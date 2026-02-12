La celebración del Carnaval, muy vinculada a los festejos y diversión propios de esta fecha, tiene un vínculo con una fecha importante para el catolicismo como es la Semana Santa y por eso es importante saber qué significa el Carnaval en la Biblia.

El vínculo entre Carnaval y Semana Santa (Foto: FreeP¡CK)

Aunque no existe un registro explícito en la Biblia sobre el Carnaval, sí hay una relación, ya que una vez culminada esta festividad se celebra el Miércoles de Cenizas, que da inicio a la Cuaresma, los cuarenta días antes de la Pascua.

El Carnaval representa un período de fiesta y libertad previo al inicio de la Cuaresma, tiempo de sobriedad y reflexión que antecede a la Semana Santa y culmina con la celebración de la Pascua.

Si bien sus fechas varían cada año, su origen está relacionado con el calendario litúrgico católico, que define la Cuaresma en función de los ciclos lunares y, por ende, la Pascua.

La culminación del Carnaval da inicio a la Cuaresma

En sentido lingüístico, el Carnaval proviene del latín carne levare o carne vale, que significa "quitar la carne” o “adiós a la carne”, ya que representa el inicio del ayuno, propio del tiempo reflexivo y una de las conductas que requiere la Cuaresma.

El calendario completo de feriados nacionales y días no laborables de 2026

Además de los feriados de Carnaval en febrero, el año presenta una serie de jornadas de descanso que buscan conmemorar fechas históricas y religiosas, así como fomentar el turismo. A continuación, se detalla la lista completa, mes a mes, de todos los feriados y días no laborables de este año para una organización anticipada de las actividades personales y laborales:

Febrero

Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).

Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).

Marzo

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre