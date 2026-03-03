Rituales para alinearse con la energía del portal 3/3
Este evento energético se puede aprovechar para la manifestación, la eliminación de bloqueos y la conexión con la intuición
Este martes 3 de marzo se abre un portal energético 3/3, el cual ocurre por una vez al año en el día tres del tercer mes del año. Este actúa como un puente de conexión entre el plano terrenal y las dimensiones espirituales. Muchos hacen rituales en esta jornada para alinearse con su energía. Es ideal para enfocarse en la manifestación de deseos, el crecimiento personal y la conexión con la intuición.
En la numerología, el número tres simboliza la expansión, la creatividad y la comunicación. Representa la tríada sagrada: la unión de la mente, el cuerpo y el espíritu. Al duplicarse en la fecha (día 3 del mes 3), esta vibración se amplifica y ofrece una ventana de 24 horas para canalizar intenciones relacionadas con la expresión personal y el crecimiento.
Además, este año el fenómeno coincide con un eclipse lunar total, popularmente conocido como la “Luna de Sangre”. Este otro evento añade una capa de profundidad emocional y lo convierte en un momento clave para los cierres de ciclo y la revelación de verdades ocultas.
A continuación, tres rituales para aprovechar la energía del portal 3/3.
El ritual de las tres intenciones
Este rito busca anclar los deseos en el plano físico. Se manifiestan objetivos específicos y ayuda a atraer claridad mental al utilizar la simbología del fuego y la repetición numérica para dar fuerza al pedido.
Para ello, se requiere una vela blanca o amarilla (color de la creatividad), una hoja de papel en blanco y una birome de tinta negra o azul.
Estos son los pasos a seguir para el ritual de las tres intenciones:
Preparar el espacio
Encender la vela en un lugar tranquilo de la casa, preferentemente cerca de una ventana.
Redactar intenciones
Escribir en el papel tres deseos o intenciones en tiempo presente, como si ya fueran una realidad. Por ejemplo: “Mi comunicación es fluida y auténtica”.
Manifestar
Leer cada intención en voz alta tres veces, mientras se visualiza cómo esa energía se expande.
Cierre
Colocar el papel debajo de la base de la vela (con precaución) y dejar que se consuma por completo. Al finalizar, guardar el papel en un libro personal o diario durante 33 días.
Baño de florecimiento y purificación
Este rito aprovecha las propiedades de los elementos naturales para limpiar el aura y eliminar bloqueos energéticos. También potencia el magnetismo personal al preparar el campo energético para recibir las nuevas oportunidades que abre el portal.
Se necesita agua, tres ramas de canela para la expansión, tres puñados sal gruesa para la limpieza y tres flores blancas o amarillas para la apertura.
Así se hace un baño de florecimiento y purificación:
Mezclar el preparado
Hervir un litro de agua y, en el proceso, añadir las ramas de canela. Dejar reposar por 3 minutos. Luego, sumar los pétalos de las flores y la sal, mientras de revuelve en sentido de las agujas del reloj. Una vez que el agua esté tibia, filtrar la preparación.
Hacer el baño de florecimiento y purificación
Luego del baño habitual, verter la mezcla desde los hombros hacia abajo, mientras se visualiza cómo el agua arrastra las dudas y deja espacio para la inspiración.
Cierre
Dejar secar al aire para que la frecuencia de los elementos permanezca en la piel.
Meditación de conexión
Esta práctica puede ayudar a conectarse con la claridad mental y la inspiración, dos aspectos claves en este fenómeno. En ese sentido, amplifica la intuición y favorece la toma de decisiones para que estén alineadas con los propósitos que uno tiene, además de recargar energías con la alta vibración que trae el portal 3/3.
Para ello, este es el paso a paso para hacer una meditación de conexión con el número tres:
Preparación
Sentarse en un lugar tranquilo y cerrar los ojos. Respirar profundamente tres veces.
Meditación
Visualizar un triángulo dorado en frente que representa la energía del número 3. Imaginar que este se ilumina y proyecta su luz, lo que ayuda a potenciar la creatividad y claridad.
Mantenerse enfocado en esta imagen por unos minutos y finalizar con un agradecimiento al portal y su energía.
