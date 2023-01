Es una famosa cantante cubana y, durante un show en Miami, tuvo una increíble caída que se conviritió en viral

escuchar

El pasado sábado 21 de enero, la cantante Annia Linares presentaba el show “Un toque de clase en Miami” cuando sufrió una aparatosa caída. Ante los asistentes que disfrutaban el espectáculo en el club nocturno Alfaro´s Lounge, ubicado en la Calle Ocho, la apodada “dama de la canción” tuvo un percance que después se volvió viral. Luego de que algunas personas replicaron el video en sus redes sociales, la intérprete de 72 años dio una actualización sobre su estado de salud.

En videos retomados por medios locales, como CiberCuba, se observa a Linares interpretar la canción “Ojalá”, de Silvio Rodríguez. Tras un momento de euforia, la famosa se coloca en cuclillas, pero el peso de su cuerpo la lleva hacia atrás, por lo que cae al suelo. Si bien en las imágenes se observa cómo aparentemente se golpea la cabeza, la artista se detiene un instante, levanta los pies y se reincorpora. En una muestra magistral de su profesionalismo, les pide a sus fans que se unan al coro.

A pesar de que tras la caída, uno de los miembros del staff corrió hacia la intérprete para intentar ayudarla, ella se negó a dejarse vencer. El concierto continuó como si nada hubiese ocurrido. De esta manera, la intérprete deleitó al público e invitó a una de sus fans al escenario para cerrar con ella la canción.

Annia Linares sufrió una caída en pleno concierto en Miami

El percance preocupó a algunos de los seguidores de la artista en las redes sociales, donde compartieron el clip y le escribieron mensajes de apoyo.

Annia Linares comparte qué fue lo que le ocurrió

Este lunes, Linares publicó un mensaje de agradecimiento para sus fans. Luego de haber visto cómo el momento de la caída se había viralizado y tras ser testigo de todo el contenido que circulaba en las redes sociales, como los famosos memes, aclaró su sentir: “Me he reído muchísimo. ¡De verdad!”, externó.

Asimismo, explicó lo que realmente le sucedió en el club nocturno de Miami. El que hubiese terminado su presentación no fue tan fácil como ella lo hizo ver porque ya tenía antecedentes. “Desde joven he padecido de muchos dolores, pero no soldaron bien los huesos. Cundo uso tacones, por su puesto es mucha la molestia”, añadió la cubana.

La cantante cubana Annia Linares agradeció por los mensajes de apoyo que recibió tras el incidente Facebook

Linares indicó que incluso el tipo de calzado que utiliza tiene la finalidad de cubrirle el tobillo y de evitar los dolores mientras está en escena. En la presentación del sábado en particular tenía malestar, pero, aun así, acudió al llamado de su público con amor. Como parte de la coreografía, en ese tema debía agacharse por unos breves momentos. No obstante, como se vio, no soportó el peso y se desplomó.

Luego del incidente, comenzó con un tratamiento para aliviar los problemas en su tobillo, lo que significa que pronto estará recuperada y podrá reanudar también las presentaciones:. “¡Hay Annia Linares para mucho rato!”, terminó en su mensaje.

LA NACION