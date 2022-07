Juan Alberto Mateyko reveló qué piensa Julio Iglesias sobre los memes que lo tienen como protagonista

Juan Alberto Mateyko se animó a hablar sobre su relación con varios famosos y reveló cómo se toma Julio Iglesias los memes que se viralizan sobre él cuando llega la mitad del año. “Le divierten muchísimo”, aseguró el histórico conductor de radio y televisión, ante la sorpresa de los presentes.

Este sábado, Mateyko fue invitado por primera vez a PH, podemos hablar (Telefe) e hizo un repaso por su carrera profesional y las innumerables entrevistas que realizó. En un momento del programa, Andy Kusnetzoff presentó un emotivo “repaso de amigos de Mateyko en las entrevistas” y la producción puso un clip con fragmentos de conversaciones entre el conductor y distintas figuras nacionales e internacionales, como Palito Ortega, el Puma Rodríguez, Chayanne, Shakira, Enrique Iglesias, Sergio Dennis y Luis Miguel.

Entre los famosos entrevistados por Mateyko apareció Julio Iglesias, y el creador de la frase “digo, de pronto, me parece” se dispuso a contar una anécdota, cuando Kusnetzoff lo interrumpió para saber cómo era su vínculo con el cantante español.

“¿Seguís hablando con Julio?”, quiso saber el conductor del programa. Rápido de reflejos, Mateyko respondió: “Siempre”. Entonces, Kusnetzoff retrucó con un dato de actualidad: “Avisale a Julio que este mes sus memes son un furor”, en referencia a la nueva “tradición” argentina que inicia cuando llega el séptimo mes del año. Cada julio, las redes sociales se inundan de divertidas publicaciones que tienen a Iglesias como protagonista y, al parecer, el galardonado artista se toma la situación con mucho humor.

Los memes de julio en las redes sociales Twitter

Aprovechando la ocasión, Mateyko reveló un detalle sobre el intérprete de “Me olvidé de vivir”: “¿Vos sabés que él se divierte mucho?”. Incrédulo ante la develación, el conductor de PH insistió: “¿Él sabe?”

Fue en ese momento cuando Mateyko brindó más detalles: “He hablado con Terry, que es la mano derecha de Julio, y me dijo que a Julio le divierten muchísimo esto y espera a que llegue julio en la Argentina”.

Juan Alberto Mateyko y Julio Iglesias son amigos desde hace tiempo Instagram @jmateyko

Rápidamente, todos los presentes en el estudio comenzaron a reír. “Son muy ingeniosos”, consideró Kusnetzoff, quien instó a los usuarios de redes sociales a que arrobaran a Iglesias. “Porque se copa”, indicó.

“Claro, todo el mundo lo arroba a Julio”, completó Mateyko.

La palabra de Julio Iglesias sobre sus memes

Si bien la revelación de Juan Alberto Mateyko sorprendió a todos, esta no es la primera vez que se hace referencia a lo que siente Julio Iglesias cuando llega el séptimo mes del año y las redes se “inundan” con su cara.

Julio Iglesias volvió a ser el protagonista de los memes del séptimo mes del año Twitter

Hace siete años, el cantante fue consultado sobre el tema y realizó unas insólitas definiciones. Durante una entrevista en 2015 para ¡Hola!, le preguntaron qué se sentía ser “el rey de los memes” e Iglesias no tuvo problema en dar su versión.

“Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos”, consideró el español. Asimismo, también contó una anécdota sobre el tema: “No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa”.