes cortesanos y rituales de la sobremesa en la Europa medieval. Con la colonización, la costumbre desembarcó en América Latina, donde se adaptó y expandió. Allí, dejó de ser un uso exclusivo entre conocidos y se volvió una expresión espontánea de cortesía, especialmente en ambientes donde compartir la mesa es símbolo de respeto y comunidad.

El pozole es uno de los platillos mexicanos más tradicionales (Pexels/Gonzalo Guzmán García)

A lo largo de los siglos, el saludo evolucionó y se convirtió en un código social. En mercados, comedores populares y restaurantes de México, el Caribe, Centroamérica y los Andes, el “provecho” puede ir dirigido tanto a amigos como a perfectos desconocidos. Hoy, en EE.UU., la tradición se mantiene entre los migrantes como uno de esos rituales que reafirman la pertenencia y ayudan a reconstruir lazos comunitarios.

Identidad migrante y poder comunitario: por qué sigue vigente el “provecho”

En las comunidades migrantes, costumbres como la de decir “provecho” cumplen una doble función. Por un lado, son una expresión de identidad: permiten que quienes dejaron su país mantengan viva una parte esencial de su cultura. Por otro, fortalecen el sentido de comunidad, transformando el acto de comer en un espacio simbólico de unión y reconocimiento, aunque sea entre desconocidos.

El “provecho” suele ser correspondido de forma automática con un “gracias” o un “igualmente” FABIAN MARELLI

Para expertos en sociología y psicología social, este tipo de saludos favorecen la integración, generan microclimas de confianza e incluso pueden romper la tensión inicial entre personas que comparten un mismo lugar. El “provecho” no solo es bien recibido: suele ser correspondido de forma automática, con un “gracias”, un “igualmente” o un simple gesto de aprobación. No implica compromiso ni continuidad en la conversación.

Diferencias culturales: lo que pasa fuera de la mesa latina

A diferencia de los países hispanohablantes, en las culturas anglosajonas y ciertas regiones de Europa, saludar a extraños durante la comida puede ser considerado una intromisión o incluso una falta de respeto. En Francia, el “bon appétit” se reserva para familiares o amigos cercanos. En el Reino Unido, el protocolo tiende a privilegiar la privacidad en la mesa. Sin embargo, el crecimiento de la gastronomía latina en Estados Unidos está logrando que este ritual, antes exclusivo de la comunidad migrante, sea apreciado y, en algunos casos, adoptado por personas de otros orígenes.

Protocolo y respuestas: cómo se responde al “provecho”

No existe obligación de contestar al saludo, pero la respuesta más habitual es un “gracias” o “igualmente”. En algunos casos, un gesto o una sonrisa bastan para mostrar gratitud y cerrar el intercambio. El saludo jamás es percibido como invasivo en la mesa latina.

Expresa cortesía, respeto y simpatía entre comensales.

Su origen se remonta a rituales cortesanos europeos y la herencia mediterránea.

En restaurantes latinos de EE.UU. se usa con conocidos y desconocidos.

No exige respuesta formal; “gracias” o “igualmente” es suficiente.

Reafirma la identidad migrante y fortalece la comunidad en contextos multiculturales.

En otras culturas puede resultar inusual, pero cada vez es más aceptado en espacios concentrados de población latina.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.