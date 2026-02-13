Hoy es viernes 13, una fecha que se asocia a la mala suerte históricamente, por lo que se considera una jornada de presagios oscuros y eventos desafortunados. Por esta creencia, muchos seguidores de lo esotérico hacen rituales para protegerse y alejar las malas energías. Esto se debe a que esta fecha representa una oportunidad de transmutación. Es el momento ideal para realizar actos de limpieza que permitan blindar el campo energético contra la envidia y el infortunio que la propia superstición alimenta.

Hoy es viernes 13, un día que se considera de mala suerte Gemini

A continuación, rituales para protegerse y ahuyentar la mala suerte este viernes 13.

Limpieza del hogar con sal y vinagre

Este rito es un clásico de la protección hogareña, diseñado específicamente para neutralizar la carga negativa que el entorno o las visitas pueden dejar en un día donde la susceptibilidad está a flor de piel. Así es como se disuelve la mala suerte acumulada en los espacios físicos.

Para ello, solo hace falta un vaso de vidrio liso (transparente), agua mineral, sal gruesa y vinagre blanco.

Así se puede ver el vaso de agua, vinagre y sal si hizo efecto su limpieza durante el viernes 13 Gemini

Este es el paso a paso para hacer la limpieza del hogar con sal y vinagre:

1 Preparación

Llenar un tercio del vaso con sal gruesa. Añadir vinagre blanco hasta cubrir la sal y completar el resto con agua mineral.

2 Colocación del vaso

Poner el vaso detrás de la puerta principal de la casa o en un rincón de la habitación donde se perciba mayor tensión.

3 Expulsión de la malas energías

Al finalizar el día, verter el contenido por el inodoro y lavar bien el recipiente. Si durante el viernes 13 el vaso se desborda de cristales o el líquido se vuelve turbio, es señal de que ha absorbido la negatividad que circulaba en el ambiente.

Ritual de la vela blanca para la neutralización mental

Ante el temor colectivo a la desgracia, este ejercicio busca separar la energía propia de la creencia popular de la desdicha para recuperar la autonomía espiritual. Es una forma de desvincularse de la superstición y protegerse contra pensamientos intrusivos de fracaso.

En este caso, se requiere una vela blanca (color de la pureza y la luz), un plato de cerámica y azúcar.

Ritual de la vela blanca para la neutralización mental en el viernes 13 Gemini

Este es el procedimiento para realizar el ritual de la vela blanca para la neutralización mental:

1 Preparación

Untar la vela con un poco de azúcar (para endulzar el destino) desde la base hacia la mecha.

2 Encendido de la vela

Encender la vela en un lugar seguro y observar la llama durante unos minutos. Repetir mentalmente tres veces: “Soy dueño de mi destino; la suerte es mi aliada y la luz mi escudo”.

3 Cierre

Dejar que la vela se consuma por completo. El resto de cera debe ser envuelto en papel blanco y desechado fuera de la casa.

Blindaje con canela

La canela es utilizada para elevar la vibración personal y espantar los “espíritus de la carencia” que suelen asociarse a esta fecha. A su vez, ayuda a atraer la buena fortuna y actuar como repelente contra las malas intenciones ajenas.

La canela puede ayudar a blindar a la persona de la mala suerte en el viernes 13 Gemini

Solo hace falta canela en polvo y un pequeño papel de seda. Así se lleva a cabo el blindaje:

1 Soplido de la canela

En la mañana del viernes 13, colocar una pizca de canela en la palma de la mano derecha. Soplarla hacia la puerta de entrada de la casa (de adentro hacia afuera), mientras se visualiza que se expulsa toda sombra de duda o mala racha.

2 Activación

Luego, frotar las manos con los restos de canela y escribir en el papel de seda la frase: “Abierto a la abundancia”.

3 Protección

Llevar el papel en el zapato derecho durante toda la jornada para “pisar fuerte” y evitar los tropiezos simbólicos que la superstición vaticina.