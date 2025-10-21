Rituales de Luna nueva para hacer este martes 21 de octubre

Este martes 21 de octubre hay Luna nueva, la fase en que el satélite natural casi no se puede ver en el cielo. Este fenómeno es considerado en diversas tradiciones como el momento de mayor potencial para la introspección y la renovación energética. Es por ello que los creyentes en lo esotérico aprovechan el novilunio para realizar rituales que ayuden a una limpieza profunda de todo aquello que ya no sirve y sembrar intenciones.

A continuación, estos son algunos rituales para hacer durante la Luna nueva de este martes 21 de octubre.

Ritual de manifestación y la lista de deseos

Ritual de manifestación Generada con Gemini

Se cree que la energía del inicio del ciclo lunar maximiza la capacidad de manifestación. Al escribir los deseos o metas, se les da forma física y se los “envía” al universo en el momento de mayor potencial energético, lo que puede asegurar que crezcan al la par de la luz de la Luna que comienza a retornar. En ese sentido, se enfoca en activar la creación consciente.

Para este rito se necesita un papel o un cuaderno que se use exclusivamente para intenciones, algo para escribir y una vela blanca (símbolo de luz y pureza)

Este es el proceso para hacer un ritual de manifestación y una lista de deseos:

1 Preparación y enfoque

Encender la vela blanca en un lugar seguro y tranquilo. Luego, se dedica un momento a meditar o respirar profundamente para calmar la mente y centrar la energía.

2 Redacción de intenciones

En el papel, se escriben entre tres y 10 deseos o metas. Es crucial redactarlos en tiempo presente y como si ya se hubiesen cumplido (por ejemplo: “Mi nuevo proyecto laboral es exitoso y me trae alegría”).

3 Visualización

Se lee cada intención en voz alta con profunda fe, mientras se visualiza con el mayor detalle posible la emoción de que ese deseo ya es una realidad en la vida.

4 Resguardo del deseo

Una vez terminada la manifestación, se dobla el papel y se lo guarda hasta la próxima Luna llena en un sitio especial, como puede ser debajo de un cuarzo, en un cajón secreto o junto a un altar.

Baño de sal para la limpieza de energía

Baño de sal para la limpieza de energía Generada con Gemini

La Luna Nueva ofrece la oportunidad de empezar un nuevo ciclo lunar con una hoja en blanco para dibujar nuevos futuros. Este rito utiliza la sal, un potente purificador ancestral, para limpiar el cuerpo áurico y físico de las energías estancadas, miedos o residuos emocionales del ciclo anterior. El acto de lavar y drenar simboliza la liberación de cargas kármicas y la preparación para recibir la nueva energía.

En este caso, solo hace falta agua tibia ―que se puede depositar en una bañera o en un recipiente para lavar manos y pies―, y un puñado generoso de sal marina o sal gruesa. También se pueden incluir hierbas de limpieza como romero o ruda.

Este es el paso a paso para hacer un baño de sal:

1 Preparar el agua

Se disuelve la sal en el agua, mientras se concentra en la intención para que esta absorba toda la negatividad. Aquí también se pueden incluir las hierbas de limpieza al agua.

2 Acto de purificación

Mientras se realiza el baño o se sumergen manos y pies en el recipiente, se repite mentalmente: “Suelto todo lo que no me pertenece. Esta agua limpia mi cuerpo, mi mente y mi espíritu”. Se permanece en el baño entre 5 y 15 minutos.

3 Agradecimiento

Al finalizar, el agua debe ser drenada de inmediato, mientras se visualiza cómo la energía pesada se va con ella. Tras la inmersión en la bañera o el lavado de pies y manos, se debe evitar el secado vigoroso o completo con toalla. Se recomienda tomar una toalla de color blanco o claro (símbolo de pureza y renovación) y utilizarla para dar suaves golpecitos en el cuerpo y retirar el exceso de agua. Otra forma es permitir que el cuerpo se seque naturalmente al aire en lo posible.

Se concluye el rito con un momento de agradecimiento a la Luna nueva por la ligereza y el espacio recién creado.

Ritual de la semilla para el crecimiento de proyectos

Ritual de la semilla para el crecimiento de proyectos Generada con Gemini

Este rito conecta la energía de la Luna Nueva (siembra y potencial) con la materia. Al plantar una semilla con una intención concreta, se activa un compromiso físico y espiritual con el proyecto que se desea ver crecer. La semilla es el símbolo de un nuevo comienzo que requiere cuidado y atención para florecer.

Para ello, se requiere una semilla, que puede ser de una flor, una fruta o una hierba; una pequeña maceta o vaso con tierra fértil; y un papel pequeño.

Así se hace el ritual de la semilla:

1 Enfoque de la intención

Se escribe en el papel una intención o el proyecto que se quiere ver crecer durante el nuevo ciclo lunar.

2 Conexión con la semilla

Se sostiene la semilla entre las manos para cargarla con la energía y el deseo de ver crecer esa intención.

3 Siembra simbólica

Se entierra el papel y la semilla en la maceta. Mientras se cubre con tierra, se dice en voz alta: “Así como esta semilla crece, mi proyecto [nombre del proyecto/intención] germina con fuerza y prosperidad”.

4 Cuidado y seguimiento

Se coloca la maceta en un lugar donde reciba luz y se la riega con la convicción de que cada gota de agua es un paso hacia la manifestación del deseo.