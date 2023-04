Recorrió una mansión abandonada y lo que encontró antes de irse lo dejó sin palabras

escuchar

En TikTok, un usuario mexicano se volvió viral por dos videos que compartió sobre una mansión abandonada. Además de mostrar el interior del lugar y el enorme terreno, hay un condimento misterioso que logró captar la atención de los usuarios: los dueños desaparecieron hace 20 años y nunca se supo, al menos públicamente, que ocurrió con ellos.

En las redes sociales, día a día circulan todo tipo de contenidos virales. Las plataformas tienen un poder de difusión que les da a las historias y anécdotas un potencial muy grande. Si logran llamar la atención del público, pueden captar a miles de usuarios en cuestión de horas.

Dentro de ese universo, hay algunos formatos que funcionan más que otros y que se repiten dentro de las diversas aplicaciones para publicar. Uno de ellos es el que se relaciona a lugares abandonados. Las propiedades vacías que tienen marcas del paso del tiempo generan mucho interés, más aún si se involucra un misterio alrededor del lugar.

Esto fue lo que ocurrió con los videos que compartió el usuario @elmanureds. En su cuenta, el oriundo de México se dedica a explorar todo tipo de lugares abandonados que se ubican en la zona de Monterrey y alrededores.

Un usuario compartió su recorrida por una mansión abandonada

En este caso, fue hasta los cerros de Saltillo, ubicados en el estado de Coahuila, para ver en detalle una peculiar casa. Presentada como “la mansión abandonada en la montaña”, la propiedad fue construida sobre la sierra hace unos 40 años. En aquel entonces, finalizar el proyecto costó mucho por la dificultad que implicó tener que subir los materiales hasta ahí.

Con un gran terreno, no se puede observar en detalle cómo se vivía en el interior, ya que hace un tiempo la propiedad fue saqueada y actualmente está dañada y vacía. Además, durante los actos de vandalismo, muchas cosas que había allí fueron arrojadas al patio. Actualmente, aún quedan algunas revistas y juguetes de la época con un aspecto tenebroso que sorprendieron incluso a quien grabó el video.

La mansión abandonada fue saqueada años después de la desaparición de sus dueños Captura

Junto con la mansión, el terreno también cuenta con otras dos casas de menor tamaño. Según el autor de las imágenes, una estaba destinada a invitados, mientras que la otra fue construida para el personal de seguridad. Como curiosidad, aún hoy quedan varias jaulas que supuestamente se usaban para albergar animales exóticos. El tiktoker asegura que la familia tuvo perros, gatos y en otra parte de la casa hasta construyeron un gallinero.

Aunque no se dieron nombres en la publicación, en su momento la mansión perteneció a un doctor reconocido y de buen pasar económico de Monterrey. En 2003, tanto él como su familia desaparecieron y no se supo más nada de ellos. Veinte años después, no queda claro qué fue lo que ocurrió ni cuál fue su destino.

A pesar de la curiosidad que representa el lugar, su ubicación no es la muy accesible. La propiedad está en el punto más alto del mencionado cerro, por lo que los curiosos deben hacer un esfuerzo para llegar hasta allí.

LA NACION