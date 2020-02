Reese Witherspoon volvió a impresionar con lo parecida que es a su hija Ava

El parecido entre Witherspoon y su hija Ava, 23 años menor que ella, es innegable Fuente: Archivo

17 de febrero de 2020 • 11:58

Pareciera que los signos de la edad no pasan por algunas personas. Tal es el caso de Reese Whiterspoon, quien con el paso de los años se sigue viendo sumamente joven. Y si bien Ava Phillippe, su hija, es 23 años menor que ella, ambas tienen un parecido casi idéntico.

Witherspoon (43) publicó recientemente en su cuenta en Instagram una fotografía con Ava (20), durante un fin de semana de esquí. Al igual que Angelina Jolie y Shiloh, Witherspoon y su hija no pueden disimular el parentesco.

En numerosos retratos se puede apreciar que la actriz y su hija no solo comparten el color de ojos celeste, sino también la nariz y una mueca en la comisura de los labios al sonreír, muy característica de Witherspoon.

Phillippe es muy parecida a su madre no solo ahora sino también y en la versión adolescente de esta. Cuando Witherspoon tenía 15 años protagonizó su primera película, The Man in The Moon, un filme romántico donde la actriz interpretó a una adolescente que descubre el amor por primera vez. No deja de impresionar el parecido de ambas.

La actriz y productora de Big Little Lies, serie de HBO basada en la novela homónima de Liane Moriarty, que comenzó como una miniserie y el año pasado presentó su segunda temporada, aún no confirma si la historia protagonizada por Nicole Kidman, Zoe Kravitz, Shailene Woodley, Laura Dern y ella, tendrá o no una tercera temporada.