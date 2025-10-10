Rituales para canalizar la energía del portal energético 10/10

El 10 de octubre ocurre un evento considerado especial en lo esotérico: el portal energético 10/10. Quienes creen en lo esotérico sostienen que este tipo de momentos concentran vibraciones únicas que ofrecen una ventana para la manifestación y la conexión espiritual. Es por eso que muchos eligen realizar rituales para canalizar su vibración.

En la numerología, el número uno representa el inicio, la creación, la voluntad y la acción. A su vez, el cero está asociado a lo infinito y a la divinidad, por lo que actúa como un catalizador que multiplica el poder del número al que acompaña. Al aparecer duplicado, el 10 amplifica esa energía, simbolizando un cierre de ciclo y el comienzo de uno nuevo con mayor potencial. La repetición del 10 en el mes y el día, 10/10, crea una puerta de acceso para que las intenciones y los deseos formulados adquieran una fuerza considerable, facilitando la sincronización con el universo y la canalización de energía para materializar metas y deseos.

En la numerología, el 10 representa el cierre de un ciclo y el inicio de uno nuevo (Foto: Archivo)

Este es un día ideal para realizar ritos de limpieza, intención y atracción. Se aprovecha esta vibración especial para alinear el propósito personal con las energías cósmicas disponibles, potenciando así el camino hacia la abundancia, la claridad y el bienestar.

A continuación, algunos rituales para aprovechar la energía del portal 10/10.

Ritual de la carta de intenciones y manifestación

Este rito permite anclar los deseos y manifestar un nuevo comienzo en línea con la energía del número uno. Escribir las intenciones las transforma de pensamientos a un algo tangible, por lo que activa el poder creativo asociado al portal. Se necesita una hoja de papel blanco (sin rayas ni cuadros), una birome de tinta azul o verde (el azul simboliza la comunicación y la calma; el verde, la prosperidad y el crecimiento), un recipiente seguro para quemar (un plato de cerámica o metal) y un encendedor o fósforos.

El portal 10/10 es una buena oportunidad para manifestar intenciones Maksym Mazur - Unsplash

Estos son los pasos para hacer un ritual de la carta de intenciones y manifestación:

Buscar un lugar tranquilo y respirar profundamente diez veces para centrar la energía.

En el papel, escribir diez metas o deseos específicos y positivos para el nuevo ciclo que comienza, formulados siempre en presente (por ejemplo: “Soy una persona abundante”, “Manifiesto claridad en mi camino”).

(por ejemplo: “Soy una persona abundante”, “Manifiesto claridad en mi camino”). Doblar el papel 10 veces (o hasta que ya no se pueda doblar más) mientras se visualiza cada deseo cumplido.

Con cuidado, encender el papel por una de sus esquinas y depositarlo en el recipiente resistente al fuego hasta que se consuma totalmente.

Mientras se quema, decir en voz alta: “Mis intenciones son claras y la energía del 10/10 las manifiesta. Hecho está. Gracias”. Las cenizas pueden ser dispersadas al viento o a la tierra.

Limpieza energética con agua y sal

La sal ayuda a absorber y neutralizar energías densas Pexels

La sal es un mineral conocido ancestralmente por sus propiedades para absorber y neutralizar energías densas. Este rito utiliza su poder y el del agua (emoción, fluidez) para realizar una limpieza energética profunda. De esa forma, se prepara el campo vibratorio personal para recibir las nuevas y potentes energías de manifestación del portal. Para este rito, se requiere un vaso de vidrio transparente, agua potable, una cucharada de sal marina o sal gruesa y un paño de tela (preferentemente blanco).

Así se hace una limpieza energética con agua y sal:

Llenar el vaso con agua hasta la mitad y agregar la cucharada de sal. Remover en el sentido de las agujas del reloj, visualizando que se disuelve cualquier bloqueo o energía negativa.

Colocar el vaso en un rincón de la habitación que se desee purificar. También se puede optar por cerca de la puerta de entrada de la casa, ya que el 10/10 es una puerta de entrada.

Dejar el vaso actuando durante 10 horas, idealmente, toda la noche.

A la mañana siguiente, tomar el paño y, sujetando el vaso sin tocar el agua, desechar el contenido directamente en el inodoro o por el desagüe, visualizando que toda la negatividad se va. Nunca reutilizar el agua y se debe limpiar bien el vaso.

Baño de atracción con canela y miel

La canela es un poderoso imán para la prosperidad, la pasión y el éxito, y la miel se utiliza para endulzar y atraer situaciones favorables. Al realizar este baño durante el portal, se sella la vibración personal con la frecuencia de la abundancia y la felicidad. Para ello, hace falta un litro de agua tibia, una cucharada de miel pura, tres ramas de canela o una cucharada de canela en polvo, un balde o recipiente grande.

La canela atrae la prosperidad y abundancia (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Este es el proceso para un baño de atracción con canela y miel: