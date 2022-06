Salió a bailar con una amiga y cuando volvió su abuela la esperó con una gran sorpresa: “Tiene un don”

Muchas abuelas transmiten un calor difícil de encontrar en otros brazos. El cariño es infinito y son los nietos quienes pueden sentir que a su lado tiene una protección para enfrentar todo. Son aquellas personas que acompañan con la experiencia que su rol de madre les dio -pero sin tener que cumplir esa tarea específica- lo que les permite cumplir aquellos “caprichos” de sus herederos. Miles son los gestos que se replican en redes sociales sobre ellas, pero una foto que compartió una joven graficó todo lo que significa querer a alguien de esa forma. En diálogo con LA NACION, la protagonista de la historia contó el detrás de una imagen que se viralizó.

En Twitter, son miles las historias que llaman la atención. Algunas de ellas son sorprendentes, emocionantes y otras tantas crueles. Pero, son pocas son las que logran tocar una fibra emotiva en los usuarios, y eso fue lo que ocurrió con el relato de Abril que, desde Rosario, decidió demostrar el amor que diariamente recibe por parte de su abuela Elsa, que disfruta al máximo pasar tiempo con ella.

Abril compartió la sorpresa de su abuela (Captura Twitter)

“Anoche salí con una amiga y a la vuelta nos fuimos a dormir a de mi abuela. Antes de eso, le había comentado que siempre me agarra hambre a la madrugada, entonces cuando llego tipo 5 efectivamente muerta de hambre me encuentro con la siguiente foto”, escribió la joven, que no pudo contener la emoción al ver la mesa servida con dos platos con deliciosos fideos con salsa y un cartel en el que la mujer les deseaba dulces sueños a las dos.

“No pude evitar sacar una foto a la situación porque pensé ‘este gesto de amor, lo tengo que compartir”, contó emocionada Abril al describir el momento en el que ingresó a la cocina de la casa de su abuela y se topó con la tierna escena. Su amiga, por su parte, tuvo la misma sensación de amor al ser testigo de la situación.

Sobre aquella noche, Abril cuenta que usualmente visita la casa de su abuela y en ocasiones sale a bailar por la zona. Como la mayoría de las personas, luego de estar tanto tiempo fuera, el hambre se hace presente. En esos momentos, la joven resuelve la situación rápidamente al comer algunos alimentos que estén al alcance y este fue motivo de risas para la mujer, pero no algo que pasó desapercibido.

Elsa se volvió viral en redes (Foto gentileza Abril)

El día y los planes para la joven fueron -como ya son costumbre- cenar con su abuela y luego salir. Pero, en esa ocasión, lo hizo acompañada por una amiga Melisa. Cuando terminaron de comer, y al momento de limpiar los restos, Abril demostró su gran felicidad al notar que había sobrado tarta, por supuesto para comer post-boliche. Pero, fue su abuela quien la sorprendió al mostrarle que había preparado exclusivamente para ella su famosa y aclamada salsa casera, para que cuando regrese la coma con pastas. “Se ofreció a dejarme los fideos ya hechos así no tenía que cocinarme yo a la madrugada, pero me negué”, recordó.

Luego de una larga noche, Abril y Melisa llegaron a la casa, y claro, fueron a la cocina para comer algo antes de irse a dormir. La escena las cautivo y las dejó paralizadas por unos segundos. “Mi primer reacción fue quedarme parada en la puerta de la cocina con muchas ganas de llorar. Mi nana siempre es detallista pero esta vez se sintió más increíble aún. El plato hasta para mi amiga, la mesa puesta, el pancito cortado y el destacado cartelito. Tenía hasta corazoncitos”, contó conmovida a LA NACIÓN.

Elsa mima a su familia con los gesto más tiernos (Captura Twitter)

Pero esta reacción no es solo por la demostración de amor, porque su relación es así de cercana, sino que se trató de una dedicación detallada para que las dos jóvenes puedan comer un calentita comida luego de una salida. Abril sintió una gran alegría al poder compartir aquel momento con Melisa. “Me llenó de orgullo, porque siempre le hablo de lo maravillosa que es mi abuela, de lo mucho que la amo y en ese momento ella lo pudo entender perfectamente”, explicó.

Las amigas disfrutaron de esa comida, que además de tener un inigualable sabor casero, fue tan rica al sumarle todo el cariño con la fue preparada. Luego de los agradecimientos de las dos jóvenes, Elsa se disculpó porque se había olvidado de dejarles queso rallado que, por supuesto, fue un detalle del que solo ella se dio cuenta.

Con una simple imagen Abril logró llegar al corazón de miles de personas al exponer una muestra de cariño que tiene un gran valor. La relación de la joven con su abuela es así de cercana y, como la misma joven remarcó, Elsa es asó con todos los nietos y miembros de su familia.

Elsa trasmite mucha alegría a quienes la rodean (Foto gentileza Abril)

“Siempre digo que es la única persona que conocí en mi vida de la cuál nunca nadie habló mal. Tiene el don de caer bien y que todos la quieran. Es una persona con una energía única y preciosa”, resumió emocionada al hablar de su abuela que hoy, no solo se convirtió en viral, sino que se llevó todos los halagos de los usuarios.

La publicación superó los 190 mil ‘Me gusta’ y dio lugar a que miles de personas puedan describir la relación nieto/a- abuela. Allí surgieron miles de anécdotas, descripciones de gestos de cariño, y todos con el mismo pedido en los comentarios: que las abuelas sean eternas.