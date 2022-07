Quién es el pasajero que tocó el himno nacional en un avión y emocionó a todos

Un momento de patriótica emoción se vivió en un vuelo de Aerolíneas Argentinas de Buenos Aires a Comodoro Rivadavia cuando un hombre tocó con su armónica el Himno Nacional para todos los presenten. El hecho se produjo este sábado 9 de julio, fecha en la que se conmemora la independencia del país, por lo que el acto musical alusivo a este día tan especial fue saludado con una ovación por parte de los pasajeros y tripulantes que estaban en la aeronave.

El video del pasajero con su interpretación del símbolo nacional compuesto por Blas Parera fue registrado en un video que se volvió viral luego de ser compartido en las redes sociales por el propio presidente de la compañía aérea argentina, Pablo Ceriani.

Tocó el Himno con la armónica el 9 de julio en un vuelo de Aerolíneas Argentinas y fue ovacionado

“Cosas que pasan en nuestros aviones en fechas patrias”, escribió el titular de Aerolíneas Argentinas en su cuenta de Twitter. El posteo traía consigo el video del músico Martín Seguel parado en lo que parece ser el frente de la cabina de pasajeros de un avión, con su armónica, de la que salían las notas muy fácilmente reconocibles del Himno Nacional de la Argentina.

Frente a él, una azafata sostenía el comunicador para que su melodía llegara a todos los pasajeros, que seguían con aplausos el ritmo patrio y que, sobre el final, aplaudieron con ganas al intérprete.

El tuit del titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, viralizó la interpretación del Himno Nacional de un armoniquista el 9 de julio, en un vuelo de Buenos Aires a Comodoro Rivadavia Twitter / @ceriani_pablo

El video, que dura poco más de un minuto, fue visto, tan solo en un día, por más de 85 mil personas y recibió más de 3.300 me gusta.

¿Quién es el músico que emocionó a los pasajeros?

El músico que emocionó con su armónica a todos los que estaban en el vuelo a Comodoro Rivadavia realizado en el Día de la Independencia es Martín “Tincho” Seguel, saxofonista del grupo Canciones y almas, una banda tributo a Los Redonditos de Ricota que el fin de semana viajó de Buenos Aires a la citada ciudad patagónica para tocar allí.

Tincho Seguel es armoniquista y saxofonista de, entre otras, la banda Canciones y almas, que rinde tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota Instagram / @tinchoseguel

“Tenía ganas de hacer esto de tocar el himno en el avión. Fue una idea que ya se me había ocurrido y, por la fecha patria, sabía que podía generar un poco de alegría en el avión. Así que me animé a tocarlo. Me salió del corazón”, cuenta Seguel, en diálogo con LA NACION.

Con respecto a la repercusión que tuvo su acto musical en las redes sociales, el músico de 37 años señaló: “Se viralizó siempre desde un lugar emotivo. El Himno para mí es una de las canciones más lindas que tenemos los argentinos, es una canción hermosa, y yo, cuando era más chico, lo tocaba en los colegios, especialmente en el secundario”.

Tincho Seguel tocó el Himno Nacional el 9 de julio y conmovió a todo el pasaje

En su cuenta de Instagram, el saxofonista subió otro video del mismo vuelo en el que también toca el Himno Nacional con su armónica, pero -esta vez- sentado en su asiento y rodeado de sus compañeros de banda. En este caso, al igual que en el otro video, su interpretación fue festejada por un aplauso cerrado y gritos de los pasajeros, como “¡Viva la patria!” y hasta un “¡Viva Messi!”, un tanto fuera de contexto.

En su cuenta de la citada red social, el joven escribió: “Tocando el Himno Nacional en el avión”. Luego de agradecer a su banda por el viaje y a quien grabó ese video, Seguel remató: “Aguante Argentina y que viva la música”. El video fue saludado por los seguidores del músico, que lo felicitaron sinceramente por su gesto.

Seguel contó que su actuación con la armónica se produjo una vez que la nave había aterrizado en Comodoro Rivadavia. “Lo toqué por primera vez desde el asiento, y después las azafatas me llamaron para que lo toque por el altavoz. Y ahí me animé a hacerlo y la verdad es que se generó un clima muy lindo de la gente, que estaba muy contenta y emocionada, por suerte”.

Finalmente, el saxofonista quiso agradecer la oportunidad que le dio Aerolíneas Argentinas para llegar a todos los pasajeros con su interpretación. “Un aplauso para nuestra aerolínea argentina también”, cerró el diálogo el músico, que destacó la buena atención y el buen trato de los tripulantes de la compañía aérea durante el viaje hacia el sur.