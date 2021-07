Recibió US$50.000 millones por error en su cuenta bancaria y los devolvió

Un hombre de Baton Rouge, Louisana, Estados Unidos, recibió 50 mil millones de dólares por error en su cuenta bancaria y lo devolvió después de constatar con el banco de que se trataba de un problema técnico. El protagonista de esta historia es Darren James (47), un agente de bienes raíces norteamericano que se sorprendió cuando volvió de su trabajo y su esposa le mostró el nuevo saldo de la cuenta con una suma que jamás hubiese imaginado.

“¿De dónde vino esto?”, dijo sobre su reacción al ver el saldo de la cuenta bancaria que le estaba mostrando su esposa desde el teléfono. “Fue una linda sensación, mientras el dinero estaba allí ver tantos ceros en la cuenta. Fue muy bonito ver cómo se veía. No podríamos gastarlo, eso sería un robo”, contó en una entrevista con FOX Television Stations de la sensación que manifestó al ver todo ese dinero en su saldo.

La familia se sorprendió cuando se encontró con una transacción a su cuenta bancaria que jamás hubiesen imagino en su vida Captura de video

James sostuvo que por unos minutos se le cruzó en la cabeza que quizás algún familiar lejano hubiese tenido mucho dinero y lo había heredado. Pero reaccionaron y junto a su esposa se comunicaron con el banco para preguntar de qué se trataba aquella enorme transacción. “Lo único que estábamos pensando era quién iba a llamar a la puerta porque, para empezar, no conocemos a nadie que tenga todo ese dinero”, explicó. “Sabíamos que no era nuestro. No lo ganamos, así que no pudimos hacer nada con él”, agregó.

Cuatro días después el banco corrigió el problema que había provocado la transacción a su cuenta y emitieron un comunicado para explicar lo sucedido. “Tuvimos una falla técnica hace más de una semana que afectó a un número limitado de cuentas. El problema se ha resuelto y esas cuentas ahora muestran saldos precisos”, dijo un vocero de la compañía.

"Fui multimillonario durante cuatro días", dijo el efímero afortunado Captura de TV

“Quiero saber por qué sucedió. Eso te hace pensar en la seguridad de la cuenta”, aseguró James, quien espera que su historia inspire a otras personas a hacer lo correcto. “Me encanta poder inspirar a otros a hacer lo correcto”, sintetizó.

El banco retiró el dinero cuatro días después de su cuenta baria Captura de Video

LA NACION