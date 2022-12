Trabaja en un call center y revela lo que pasa cuando estamos durante un tono de espera: “Tengo que decirles”

escuchar

Serena (@unatuitteramas) es una usuaria de Twitter que ganó mucha popularidad luego de revelar lo que realmente sucede cuando los empleados de un call center nos dejan con el tono de espera. El mensaje que compartió tuvo gran repercusión y actualmente tiene miles de reproducciones luego de ser compartido en diferentes redes sociales.

“Tengo que decirles un secreto: los escuchamos siempre aunque los dejemos en espera con la musiquita”, fue la revelación que realizó la joven en enero del 2022 y junto a ella publicó la conversación de una persona en la que aseguraba que había cantado durante 5 minutos una letra de Taylor Swift, sin imaginarse lo que ocurría del otro lado del teléfono.

La revelación que hizo en su cuenta de Twitter Twitter @unatuitteramass

Serena (@unatuitteramas) confirmó que trabaja en un centro de llamadas, y en su momento le sorprendió también al descubrir este secreto: “Siempre había estado al otro lado pensando que no me escuchaban”.

Como era de esperar, la revelación se volvió viral en las red del pajarito y demás redes sociales. Los demás usuarios aprovecharon la situación para contar sus experiencias durante su trabajo de teleoperador y al día de hoy siguen acumulándose mensajes alusivos.

Actualmente, la publicación cuenta con más de 35 mil Me Gusta. ”Cuando trabajaba en cierta compañía telefónica mi momento favorito era escuchar a las señoras hablar mientras les tramitaba cualquier cosa. Una vez estuve 5 minutos escuchando a una señora hablar con su gato”, contó una de las usuarias.

Trabaja en un call center y decidió “alegrar” a los clientes de una manera muy original

Una historia relacionada a este trabajo se volvió viral en noviembre. Se trata de lo realizado por la tiktoker australiana identificada como Noora, quien demostró tener una singular costumbre con los clientes donde desempeña su labor.

En su cuenta de TikTok, seguida por 318.000 personas, la mujer publicó un breve clip que trascendió en todo el mundo, hasta el punto de superar el millón y medio de reproducciones. En el video, la joven se muestra con su auricular del call center, mientras tipea sobre el teclado de su computadora.

“Yo cantándoles a mis clientes para que no tengan que escuchar la música de espera”, escribió Noora en la descripción. Su voz entonaba la famosa canción “Made you look”, de Meghan Trainor. La forma en la que la cantaba era tan parecida a la original, que en apariencia podría parecer que se trataba de un “lip sync”. Es decir, simple gesticulación sobre la melodía. No obstante, la tiktoker enseguida dio pruebas de que se trataba de su voz.

Noora tiene una costumbre para sus clientes del call center

En los comentarios, la comunidad virtual se dijo sorprendida por este detalle que tiene con los clientes, pero también con lo que definieron como un “don”: “Tu voz es como la seda envuelta en una onda sonora. Hermoso”, le escribió una persona. La joven contestó esta reacción con un video más largo en el que dejó al descubierto sus habilidades vocales para toda la audiencia.

Otra persona más se sumó a los halagos: “Podría sentarme en el teléfono y escuchar eso todos los días”. La creadora de contenido le contestó: “Wow, es bueno saberlo porque en realidad hago esto a veces”.

El Tiempo (Colombia)