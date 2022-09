Sacrificaron al panda más viejo del mundo

El panda gigante macho más anciano de la historia en cautiverio murió a los 35 años en un parque temático de Hong Kong tras deteriorarse su salud.

An An vivió la mayor parte de su vida en Ocean Park después de que él y una hembra panda fueran regalados a Hong Kong por China en 1999. La panda hembra, Jia Jia, murió en 2016 a la edad de 38 años, convirtiéndose en la panda hembra más vieja de la historia en cautiverio.

Ocean Park lloró a An An como un miembro de la familia que creció con el parque y creó vínculos con los lugareños y los turistas. “An An nos ha traído gratos recuerdos con numerosos momentos reconfortantes. Echaremos mucho de menos su inteligencia y su carácter juguetón”, dijo Paulo Pong, presidente de Ocean Park Corporation, en un comunicado.

An An sufría de hipertensión arterial, una condición común entre los pandas geriátricos. Durante las últimas tres semanas, An An se había mantenido fuera de la vista de los visitantes del parque a medida que su salud empeoraba. Dejó de comer alimentos sólidos y se mostró significativamente menos activo en los últimos días.

La semana pasada, cientos de personas dejaron comentarios en un post de Ocean Park sobre el estado de An An, deseándole una pronta recuperación.

Por la mañana de este jueves, 21 de julio de 2022, fue sacrificado para evitar que siguiera sufriendo, después de que los veterinarios de Ocean Park y las autoridades gubernamentales consultaran al Centro de Conservación e Investigación del Panda Gigante de China, según informó Ocean Park.

“An An vivió una vida plena que terminó a la respetable edad de 35 años, el equivalente a 105 años en edad humana”, señala el comunicado.

Hong Kong recibió otra pareja de pandas, Ying Ying, una hembra, y un macho, Le Le, en 2007 para celebrar el 10mo aniversario de la devolución de la ciudad a China. China suele llevar a cabo una “diplomacia del panda” en la que los mamíferos que se encuentran exclusivamente en China se conceden a otros países como señal de buena voluntad.

Los pandas gigantes ya no estarían en peligro de extinción

A lo largo de los años, el panda gigante (Ailuropoda melanoleuca) fue catalogado como en peligro de extinción. Pero de acuerdo a las autoridades Chinas esa especie pertenece ahora a una categoría “vulnerable”, una realidad algo más alentadora.

El pasado julio, el Ministerio de Ecología y Medioambiente de China anunció que los pandas gigantes ya no estaban en peligro de extinción dado que la población de estos animales en el entorno silvestres supera los 1800 ejemplares. A partir de ese momento bajaron la categoría de alerta y para referirse a su situación se deberá utilizar otro término.

“La especie será reclasificada como vulnerable”, explicó Cui Shuhong, director del Departamento de Protección Ecológica Natural del Ministerio de Ecología y Medio Ambiente, en conferencia de prensa desde Beijing. Las autoridades chinas respaldaron su decisión en el trabajo realizado durante décadas en las decenas de centros de conservación de ese país.

“China ha establecido un sistema de reservas naturales relativamente completo. Grandes áreas de ecosistemas naturales han sido protegidas de manera sistemática y completa, y los hábitats de la vida silvestre se han mejorado de manera efectiva”, precisó Cui.