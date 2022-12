Se entera de que su esposa está embarazada un día después de hacerse una vasectomía

escuchar

Un hombre se realizó la vasectomía para no tener más hijos. Sin embargo, al día siguiente de realizarse dicho procedimiento quirúrgico, se enteró de que su esposa estaba nuevamente embarazada.

El hecho sucedió en México, donde la futura madre, Anny López, compartió su experiencia a través de sus redes sociales. En esos días anteriores a que su esposo se sometiera a la cirugía, López había presentado síntomas como náuseas y mareos.

Aunque al principio creyó que se trataba de una fuerte gastritis, decidió realizarse un test de embarazo, el cual arrojó un resultado positivo. La razón por la cual López y su esposo no querían tener más hijos era porque ambos ya contaban con tres pequeños y entre sus objetivos no cabía la posibilidad de agregar otro miembro a su familia.

No obstante, los planes cambiaron y la decisión de la vasectomía se tomó tarde. ”Mi esposo se hizo la vasectomía para que ya no tuviéramos más hijos y para que yo no sufriera con otra operación. Al día siguiente de su vasectomía, me hice una prueba de embarazo porque llevaba días con náuseas y creía que era una gastritis”, comentó la mujer en redes.

López indicó que su pareja no podía creerlo, pero que aun así le brindó todo su apoyo y respaldo con respecto a esta situación. Por esta razón, la mujer le dedicó un conmovedor mensaje a su esposo en redes sociales: “Siempre serás mi lugar seguro, gracias por ser un increíble hombre, esposo y papá. Tus hijas, bebé en camino y yo te amamos”. En TikTok el video ya supera los cinco millones de reproducciones y más de mil comentarios.

Dice que se enteró de que estaba embarazada recién cuando vio la cabeza del bebé y sorprendió a todos

En noviembre, un hecho con características similares se volvió viral. Kaila Simpson desbloqueó un nuevo temor para las mujeres gracias a un divertido clip que publicó en TikTok y se volvió viral. En el video cuenta cómo es que durante meses no se dio cuenta de que estaba embarazada y fue hasta poco antes del nacimiento de su hija que se vio sorprendida.

Así como en decenas de episodios del show de televisión I Didn’t Know I Was Pregnant, Kayla mostró que estar embarazada y no saberlo es algo que puede suceder en la vida real. “Una locura que hace un año estaba embarazada de 9 meses”, escribió el pie del video que reúne millones de reproducciones, likes y miles de reacciones.

Al ritmo de la música, Kayla, quien baila cargando a su bebé, cuenta que llegó al hospital con dolores que la hicieron pensar que se trataba de apendicitis. “Los doctores en la sala de emergencias no sabían qué estaba mal”, relató. Fue recién cuando le hicieron un ultrasonido que su madre notó “algo familiar” en la imagen.

Una tiktoker cuenta cómo es que no se dio cuenta que estaba embarazada hasta el día del nacimiento

Pero no tuvieron tiempo para reacciones emocionales porque la chica comenzó a sentir un fuerte dolor y, en el momento de ser revisada, el doctor notó la cabeza del bebé. “La expulsé 15 minutos después en tres intentos”, contó, a pesar de que la historia no pareció creíble para muchos.

“No tuve panza, tenía mi periodo y estaba más delgada que nunca”, agregó en el clip. Tras dar a luz, Kayla volvió a su casa con una bebé sana y una sorprendente historia para contar. “Ella está a punto de cumplir un año y lo estamos haciendo increíble”.

Por más sorprendente que parezca, hay más historias similares y algunas de ellas se las compartieron en los comentarios: “Hace dos semanas, tenía una infección en las vías urinarias y fui de emergencia al hospital tras sentir el peor dolor de mi vida y ellos vieron que estaba embarazada (sin yo saberlo). Dos días después tuve a mi hija”.

El Tiempo (Colombia)