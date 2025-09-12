Siete alimentos que aumentan los calambres y la hinchazón estomacal

Aunque la mayoría de los alimentos considerados saludables aportan nutrientes esenciales, en algunas personas pueden generar molestias digestivas como cólicos, hinchazón y gases.

La causa suele estar en ciertos carbohidratos llamados FODMAP, presentes en frutas, verduras, cereales y legumbres. Estos compuestos no siempre se digieren por completo y, al fermentarse en el intestino, producen síntomas incómodos.

En otros casos, el exceso de sal, las bebidas carbonatadas, los alimentos procesados o la intolerancia a la lactosa también pueden agravar la sensación de inflamación abdominal.

La comida procesada puede elevar la sensación de hinchazón Freepik

¿Por qué algunos alimentos causan cólicos e hinchazón?

La hinchazón abdominal y los cólicos suelen estar relacionados con la forma en que ciertos alimentos se digieren. Muchos contienen azúcares y fibras fermentables que no se absorben del todo en el intestino delgado.

Al llegar al colon, estos compuestos son fermentados por bacterias, lo que genera gases, dolor y sensación de distensión. A esto se suman factores como la retención de líquidos por exceso de sodio, el consumo de bebidas carbonatadas o la intolerancia a compuestos como la lactosa y el gluten.

Los siete alimentos más comunes que empeoran los síntomas

En la rutina diaria, algunos alimentos muy comunes en la mesa colombiana pueden desencadenar gases, cólicos o sensación de llenura. A continuación, se destacan siete de los más frecuentes y las razones por las que conviene moderar su consumo:

Las lentejas son un alimento altamente nutritivo, pero que puede generar hinchazón (Foto de caracter ilustrativo: Freepik)

Frijoles: aportan proteínas y fibra, pero contienen azúcares como los alfa-galactósidos que fermentan en el intestino y producen gases. Para disminuir el malestar, se recomienda remojarlos al menos doce horas y cambiar el agua de cocción.

aportan proteínas y fibra, pero contienen azúcares como los alfa-galactósidos que fermentan en el intestino y producen gases. Para disminuir el malestar, se recomienda remojarlos al menos doce horas y cambiar el agua de cocción. Lentejas: tienen un alto valor nutricional, pero al igual que los frijoles, contienen FODMAP que generan cólicos e hinchazón en personas sensibles.

tienen un alto valor nutricional, pero al igual que los frijoles, contienen FODMAP que generan cólicos e hinchazón en personas sensibles. Brócoli y otras crucíferas: verduras como el brócoli, la coliflor o las coles de bruselas son nutritivas, pero difíciles de digerir para algunos. Cocinarlas puede disminuir el malestar.

verduras como el brócoli, la coliflor o las coles de bruselas son nutritivas, pero difíciles de digerir para algunos. Cocinarlas puede disminuir el malestar. Cebolla: es base en la cocina, pero sus fibras solubles pueden provocar gases y dolor abdominal, sobre todo si se consume cruda.

es base en la cocina, pero sus fibras solubles pueden provocar gases y dolor abdominal, sobre todo si se consume cruda. Ajo: al igual que la cebolla, contiene compuestos que fermentan en el intestino y causan gases. Cocinarlo suaviza sus efectos, aunque no siempre los elimina.

al igual que la cebolla, contiene compuestos que fermentan en el intestino y causan gases. Cocinarlo suaviza sus efectos, aunque no siempre los elimina. Trigo: además del gluten, el trigo contiene carbohidratos fermentables que ocasionan hinchazón. Sustituirlo por avena, arroz o quinoa puede ser una opción.

además del gluten, el trigo contiene carbohidratos fermentables que ocasionan hinchazón. Sustituirlo por avena, arroz o quinoa puede ser una opción. Manzana: aunque es saludable, su fructuosa y fibra generan fermentación intestinal. Al hornearla o cocinarla se facilita la digestión.

Cocinar la manzana puede facilitar la digestión (Fuente: Imagen creada con ChatGPT)

Mantener una dieta equilibrada, cuidar las porciones y observar las reacciones del cuerpo son pasos clave para prevenir la hinchazón y los cólicos. En casos de síntomas persistentes, lo más recomendable es acudir a un especialista en salud digestiva.

La relación entre los alimentos y la salud digestiva demuestra que incluso productos considerados saludables pueden generar malestar dependiendo de cada organismo. Identificar los desencadenantes personales y reconocer que no todas las dietas funcionan igual para todas las personas es fundamental para mantener el bienestar.

Por María Paula Lozano Moreno

El Tiempo (GDA)