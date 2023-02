Este es el objeto más robado en aviones, una maniobra que pone en riesgo la vida de otras personas

escuchar

Los aviones cuentan con varios artículos que vuelven más amena la experiencia de volar, tales como las mantas, almohadas o los aperitivos. Sin embargo, no todos los pasajeros son respetuosos con estas comodidades, y a veces toman objetos que deben quedar en la aeronave para uso del siguiente pasajero. Esta situación, que causa pérdidas a las compañías, esconde en realidad un problema mayor: algunos de esos artículos pueden ser cruciales en una emergencia área.

El auxiliar de vuelo Ryan Gray habló del tema en una columna para el diario The Sun. Gray comentó que su trabajo no solo consiste en dar atención médica de urgencia o servir bebidas y alimentos a los pasajeros, sino también desde los últimos tiempos evitar cualquier tipo de robos en el interior, unos con más relevancia que otros.

Desde su experiencia, el trabajador asegura que cada vez es más común que los pasajeros intenten llevarse un “recuerdo” del avión. No obstante, esto podría poner en peligro a quienes abordan las aeronaves de manera inmediata, como en una escala, ya que no hay oportunidad de reponer lo faltante. Aunque las mantas o quizás las almohadas no sean tan fundamentales, el mayor inconveniente es el robo de chalecos salvavidas.

El hurto de objetos de la aeronave puede perjudicar la experiencia de otros pasajeros y, peor aún, implicar un desenlace fatal para otros Clique Images / Unsplash

Según dijo, el objetivo de estos hurtos es conseguir dinero extra. Los chalecos de avión son vendidos en la plataforma eBay por hasta US$120. Sin embargo, si la aeronave presenta alguna falla y es necesario realizar un aterrizaje de emergencia en el mar, el pasajero con el asiento sin salvavidas podría tener un desenlace fatal. De ahí el grave riesgo de esta conducta, que Gray califica como peligrosa e “injusta”.

Por otra parte, comentó el auiliar, otros se llevan elementos no tan cruciales, como las tarjetas de seguridad de los asientos. Esto es común entre los aficionados a los aviones, quienes coleccionan las de cada aeronave a la que suben. No es tan riesgoso como hurtar un chaleco salvavidas, pero también tienen que reemplazarse. Además, es necesario que cada pasajero cuente con esa información, en caso de que surja algún imprevisto.

Ladrones culinarios a bordo

Existen otro tipo de ladrones, los que buscan comida gratis. El auxiliar de vuelo explicó al medio lo frecuente que es esta situación en viajes de larga distancia. Aseguró que los pasajeros de clase turista deambulan de noche por la clase preferencial, o bien por la cocina, están los aperitivos que se repartirán a los viajeros de primera.

La comida a bordo, otro de los ítems que generan conductas polémicas de algunos pasajeros, según comentó un auxiliar de vuelo experimentado Unsplash

Ryan Gray invitó a los viajeros a dejar de llevarse estos objetos, en especial los que ponen en riesgo la vida de otras personas. En caso de que estos hurtos sean inevitables, pidió cerciorarse primero de que los artículos no son importantes para el correcto funcionamiento del avión en cualquier emergencia. Si bien para él no hay mayor problema cuando se trata de cosas leves, hay azafatas exigentes que no permitirían esas situaciones en su turno y aplicarían las consecuencias.

LA NACION