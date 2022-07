Antes y después. Una joven pareja hizo su casa uniendo dos de 35m2 y potenció su jardincito con pileta y parrilla

Hace menos de un año, la arquitecta Clara Cambrea y su pareja, el diseñador industrial Rafa Puente, se mudaron a esta casa que pensaron de a dos. “Teníamos un presupuesto acotado para la obra; la terminamos con las manos”, sonríe, antes de contarnos cómo llegaron hasta ahí.

Detalles deco nos reciben desde la entrada. Daniel Karp

“Vivimos durante muchos años en un departamento en San Isidro que nos resultaba cómodo, pero llegó un punto en que quisimos verde”, dice sobre su proyecto más personal esta integrante fundamental de Compañía Nativa Estudio, con el que se expandió recientemente la marca familiar.

En una entrada que marca el tono, perchero de corteza de lapacho, banco rústico ‘Ant’ y cesto portamaceta (todo de Compañía Nativa). Al lado, la arq. Clara Cambrea. Daniel Karp

“Igual, estábamos atentos a impedir que el mantenimiento nos tragara: no soy consumista y no me gusta que las cosas me generen trabajo ni me aten. Ni siquiera tener que estar pendiente de los horarios de alguien que viniera a trabajar”, dice con convicción.

"Queríamos una casa austera, que pudiéramos dominar y gestionar nosotros mismos. Y cortar el paso mientras hacemos el fuego, básicamente." Arq. Clara Cambrea, miembro de Compañía Nativa Estudio y dueña de casa.

Bandeja de teca y recipiente de cerámica (todo de Compañía Nativa). En el estante, discreto el proyector. Daniel Karp

Sillón ‘Milano’ de 2,40m con funda de gabardina soft, alfombra de yute de 3x4m hecha en India, puf de Indonesia tejido en fibras naturales, mesa ratona de cedro envejecido y teñido.

La luz como prioridad

ANTES: las aberturas eran pequeñas.

El trabajo se acerca más a una obra nueva que a una reforma, ya que quedó muy poco de la construcción original. Entre otras cosas, no había contrapiso, por lo que lo más atinado, económicamente, fue hacer este piso uniforme de hormigón alisado protegido con laca natural (Compañía Nativa Estudio).

Para alojar la salamandra (Ñuke) se hizo una banquina idéntica a la que sostiene el mueble detrás de la mesa de comedor. Daniel Karp

La franja de techo vidriado sobre vigas señala cuánto se avanzó al ampliar la casa. Su transparencia tuvo como objetivo darle calidez al living y absorber la luz del norte en invierno.

Importantísima para los dueños era la luz, por eso el vidrio no se limitó a una simple ventana para techo. También, ver el tan deseado jardín no bien entraran. Doble check.

Caja monocromática

En el living, la pantalla siempre está lista para una buena película. Daniel Karp

“La caja es monocromática, continua, sin zócalos. Y elegimos un tono visón porque el blanco puro tiene algo de artificial”.

La mesa, de 195x85cm, es un diseño exclusivo de Compañía Nativa. Alacenas, bajomesada y cajones en melamina ‘Sahara’ (Faplac) e isla de chapa con tratamiento óxido; las mesadas son de Silestone ‘Blanco Norte’ (Compañía Nativa Estudio).

Las ventanas tienen doble vidriado hermético y marcos en PVC foliado color nogal. Daniel Karp

Detrás de la mesa del comedor, un mueble de MDF enchapado en petiribí natural teñido toma la pared con estantes abiertos o cerrados con puertas ciegas y de vidrio. Daniel Karp

Para pintar usaron látex Albión ‘V19′ en el interior y ‘H19′ en exteriores (Química Llana).

El sueño de la parrilla propia

“Aunque la parrilla era una fantasía de años, no nos fuimos de tema: es mediana, acorde con la casa. Le pusimos puerta por estética y porque nos sirve de guardatutti cuando está cerrada”. Daniel Karp

“Hicimos el frente de la parrilla en chapa oxidada. Están los que les encanta y los que te preguntan si no está terminada: no hay término medio”.

Mesa de teca de altura regulable y ventilador (Compañía Nativa). Daniel Karp

Con estas dos sillas plegables sumadas a las del comedor y el banco, pueden invitar tranquilamente hasta 12 personas.

Un banco hecho en obra recorre parte del exterior. Daniel Karp

“Por seguridad, en la intersección de la galería con la pileta, dejamos un sector fuera de la pérgola para el fogón”.

Bien orientados

Plano del antes y el después de la casa. Daniel Karp

La casa surge de dos de 35m2, cada una sobre un terreno de 250m2. De la construcción original solo se mantuvo la losa y lo que hoy es el dormitorio principal.

Después de diez meses de obra, el proyecto final contempla 100m2 cubiertos, 20m2 de galería con parrilla, una pileta de 12m2 y una porción de pasto de 40m2.

La ampliación se hizo tomando longitudinalmente parte del pasillo lateral. El resto se dejó libre para ubicar el ténder y los elementos para limpiar la pileta.

“Recostamos la galería sobre el Este para recibir el sol de la tarde (cuando más estamos) y pusimos la pileta bien al fondo para que absorba todo el calor posible”.

El banco de material que comienza en la parrilla forma una U cuyo tramo más largo acompaña la pared del fondo.

Un jardín aprovechado al máximo

Antes: así era el jardín cuando la pareja llegó a la casa.

Durante: así se veía la casa y el jardín durante la transformación. Daniel Karp

La pared de ladrillos sobre la derecha marca el ancho del techo vidriado del living. También desde aquí se ve el pasillo que se dejó ex profeso para guardar “todo lo que no entra en la casa”. A un fondo de puro pasto y parrilla sin comodidades, hoy se le opone un jardín aprovechado al máximo.

DESPUÉS: la pileta (Compañía Nativa Estudio) está revestida con piedra volcánica verde de terminación rústica traída de Bali. Daniel Karp

“Todo está listo para hacer un primer piso en algún momento, pero no va a tomar la planta entera: a lo sumo, será una suite con estudio y el resto, terraza”.

El banco tiene una parte maciza, otra que contiene el cantero y una sección hueca donde está el filtro de la pileta. “Nada de ocultar el motor atrás de un arbusto”, se ríe Clara. Daniel Karp

“El recorrido del banco tiene que ver con captar el sol disponible: contra las medianeras recibís el primero y el último. Cuando está lindo, desayunamos donde está la colchoneta, al reparo del viento”.

Dormitorio fiel a la casa original

Cortinas de tussor off white. Daniel Karp

El dormitorio de Clara y Rafa, al igual que la cocina, da al jardín y tiene las mismas puertas-ventana corredizas. El ambiente es, junto con la losa, lo único que se conservó. Por eso tiene piso de parquet, hoy pulido y laqueado.

Manta ‘Nido’, cubrecama y almohadones de Compañía Nativa. Daniel Karp

Los muebles a medida ocupan la pared entera y contienen todos los usos posibles. La mesada con vanitory volado llega hasta la ducha con piso de mosaicos graníticos y azulejos ‘Subway’ colocados de modo vertical.

Estudio para dos

Sillas de madera y ratán, puf, alfombra y textiles (Compañía Nativa). Daniel Karp

El estudio súper net de Clara y Rafacompartido (también cuarto de huéspedes) da a la calle. Todas las rejas tienen el mismo dibujo, lo que funciona como una nueva seña de identidad. Fue suficiente con la mesada y el estante de cedro teñido con terminación laqueada (Compañía Nativa Estudio) para conformar el espacio.