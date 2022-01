Subastan la mansión más grande, cara y lujosa de los Estados Unidos: cuánto dinero piden

The One es el nombre de una residencia privada considerada una de las más grandes del mundo. Y también es la casa más cara de los Estados Unidos. Ubicada en el barrio residencial de Bel Air de Los Ángeles, California, esta gigantesca mansión de lujo se convirtió en noticia porque en estos días será subastada con un increíble precio inicial de 295 millones de dólares.

Si alguien la compra por ese precio, The One no solo será la casa más cara jamás vendida, sino que además batirá el récord de pago en una transacción inmobiliaria realizada en línea.

La mansión, que ocupa unos 10.000 metros cuadrados en un área de 15 hectáreas y cuenta con 21 habitaciones y 42 baños, está a la venta en la página de subastas online Concierge Auction. Los interesados en desembolsar semejante suma de dinero pueden realizar sus ofertas por la propiedad hasta el 10 de febrero.

Quienes se encuentran detrás de esta importante operación son los agentes superestrellas de bienes raíces de las firmas Aaron Kirman Group y Williams & Williams, de Beverly Hills, según consigna la página especializada estadounidense Architectural Digest (AD).

La casa fue construida por el desarrollador Nile Niami. “Elegí cada cosa de esta casa, cada pintura, piedra, baldosa. Ahora que el proyecto está terminado me siento agotado”, expresó en una entrevista que en 2021.

La vivienda, que recientemente se completó en todos sus detalles, hasta ahora no tuvo ningún propietario. The One, que hoy se ofrece a 295 millones de dólares, alguna vez fue tasada en un primer momento en US$ 500.000.000, lo que hace que su precio actual sea, paradójicamente, una especie de ganga en comparación.

En la página de Concierge Auctions hay una descripción de The One que la define como un “paraíso sin igual”, que “parece flotar sobre la misma ciudad de Los Ángeles, elevada para obtener vistas panorámicas y rodeada por tres de sus lados con un foso de aguas transparentes”.

Desde sus distintas ventanas, la mansión ofrece vistas panorámicas del océano Pacífico, del centro de Los Ángeles y de las montañas de San Gabriel.

En cuanto a las dimensiones y comodidades, el sitio informa que solamente el dormitorio principal tiene unos 500 metros cuadrados y cuenta, además, con un patio con pileta y jacuzzi, todo con vista hacia la ciudad.

“Cada habitación está meticulosamente decorada con una paleta neutra que rinde homenaje al impresionante paisaje y mantiene la cohesión de toda la propiedad a pesar de sus asombrosas dimensiones”, señala la página de subastas.

Además de las 21 habitaciones y los 42 baños, The One tiene una enorme sala de baile (con todo lo que puede ofrecer una disco), un spa con múltiples salas de tratamiento y dos saunas, un cine Dolby Digital con más de 40 butacas, cuatro pistas de bowling, un gimnasio de última generación, una piscina cubierta, una bodega con 10.000 botellas, un garage para 30 autos y una pista de atletismo al aire libre.

Y eso no es todo. La mansión más cara de los Estados Unidos posee además una biblioteca de dos pisos con balcón, una piscina inmensa que rodea la propiedad, patios con palmeras, un salón de puros, diez bares -tanto interiores como exteriores-, y una casa de huéspedes de tres dormitorios con ventanales que van del piso al techo.

Además, se pueden apreciar en su interior detalles artísticos y de lujo, como candelabros Oto Murano de la casa Vistosi; una escultura abstracta en el vestíbulo principal del artista Mike Fields; una instalación de mariposas de Stephanie Fields y una escultura de vidrio de la prestigiosa artista italiana Simone Cenedese.

“The One es una mega mansión que es verdaderamente un triunfo arquitectónico. El nuevo comprador tendrá la suerte de vivir en la propiedad más valiosa que el dinero pueda comprar”, expresó Aaron Kirman, de la firma inmobiliaria del mismo nombre.