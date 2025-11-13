Todo lo que hay que saber de La Noche de las Heladerías 2025

La novena edición de la Noche de las Heladerías se celebrará este jueves 13 de noviembre de 2025 a partir de las 19. El evento, organizado por la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya), se enmarca en la 41° Semana del Helado Artesanal, que se extenderá del 10 al 16 de noviembre, donde más de 500 heladerías en toda la Argentina participarán con promociones y actividades especiales.

Noche de las Heladerías 2025: fecha y promociones

El principal atractivo de La Noche de las Heladerías es la promoción de 2x1 en el cuarto kilo de helado artesanal, una oferta que estará disponible en los locales adheridos. Los consumidores tienen la oportunidad de probar una variedad de sabores y apoyar a los productores artesanales.

La Noche de las Heladerías ofrece 2x1 en cuarto kilo de helado artesanal en locales adheridos Afadhya

Este año, el evento incluye acciones solidarias y donaciones a entidades como Fundación Natalí Flexer, Casa Garrahan, el Comedor Los Piletones y Casa del Teatro.

Afadhya destaca que esta temporada busca resaltar la creatividad, la autenticidad y la conexión humana “en un contexto cada vez más digital”. La asociación refuerza el mensaje de que “el futuro es artesanal”, un lema que se refleja en la gráfica oficial del evento.

Cinco cosas que tenés que saber para aprovechar la Noche de las Heladerías

El nuevo sabor de la temporada

La campaña 2025 presenta un nuevo sabor: Fruta D’Oro, una mezcla frutal a base de agua que combina mango y banana, con un toque cítrico de lima y granizado de chocolate blanco. La asociación describe este sabor como una propuesta fresca, natural y veraniega, inspirada en la última edición de la Coppa D’Oro del Helado Artesanal.

Fruta D’Oro es el nuevo sabor que presenta Afadhya para la campaña 2025 (Foto: AFADHYA)

Mapa del sabor: ubicá tu heladería más cercana

Afadhya publicará el listado completo de las heladerías participantes en el “Mapa del Sabor”, una guía oficial que geolocaliza los puntos de venta adheridos. Este mapa interactivo permite a los usuarios encontrar las heladerías más cercanas y planificar su noche.

El listado completo de los locales adheridos a La Noche de las Heladerías

Catamarca

Cantegrill SRL (Intendente Lascano 2091, San Fernando del Valle Catamarca)

Chaco

Dino (25 de Mayo 329, Resistencia)

Helados polo sur (Avenida Belgrano 378, Resistencia)

Polo sur (Avenida Ávalos 564, Resistencia)

Chubut

Plaza bitto ice & food (Calle Juana sosa Toledo N 530, Comodoro Rivadavia)

La gelateria (Pellegrini 1172, Trelew)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

Altri helados (Honorio Pueyrredon 763, CABAllito)

Altri helados (Avellaneda 2399, Flores)

Altri helados (Primera Junta 1379, Parque Chacabuco)

Bianca (Av. Scalabrini Ortiz 2295, Palermo)

CABAña tuyu (José Hernández 2275, CABA)

Cadore (Corrientes 1695, CABA)

Cairo helados (Avenida Cabildo 2789, CABA)

Chungo. (Av. San Isidro Labrador 4598, CABA)

Colonial (Brandsen 1429, CABA)

Don antonio (Av. Emilio Castro 7298, CABA)

El piave (Montes de Oca 1000, CABA)

Enzo helados (Av de los incas 4334, CABA)

Heladería diechi (Av santa fe 1278, CABA)

Heladeria el ciervo (Carhue 124, CABA)

Heladería lucano (Alberti 536, CABA)

Heladeria occo (Av Olazabal 4558, CABA)

Heladeria santolin (Av san martin 3185, CABA)

Heladería venecia (Av San Martín 6877, CABA)

Heladería venecia (Vidal 2527, Belgrano)

Heladería venecia plaza (Chivilcoy 3800, CABA)

Helados gaby’s (Baigorria 5284, CABA)

Helados papeete (Alejandro Magariños Cervantes 3053, CABA)

Helados tino (Av Díaz Velez 4520, CABA)

Helados vía maggiore (Av callao 777, CABA)

Iceland (Nicaragua 6073, CABA)

La veneciana (Av. Alicia Moreau de Justo 1896, CABA)

La veneciana (Migueletes 1093, CABA)

La veneciana (Migueletes 1094, CABA)

Las malvinas (Ángel Gallardo 78, CABA)

Las malvinas (Corrientes 5402, CABA)

Lekker heladería (Av Carrasco 500, CABA)

Lekker heladerias (Av Coronel Díaz 1521, CABA)

Lekker heladerias (Av. Lope de Vega 3001, CABA)

Mucky helados y cafe (Álvarez Jonte 4299, esquina Gualeguaychu, CABA)

Occo helados (Av. Dorrego 1587, CABA)

Occo helados (Ortega y Gasset 1705, CABA)

Occo helados (Av Olazabal 4558, CABA)

Occo helados (Montañeses 2908, CABA)

Occo helados (French 2695, CABA)

Occo helados (García del Rio 3278, CABA)

Perte villa pueyrredon (Mosconi 2999, CABA)

Podio (Corrientes 5602, CABA)

Podio (Av. Rivadavia 3778, CABA)

Podio (Austria 2289, CABA)

Podio (Rivadavia 5902, CABA)

Portico (Echeverría 3218, CABA)

Riviera helados (Balbin 2859, CABA)

Saint moritz boedo (Av. La Plata 1781, CABA)

Sandro helados & café (Arregui 6101, CABA)

Sandro helados & café (Juan B.Justo 8195, CABA)

Terzo helados - flores (Av rivadavia 7035, CABA)

Terzo helados - floresta (Av rivadavia 8200, CABA)

Terzo helados - villa luro (Av Lope de Vega 105, CABA)

Tienta (Rosario 262, CABA)

Tienta (Av Francisco Beiro 4449, CABA)

Tienta (Serrano 1478, CABA)

Tienta (Junín 1617, CABA)

Tienta (Carlos H. Perette 733, CABA)

Tufic (Guatemala 4597, CABA)

Tufic (Juramento 1534, CABA)

Valence (Rodríguez Peña 1299, CABA)

Varese (Avenida Rivadavia 3502, CABA)

Varese (Juan Domingo Peron 3899 (Almagro), CABA)

Varese (Avenida belgrano 2824, CABA)

Via giovanni (Av. Belgrano 2788, CABA)

Via giovanni (Av corrientes 1255, CABA)

Vía giovanni (Av. corrientes 902, CABA)

L’sucre helados (Av. Santa Fe 3480, CABA)

Lemu gelato (Av San martin 2765, CABA)

Heladeria el ciervo srl (Albariño 115, CABA)

Altri helados (Lacarra 326, Floresta)

La veneziana (Neuquen 1275, CABA)

Marbet (Mario Bravo 1025, CABA)

Free shop (Sanchez de Bustamante 1604, CABA)

Free shop (Irigoyen 702, CABA)

Martbet (Arce 886, CABA)

Córdoba

Colombina helados artesanales (Avenida Quaranta 432, Etruria)

Heladomania (General Paz 450, La Laguna)

Mousse cordoba (Chacabuco 837, Cordoba)

Sorbetti (Av. Sarmiento, Salsipuedes)

Allegretto heladería boutique (José Checa s/n esq 25 de Mayo, Villa de Las Rosas)

Barilatte (Av. Colón 1425, Córdoba Capital)

La merced (San Martin 66, Alta Gracia)

Skay cremas heladas (25 de Mayo 195, Marcos Juárez)

Casata rosita helados artesanales (Ciriaco Ortiz 1530, Córdoba)

Corrientes

Fragolina junin (Junin 1795, Corrientes)

Heladería las malvinas (Salta 1185, Bella Vista)

Entre Ríos

Heladería bahillo (Morrogh Bernard 154, Gualeguaychú)

Helados bahillo (San Martín 1100, Paraná)

Nereo helados (Entre Ríos 900, Concordia)

Formosa

La gelateria (Fortín Yunká 764, Formosa)

Gran Buenos Aires (Gba)

Antonio helados y cafe (Avenida del mirador 430, Rincón de milberg)

Antonio helados y café (Avenida cazón 700, Tigre)

Arianno (Ricardo Gutiérrez 1048, Olivos)

Arnaldo (Av Velez Sarsfield 4621, Munro)

Bomquebom (Av.tomas Marquez 1190, Pilar)

Brissari helados (Galicia 89, Avellaneda (piñeyro))

Ciwe (San Jose 785, San Miguel)

Colonial (Av Coronel Escalada 1200, Troncos del Talar)

Colonial (Av. Maipu 3520, Olivos, Vicente Lopéz)

Colonial (Lavalle 575, Tigre)

Colonial (Av Boulogne Sur Mer 1275, Gral Pacheco)

Colonial (Bv de todos los Santos 100, Dique Luján)

Colonial (Agustin García 8852, Nordelta)

Colonial (Av Caseros 1750 local 116/117, Quilmes)

Colonial (Av. De Mayo 399, Villa Adelina)

Colonial (Av. Centenario 604, San Isidro)

Colonial (Av.Fondo de la legua 2899, Munro)

Colonial (Av. Sir Alexander Fleming 2000, Martinez)

Colonial (Liniers 1861, Tigre)

Colonial (Roberto Payro 194, Lujan)

Colonial (Fleming 1988, Martinez)

El piave (Salta 1904, Lanús)

El piave (9 de julio 6, Bernal)

El piave (B. Mitre 87, Varela)

El piave (Av . Mitre 6101, Wilde)

El piave (Av. Dr. A. Sabin 2089, Ranelagh)

El piave (Av 14 esquina 143, Berazategui)

El piave (Calle 7 y 149, Berazategui)

El piave (Ciudadela 1718, Don bosco)

Fillipo (Coronel brandsen 298, Ramos Mejía)

Fontana di trevi (Avenida del Libertador 654, Merlo)

Geppeto (Av.manuel Quindimil 300, Lanús)

Geppeto (Larroque 1001, Banfield)

Gioia (Joly esquina Vera 98, Moreno)

Gizeh (Las Gardenias 6096, Loma Hermosa)

Heladeria brissari (Av.Belgrano 376, Avellaneda)

Heladeria chichi (Pte peron 3395, Los polvorines)

Heladería conti (Av. Villanueva 1298 esq. Maipú, Ingeniero Maschwitz)

Heladeria disiena (Rodolfo Lopez 1296, Quilmes Oeste)

Heladería galicia (Galicia 565, local 2, Avellaneda)

Heladería guito (Av. Senador Moron 1002, Bella vista)

Heladería rampoldi (Av. Dardo Rocha 250. Esq. Don Bosco, Bernal, Quilmes)

Heladeria roma (Av hipolito yrugoyen 2065, El talar)

Heladería tronador (Leopoldo Lugones 29, Villa Luzuriaga)

Helados a&t (Pte Perón 1109, San miguel)

Helados alpina (Hipolito yrigoyen 1006, Partido de tigre)

Helados baronia (Av. Juan Manuel de Rosas 208, Lomas del Mirador)

Helados daniel (Av. Presidente Peron 3374, Victoria)

Helados il vesuvio (Avenida José Altube 1899, José C. Paz)

Helados pablo (Calle 137 N°2599 esq.26, Berazategui)

Helados pablo (Calle 44 N° 5745 entre 157 y 158, Berazategui)

Helados pablo (Calle 14 N°499 entre 149 y 150, Berazategui)

Helados pablo (Calle 6 N°4790 casi esquina 148, Berazategui)

Helados pablo (Av. Calchaquí 4503 entre Gral. Manuel Salvio y Juan Vucetich, Quilmes)

Helados pablo (44 n 5745, Platanos)

Hvn helados (Juan b justo 200, Beccar)

Italia de serafín (25 de mayo 240, Moron)

La flor de venezia (Guillermo rawson 3742, La Lucila)

Portico (Necochea 226, Ramos Mejia)

S mo (Boulogne sur mer 1211, Tapiales)

Saint moritz (Juan Domingo Peron 2416, Valentin Alsina, Lanus Oeste)

Saint moritz banfield (Maipu 269, Banfield)

Saint moritz quilmes (Republica del Libano 2400, Quilmes Oeste)

Tienta (Sgto. Cabral 132, Ramos Mejía)

Tienta (24 de octubre 852, Ituzaingo)

Zn helado artesanal (Av. Rolón 1991, Boulogne)

La veneciana (Av. Hipólito Yrigoyen 5535, Escalada)

La veneciana (Laprida 475, Lomas de Zamora)

La veneciana (Boedo 298, Lomas de Zamora)

La veneciana (Av. Colombres 311, Lomas de Zamora)

La veneciana (Av. Colombres 101, Lomas de Zamora)

La veneciana (Laprida 151, Lomas de Zamora)

La veneciana (A. Alsina 1908, Lomas de Zamora)

La veneciana (Av. Hipólito Yrigoyen 8255, Lomas de Zamora)

La veneciana (Cochabamba 312, Banfield)

La veneciana (25 de Mayo 27, Lanús)

La veneciana (Basavilbaso 1803, Lanús)

La veneciana (Enrique de Valle Iberlucea 2715, Lanús)

La veneciana (Gral Güemes 897, Avellaneda)

La veneciana (A. Rojas 195, Monte Grande)

La veneciana (Av. Hipólito Yrigoyen 12986, Adrogué)

La veneciana (Av. Espora 563, Adrogué)

Riviera adrogue (Av. Hipolito Yrigoyen 12905, Adrogue)

Riviera adrogue centro (Esteban Adrogue 1116, Adrogue)

Riviera banfield (French 202 esquina Acevedo, Banfield)

Riviera lomitas (Loria 304 esquina Italia, Lomas de Zamora)

Riviera shopping (Av. Hipolito Yrigoyen 13298 ( Loc 212), Adrogue)

Riviera temperley (Av. Meeks 1307, Temperley)

Helados paía (Lavalle 451 esq 9 de julio, Bernal)

Pórtico (Carlos Casares 1094, Castelar)

Martbet (Ruta Prov. Nº 25 y Colectora Oeste Ramal Escobar, Escobar)

Jujuy

Heladeria pinguino (Belgrano 722, San salvador de jujuy)

Helapanna helados (Urdininea 398, San Salvador de jujuy)

Pingüino garden (Lavalle 455, San salvador de jujuy)

La Pampa

Zapore (Mariano Moreno 537, Ingeniero Luiggi)

La Rioja

Las malvinas srl (Buenos aires 257, La Rioja Capital)

Mendoza

Angelini (Padre Vazquez 217, Maipu)

Colonial (Av. Champagnat esquila Leloir, Lomas Plaza)

Colonial (Viamonte 3459, Chacras de Coria)

Heladería anahí (San Martín 348, Malargüe)

Heladería coco alvear (Av Alvear Oeste 750, General Alvear)

Ferruccio soppelsa (San Martín Sur 450, Godoy Cruz)

Heladería piré (Av. Alvear Oeste 498, General Alvear)

La parrala (Colon 83, Godoy Cruz)

Roma heladito&coffe (Boulogne Sur Mer 698, San Martín)

Neuquén

Amaretto (Primeros Pobladores 176, Centenario)

Heladerías piré (Diagonal Alvear 29, Neuquén)

Heladerías piré (Diagonal Alvear 29, Neuquén capital)

Provincia de Buenos Aires

Heladeria polar (Fortunato de la plaza 4601, Mar del Plata)

Frio’s (Ruta 88 num 8923, Batán)

Aromë helados (Calle 26 nro 1631, Miramar)

Artesian helados (Calle 16 esquina 51, La Plata)

Avgvstvs (Av Constitución 4292, Mar del plata)

Avgvstvs (L.N.Alem 3570, Mar del Plata)

Bailina (Diagonal 74 n1393, La Plata)

Cocó helados artesanales (Derqui 396, Tres Arroyos)

Colonial (Av Espora 620, Valeria del mar)

Colonial (Bunge 500, Pinamar)

Colonial (Divisadero 1480, Cariló)

Colonial (Av. Constitución 6295, Mar del Plata)

Fioretto cremas heladas (San Martín 498, San Andrés de giles)

Francesca cremas heladas (Av. Colon 224, Bahia Blanca)

Francesca cremas heladas (Pablo Lejarraga 1427, Bahia Blanca)

Heladeria bariloche (San Martin 230 y 545, Rauch)

Heladería chocolate (21n1110, Miramar)

Heladería gelatti (Belgrano 3173, Saladillo)

La fe (San nicolas 1201, Pergamino)

Paseo moreno (Avda. Mariano Moreno 2868, Saladillo)

Heladería lilo’s (Rocha 693, Pergamino)

Heladeria los hermanos (137 nro 1456 e/62 y 63, La plata)

Heladeria pronto (9 de julio 399. Y brasil 285, Tandil)

Helados eduardiko (Av Arturo Alio 1033, Mar del Plata)

Helados eduardiko (Av Libertad 5401, Mar del Plata)

Helados kelly (Av Rdison 1599, Mar del Plata)

Helados kiwi (Alberti 3002 esq La Rioja, Mar del Plata)

Helados l’sucre (Avenida Independencia 485, Mar del Plata)

Helados l’sucre (Avenida Juan B. Justo 485, Mar del Plata)

Il ciocco (Irigoyen 365, Pehuajo)

Ipplis helados (Padre respuela 307, Junin)

La mantequeria helados (Calle 10 número 717 entre 46 y 47, La Plata)

Maxim’s helados somisa (Avenida central 2430, San Nicolás de los arroyos)

Mika gelato - helados encantadores (Plaza azcuenaga 79 entre av 44 y diag 73, La Plata)

Münna gelateria (Av de mayo 298, Pergamino)

Pórtico (Av. Divisadero y Avellano, Carilo)

Prodan (64 nr 700 esq. 9, La Plata)

Quintana helados (Mitre 161, San Nicolas)

Ricolatto helados (Jujuy 2213, Mar del Plata)

Sander (Av Mitre 647, General Pinto)

Señor iupy (Libres del sur 100, Chascomus)

Tronchoni artesanal (De la Nacion 361, San Nicolas de los arroyos)

Zuccaro helados (1)Avenida 122cesquina 45 2)Avenida 25 esquina 526, La Plata)

Heladeria donna (Segade 255, Brandsen)

Thionis (La merced 114 rambla gastronómica local 4, Ensenada)

Alfonsina mdq (Alvarado 2948, Mar del plata)

Frio’s (San Juan 2499, Mar del plata)

Río Negro

Frineve (Mariano Moreno 35, Cipolletti)

Salta

Los díaz (España 1496, Salta Capital)

Rosmari (Pueyrredon 202, Salta capital)

San Juan

Portho (Libertador 4335 Oeste, Rivadavia)

San Luis

Chuao helados artesanales (Balcarce 602, Villa Mercedes)

Kopitos (Avenida Illia 364, San Luis)

Santa Cruz

Domo blanco (San Martin 164, El Chaltén)

Helados tito (Zapiola 595, Río gallegos)

Heladeria centro (Av. Independencia 1173, Caleta Olivia)

Santa Fe

Dolcezza (Bv.america 843, El trébol)

Gelamore (San Martín 3273, Santa Fe)

Gelateria italiana san remo (Av. Pte. Perón 3277, Rosario)

Heladeria alzamora (Calle 48 n 37, Villa cañas)

Ika helados de autor - alberdi (Mariano Marull 667, Rosario)

Ika helados de autor - centro (Mariano Moreno 17, Rosario)

Ika helados de autor - fisherton (Schweizer 9028, Rosario)

Ika helados de autor - funes (Catamarca 2414, Funes)

Peruggia (Independencia 30, Progreso)

Tropical (San Martin 1487, Tostado)

Via vai (Dentesano 271, Sunchales)

Heladeria tropical (San Martin 1487, Tostado)

A la americana (Av. General Lopez 2991, Santa Fe, Capital)

Americana el danubio (25 de Mayo 3198, Santa Fe, Capital)

Americana express (Urquiza 3414, Santa Fe, Capital)

Carmiel (Bv Galvez 1218, Santa Fe, Capital)

Carmiel (Shopping puerto plaza) (Remolcador Meteoro 2760 Local 308, Santa Fe, Capital)

Heladeria bariloche (Francia 2101, Santa Fe, Capital)

Heladería necochea (Bv. Gálvez 1945, Santa Fe, Capital)

Heladería rincón (Ruta 1 Km. 3,5, Colastiné Norte)

Heladería rincón (Av. General Paz 5999, Santa Fe, Capital)

Heladería rincón (Av. Ángel Casanello 607, Santa Fe, Capital)

Heladería rincón (Primera Junta 519, Santa Rosa de Calchines)

Heladería rincón (Castañeda 1429, San José del Rincón)

Heladería rincón (Ruta 1 Km 10, Arroyo Leyes)

Heladería rincón (San Jerónimo 1900, Santa Fe, Capital)

Heladería san remo (Av. Freyre 3201, Santa Fe, Capital)

Heladería san remo (Av. Gral. Paz 5498, Santa Fe, Capital)

Heladería veneto (9 de Julio 3499, Santa Fe, Capital)

Heladería veneto (Av. López y Planes 3976, Santa Fe, Capital)

Heladería veneto (Av. 7 de Marzo 1696, Santo Tomé)

Heladería veneto (Av. 7 de Marzo 2184, Santo Tomé)

Heladería veneto (Av.Lujan 3409 esq Lopez y Planes, Santo Tomé)

Heladerias porttobelo (San José 2802, Santa Fe, Capital)

Heladerias porttobelo (Av. Aristóbulo del Valle 6802, Santa Fe, Capital)

Trevi gelato (Av. de los 7 Jefes 4597, Santa Fe, Capital)

Trevi gelato (San Martín 3501, Santa Fe, Capital)

Trevi gelato (San Martín 2875, Santa Fe, Capital)

Trevi gelato (Boulevar Galvez 1800, Santa Fe, Capital)

Trevi gelato (Av. Freyre 1899, Santa Fe, Capital)

Trevi gelato (Boulevard Pellegrini 3000, Santa Fe, Capital)

Trevi gelato (Av. Aristobulo del Valle 5999, Santa Fe, Capital)

Via verona (San Martin 2585, Santa Fe, Capital)

Heladería magus (Urquiza 3439, Rosario)

Dulce hechizo (Entre Ríos 253, Rosario)

Heladeria wadi (Juan B Justo 21, Rufino)

Heladeria trinidad (Bv Rondeau 1355, Rosario)

Heladeria trinidad (Eva Perón 7786, Rosario)

Smart (Cordoba 1641, Rosario)

Smart (Av. Cordoba 2099, Funes)

Smart (Corrientes 670, Granadero Baigorria)

Smart (San Nicolas 2050, Rosario)

Smart (Bv Rondeau 98, Rosario)

Smart (Av. Mendoza 5701, Rosario)

Smart (Bv Oroño 3301, Rosario)

Smart (Rioja 1998, Rosario)

Smart (Av. Mendoza 7097, Rosario)

Smart (Pte Roca 1899, Rosario)

Smart (Bv Rondeau 1701, Rosario)

Smart (Av. Pellegrini 790, Rosario)

Smart (Av. San Martin 4402, Rosario)

Smart (Mendoza 2598, Rosario)

Tento (San José 1594, Funes)

Tento (San Martin 2406, Granadero Baigorria)

Tento (San Martin 835, Granadero Baigorria)

Tento (Bv. Sarmiento 788, Maciel)

Tento (Alberdi 301, Rosario)

Tento (San Martin 3340, Rosario)

Tento (Av. Provincias Unidas 1999, Rosario)

Tento (Bv. 27 de Febrero 6010, Rosario)

Tento (Av. Pellegrini 5698, Rosario)

Tento (Ayacucho 5643, Rosario)

Tento (Av. Uriburu 2205, Rosario)

Tento (Av. San Martin 5682, Rosario)

Tento (Av. Del Rosario 593 bis, Rosario)

Tento (San Juan 608, Rosario)

Tento (Rivarola 7697, Rosario)

Tento (Pte. Peron 4336, Rosario)

Tento (Av. Blas Parera 8044, Santa Fe)

Tento (Av. Gral. Paz 6909, Santa Fe)

Tento (Av. Provincias Unidas 501, Rosario)

Tento (Ov. Lagos 5374, Rosario)

Tento (Mendoza 3868, Rosario)

Tento (Av. Battle Y Ordóñez 948, Rosario)

Tento (Av. Fillipini 2380, Villa Gobernador Galvez)

Tento (9 de julio 1245, Perez)

Tento (Aristobulo del Valle 6998, Santa Fe)

Tento (San Martin 1799, San Lorenzo)

Tento (San Lorenzo 699, Capitán Bermúdez)

Tento (Uriarte 1757, Rosario)

Tento (Urquiza 1002, Santa Fe)

Tento (Ov. Lagos 2679, Rosario)

Tento (Av. Mendoza 7762, Rosario)

Tento (Ov. Lagos 3801, Rosario)

Tento (Ov. Lagos 105, Rosario)

Tento (San Luis 1038, Rosario)

Tento (Bv. Rondeau 2099, Rosario)

Bajo cero (San Martin 2281 Local 1, Granadero Baigorria)

Bajo cero (Avda. San Lorenzo 1145, Capitán Bermudez)

Bajo cero (Av San Martín 1999, San Lorenzo)

Bajo cero (J. B. Alberdi 1498, Pueblo Esther)

Bajo cero (Avda. Fuerza Aérea 2004, Funes)

Bajo cero (Bv. Avellaneda 588 bis, Rosario)

Bajo cero (Córdoba 1706, Rosario)

Bajo cero (Pte. Roca 694, Rosario)

Bajo cero (Entre Rios 1206, Rosario)

Bajo cero (Avda Carrasco 4233, Rosario)

Bajo cero (Bv. Avellaneda 1099, Rosario)

Bajo cero (Calle 1506 Loc. 9, Rosario)

Bajo cero (Alvear 590, Alvear)

Bajo cero (Rioja 411, Rosario)

Bajo cero (Nansen 702, Rosario)

Wow gelato (Pellegrini 3806, Rosario)

Davina (Ov. Lagos 4598d, Rosario)

Heladería super gato (27 de febrero 1944, Rosario)

Rio (A. J. Paz 1065, Rosario)

Rio (Juan Pablo II 1740 local 9, Rosario)

Rio (Cordoba 1101, Rosario)

Rio (Mendoza 3699, Rosario)

Rio (Bv. Oroño 6335, Rosario)

Rio (Av Pellegrini 2494, Rosario)

Rio (H. Yrigoyen 2964, Funes)

Rio (Bv Oroño 5960, Rosario)

Rio (Av. Cordoba 954, Funes)

Charlot cremas heladas (San Martin 5402, Rosario)

Helados peñas (Casiano Casas 1997, Rosario)

Helados peñas (Ricardo Nuñez 503, Rosario)

San remo (San Lorenzo 2697, Rosario)

Aruba (San Martin 5111, Rosario)

Aruba (Pte Peron 2121, Villa Gobernador Galvez)

Gelateria italiana san remo (Pte Peron 3277, Rosario)

Gelateria italiana san remo (Pte Roca 1095, Rosario)

Yampi (Ituzango 1377, Rosario)

Yampi (Corrientes 1628, Rosario)

Yampi (Moreno 98 bis, Rosario)

Yampi (Rioja 2755, Rosario)

Yampi (Alberdi 746, Rosario)

Yampi (San Martín 4367, Rosario)

Yampi (Eva Perón 7901, Rosario)

Yampi (9 de julio 1087, Rosario)

Yampi (Santa Fe 1301, Rosario)

Yampi (9 de julio 3601, Rosario)

Yampi (Tuella 1109 bis, Rosario)

Yampi (Rondeau 2995, Rosario)

Yampi (Junín 2001, Rosario)

Yampi (Mendoza 6596, Rosario)

Yampi (Lamadrid 2220, Rosario)

Yampi (San Martín 3301, Rosario)

Mas helados (San Martin 973, Rosario)

Mas helados (Ov. Lagos 5336, Rosario)

Mas helados (San Martin 98, P. Gral. S. Martin)

Marbet (Nansen 323, Rosario)

Martbet (Av. Carballo 170, Rosario)

Marbet (Av. Wheelwright 1983, Rosario)

Martbet (Dorrego 301, Rosario)

Marbet (Rioja 1898, Rosario)

Martbet (Santa Fe 3199, Rosario)

Marbet (Córdoba 797, Rosario)

Martbet (3 de Febrero 498, Rosario)

Marbet (Presidente Roca 1783, Rosario)

Martbet (Av. Pellegrini 1050, Rosario)

Marbet (Av. San Martín 3198, Rosario)

Martbet (Av. San Martín 3420, Rosario)

Marbet (Av. San Martín 5311, Rosario)

Cumbre nevada (Pellegrini 1165, Rosario)

Mont blanc (Pellegrini 1421, Rosario)

Yomo (Pellegrini 1319, Rosario)

Yomo (Pellegrini 604, Rosario)

Yomo (Pellegrini 499, Rosario)

Yomo (Paraguay 1537, Rosario)

Valentino (Zeballos 601, Rosario)

Valentino (3 de Febrero 1156, Rosario)

Free shop (Necochea 3198, Rosario)

Free shop (3 de Febrero 104, Rosario)

Free shop (Mendoza 593, Rosario)

Free shop (Mendoza 989, Rosario)

Free shop (Entre Rios 1001, Rosario)

Free shop (Sarmiento 783, Rosario)

Free shop (Cordoba 2287, Rosario)

Free shop (J. J, Paso 5695, Rosario)

Free shop (San Martin 2201, Villa Gobernador Galvez)

Free shop (San Martin 2527, Villa Gobernador Galvez)

Free shop (Alberdi 1530, Pueblo Esther)

Free shop (Avenida Costanera 2170, Pueblo Esther)

Free shop (Santa Fe 3287, Rosario)

Free shop (Arijon 2631, Rosario)

Esther (Ov.Lagos 957, Rosario)

Esther (Pte Roca 291, Rosario)

Esther (Oroño 52, Rosario)

Esther (Fuerza Aerea 2355, Funes)

Esther (Houssay 1608, Funes)

Esther (Gral Lopez 2139, Funes)

Esther (San Martin 1001, Roldan)

Esther (Av de la Paz 2691, Roldan)

Nuit (Rondeau 4360, Rosario)

Copacabana (Urquiza 1702, Rosario)

Esquina dulce (Buenos Aires 896, Rosario)

Catania (Bv. Avellaneda 1499, Rosario)

Kapricho´s (Mendoza 5301, Rosario)

Twinky (Eva Peron 7718, Rosario)

Americo (Jujuy 2162, Rosario)

Americo (Oroño 117, Rosario)

Americo (Cordoba 1813, Rosario)

Charlot cremas heladas (Avenida del Rosario 294, Rosario)

Santiago del Estero

Heladeria termas (Rivadavia 635, Termas de rio hondo)

Mousse belgrano (Belgrano 2788, Barrio Cabildo, Santiago del Estero)

Mousse centro (Independencia 125, Santiago del Estero)

Tucumán

Kokino (Entre Rios 604, San Miguel de Tucumán)

Tienta (San Martin 941, San Martin de Tucumán)

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.