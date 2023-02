Se quedó en la casa de sus suegros durante unos días y una actitud de su novio la dejó sin palabras

escuchar

En TikTok, circuló masivamente la insólita situación que vivió una mujer con su exnovio. Según su relato, sus suegros vivían lejos, por lo que ambos realizaron un viaje para verlos y se quedaron en la casa familiar durante algunos días. Luego de que volvió a su hogar, descubrió que su pareja de aquel entonces le quiso cobrar el desayuno que había comido allí.

Diariamente, circulan todo tipo de contenidos virales en las redes sociales. Gracias a la difusión que otorgan las plataformas, cualquier historia o situación puede ser conocida por miles de personas en cuestión de minutos.

Dentro de ese universo, una de las cuestiones que más llama la atención de los usuarios es la que está relacionada a anécdotas de pareja. Tanto en Twitter como en Instagram o TikTok, usualmente este tipo de historias generan mucha repercusión e interacciones.

En este caso, la protagonista de la historia es Maddy, una joven canadiense de 26 años quien, en su cuenta, relató lo que sucedió. Todo ocurrió con un novio con el que salió durante tres años. En todo ese tiempo, solo vio a los padres del joven una vez, en el viaje que ambos hicieron con ese propósito.

Con la mejor voluntad para conocer a la familia de su pareja, Maddy apareció con regalos. “Llevé una canasta de regalos, vino, jabones y velas porque me iba a quedar en la casa por algunos días”, explicó. El viaje transcurrió de manera normal y no hubo ningún problema. Sin embargo, no pudo creer el mensaje que recibió cuando regresaron.

Se quedó unos días en la casa de sus suegros y su novio quiso cobrarle el desayuno

Según comentó en el video, era normal que tuvieran una planilla de gastos en la que anotaban lo que cada uno pagaba, con la idea de que estuvieran siempre a mano y que nadie perdiera más dinero que el otro en la relación. Sin embargo, la expareja de la joven se tomó esto demasiado en serio y quiso cobrarle hasta lo que comió en la casa de sus padres.

Cuando abrió la planilla de gastos compartidos, a Maddy le llamó la atención un ítem de 3,23 dólares canadienses por un desayuno. Luego de preguntarle a su novio, se sorprendió al recibir su respuesta. “Eso es por la banana y la tostada que comiste en la casa de mi mamá. Te comiste eso, así que nos debés dinero a mí y a mi mamá”, fue la justificación que recibió.

La joven se indignó después de que su novio quisiera cobrarle el desayuno que comió en la casa de sus suegros Captura

La joven se molestó con esta situación, pero igualmente decidió pagarle el dinero que le reclamaba su novio de aquel entonces. “Lo pagué, le di los $3,23″, cerró en el video, todavía indignada por el hecho a pesar del paso del tiempo.

Compartido hace algunas semanas, el video tiene más de 870.000 reproducciones en TikTok, junto con otros miles de likes y comentarios. Muchos de ellos cuestionaron la metodología de pasar todos los gastos que hicieron juntos a una planilla. En videos posteriores, Maddy reconoció que no está de acuerdo con esa costumbre y, que tiempo después, llegó a la conclusión de que eso no corresponde a una relación de pareja sana.

