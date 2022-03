Tiene 9 años, escapó de su casa y abordó un avión sin que nadie le pregunte nada: recorrió 2700 kilómetros

Un niño de 9 años procedente oriundo de Manaos, Brasil, investigó en Internet cómo subirse a un avión solo sin documentos ni pasaje y lo logró. Al parecer, quería irse a vivir con unos familiares en San Pablo.

Para llegar al aeropuerto, el pequeño alió temprano de su casa sin que sus padres pudieran darse cuenta y se subió a un autobús. Una vez allí, consultó el listado de vuelos y abordó uno sin que ni la Policía aeroportuaria ni la tripulación del avión pudieran advertirlo.

Las autoridades policiales investigan ahora cómo Emanuel Marques de Oliveira pudo superar las distintas instancias de seguridad antes de subirse a un avión que iba rumbo a San Pablo. El pequeño no tenía pasaporte, ni pasaje, ni ningún equipaje y, sin embargo, logró abordar el vuelo. Nadie se dio cuenta de que no estaba acompañado por ningún adulto. Él se ubicó en un asiento y viajó más de cuatro horas y 2700 kilómetros.

El hecho sucedió la mañana del 26 de febrero cuando su madre advirtió su ausencia y lo reportó como desaparecido. Al final del día, su familia se enteró de que se había escapado de su casa y que terminó en la ciudad de San Pablo.

Según la Policía Especializada en Protección a la Niñez y la Adolescencia (DEPCA), el menor actuó sin la ayuda de los adultos y, antes de partir, realizó una investigación en Internet sobre cómo subirse a un avión oculto. La comisión especializada, sin embargo, no dio mayores detalles. Pese a eso, hicieron hincapié en que lo que lo motivó a hacerlo es su deseo de vivir en San Paulo con otros familiares.

La aerolínea y la empresa administradora del aeropuerto de Manaos dijeron que intentar determinar cómo el niño logró viajar sin llamar la atención de nadie. La Policía Civil también solicitó imágenes de cámaras de seguridad para investigar el incidente.

En una entrevista con el medio G1, la madre del niño dijo cómo notó que faltaba de su casa: “Me desperté a las 5:30, fui a su habitación y vi que dormía normalmente. Luego jugueteé un poco con su celular y me volví a levantar, a las 7:30, cuando me di cuenta de que ya no estaba. Entré en la habitación y empecé a desesperarme”.

Después de registrar un informe policial en la comisaría y difundir la imagen de su hijo en las redes sociales, la mujer recibió una llamada de un empleado de Latam, alrededor de las diez de la noche de ese mismo día, donde le dijeron que el niño estaba en el aeropuerto de Guarulhos, San Pablo. Después de trámites y negociaciones entre el Consejo de Tutela y la aerolínea, regresó a Manaos el domingo 27.

Cuando todo volvió a la calma, la mujer le preguntó cómo había hecho para irse: “Me dijo que tomó algunos autobuses al azar desde casa hasta llegar al aeropuerto. Luego miró el horario de vuelos en el panel y se subió a uno de ellos. Mi hijo pasó por tres inspecciones sin que nadie se diera cuenta de que estaba solo, sin documentación ni pase de abordar”. Además aseguró que nunca se hubiera imaginado lo que hizo el pequeño.

“Lo que sigo pensando es cómo un niño logra pasar por un sistema aeroportuario que es tan burocrático para nosotros los adultos. Por eso quiero una respuesta de la aerolínea y del aeropuerto sobre cómo mi hijo logró abordar solo”, concluyó.

En un comunicado, Latam dijo que llamó a la Policía y al Consejo de Tutela tras identificar que el menor iba solo en el vuelo. Fue enviado a un albergue para esperar los trámites necesarios hasta su regreso a Manaos. La aerolínea no proporcionó más detalles y señaló que todavía investigan el incidente.

De acuerdo con el mencionado medio, el Aeropuerto Internacional de Manaos afirmó que el caso está bajo investigación interna, así como la verificación de las imágenes de las cámaras de seguridad.