Se le metió una cucaracha en el oído e intentó sacarla de la peor forma: terminó en el hospital

Las redes sociales se convirtieron en el lugar indicado para contar historias de vida. Al ser una vía de escape de muchas personas, que constantemente están en contacto con sus dispositivos móviles, las plataformas digitales ganaron un lugar de consideración en el día a día y en ellas, se pueden observar diferentes tipos de contenido, como por ejemplo una foto, un video y hasta situaciones insólitas que atraviesa un propio usuario y busca, mediante su publicación, a quienes les haya pasado algo similar.

En algunos casos, los hilos o videos publicados exceden el imaginario popular y se convierten en pequeñas joyas que se viralizan en los perfiles. Dentro de ese rango, una chica de Singapur atravesó una serie de momentos curiosos, que decantaron en una “solución” inesperada, tanto es así que la principal consecuencia fue salir de inmediato a un centro médico.

Terminó internada tras usar enjuague bucal para ahogar cucaracha

Tal como reveló el diario Daily Star, una mujer de nombre Nadia realizó dos posteos en su cuenta de TikTok, donde reveló el particular momento en que una cucaracha invadía su pieza, mientras ella dormía, y su posterior reacción al sentirla cerca suyo: “La golpeé muy fuerte porque estaba en pánico y estaba tratando de sacarla”.

Al ser un insecto que despierta el rechazo de la mayoría de las personas, Nadia decidió espantarla, con la mala fortuna de que la cucaracha terminó dentro de su cuerpo: “Cuando la golpeé se me metió en la oreja, así que me levanté y grité muy fuerte. Fue asquerosamente incómodo porque podía sentirla moviéndose en mi oído”.

Al agravarse el inconveniente, la mujer asistió a un hospital en Singapur Foto: captura de pantalla

Con un problema que no estaba en los planes, Nadia aseguró que la cucaracha era pequeña -unos 3 ó 4 centímetros de largo, según su apreciación- y al ser tan diminuta, sus dedos no alcanzaban para poder retirarla de una zona tan sensible como lo es el oído, donde se deben hacer maniobras muy suaves y sutiles para poder escarbar.

Ante este problema, su primer movimiento instintivo fue despertarse, ir hasta el baño y, en medio del shock, agarrar una botella de enjuague bucal, llenar la tapa dosificadora con el líquido e introducirlo en el oído, con el fin de que el insecto se ahogue. “En ese punto, sinceramente, no creo que el Listerine sea seguro para el oído. Pero no sabía qué más hacer”, agregó.

Una vez que el líquido se introdujo en el área, el insecto quedó inmovilizado, pero el desinfectante continuó alojado en una zona donde puede generar un perjuicio para la audición. Acto seguido, con el fin de sacar de esa cavidad a la cucaracha, tomó unas pinzas para, finalmente, retirarla, pero el resultado empeoró más la ecuación: “La rompí en pedazos. Entonces, cuando algo salió bien, salieron las tripas blancas, y como la piel de la cucaracha y el caparazón marrón”.

Sin obtener éxito alguno con sus métodos y con la desesperación aun de tener atrapados algunos restos de la cucaracha en su oído, Nadia decidió acudir, en primera instancia, a su madre, quien según contó ella “se río” por la escena y se trasladó al Hospital Tan Tock Seng en Singapur donde soportó una intervención dolorosa de 30 minutos para ponerle fin al suplicio.