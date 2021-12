“Te la vas a ver conmigo”: la fuerte amenaza que recibió una australiana hospedada en la Argentina

Una mujer extranjera radicada en Buenos Aires vivió una situación insólita al recibir un pedido por delivery en su departamento. Impactada por el episodio, decidió grabar un video contando los detalles del mal momento en su cuenta de TikTok y se volvió viral.

Angeli Yuson es una australiana que se instaló en la Argentina y documenta su experiencia en nuestro país a través de las redes sociales. Desde probar el dulce de leche, las empanadas y el asado hasta comentar acerca de la inflación, los contenidos de la joven despiertan un gran interés y ya acumula varios miles de seguidores. Sin embargo, aunque sigue aprendiendo sobre las costumbres locales, nunca se imaginó lo que viviría con sus vecinos porteños.

En la grabación que compartió a mediados del mes pasado, explicó que hizo un pedido a domicilio y bajó a recibir el paquete, pero, cuando se disponía a cerrar la puerta del edificio, llegó una joven que intentó detenerla y comenzó a empujar para entrar.

Yuson señaló que había sido advertida de no permitir que ningún desconocido entrara al lugar y tampoco nadie que no tuviera llave propia, por lo que se esforzó por mantener a la extraña del otro lado de la puerta. Además, dijo que se trataba de una adolescente que le gritaba algo acerca del segundo piso, pero ella no entendía nada. “Solo dije que no y cerré la puerta”, recordó la australiana.

La mujer contó que no conocía a la joven, ni donde vivía y menos aún tenía idea de si se trataba de un engaño. No permitió que entrara, cerró la puerta y todo quedó ahí. O al menos eso fue lo que creyó.

Lo que verdaderamente dejó atónita a Yuson fue lo que ocurrió horas más tarde. Cerca de la medianoche, a las 23.30, la mujer escuchó ruidos provenientes de la entrada de su departamento, y cuando se acercó a ver qué pasaba, descubrió que alguien había deslizado una nota por debajo de su puerta. Desde lejos, se vio que era un papel con un texto escrito a mano.

"La dejás a mi hija parada en la vereda de vuelta y te la vas a ver conmigo", fue el mensaje que la mujer recibió debajo de su puerta (Crédito: Captura de video TikTok/@anyeli.yuson)

“La dejás a mi hija parada en la vereda de vuelta y te la vas a ver conmigo”, se leía en el mensaje que un vecino le hizo llegar con mucho enojo. Reconstruyendo los hechos, la australiana entendió que la adolescente a la que no dejó entrar al edificio horas antes era realmente una vecina y, cuando finalmente accedió a su casa y habló con sus padres, alguno de ellos fue hasta la unidad de Yuson para dejarle una clara advertencia.

Entre las repercusiones del video, que recibió más de 17 mil likes en Tik Tok, los usuarios locales celebraron su decisión. “No tenés que dejar entrar a nadie. Hiciste bien. La hija tendría que tener llaves o ella bajarle a abrir. Si tiene un problema llama al portero”, escribió una mujer identificada como Cecilia. “No, como argentina te digo que hiciste bien. No se deja entrar a nadie que no tenga llave. Y esa nota la debe haber escrito ella, no le des bola”, comentó otra persona de nombre Rocío. Otros remarcaron lo curioso del trazo del mensaje manuscrito. “Ya sé, muy raro”, coincidió Yuson.