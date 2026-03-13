Las siete formas de cocinar la remolacha para sumarla a tu dieta

Aunque muchos no lo sepan, el consumo regular de remolacha representa una estrategia efectiva y sencilla para cuidar la salud cardiovascular. Este vegetal, conocido por su pigmentación intensa y su sabor suave, generó mucho interés en recientes investigaciones, donde los científicos hallaron que sumarlo a la dieta diaria contribuye a múltiples beneficios para el organismo. Por eso, es clave conocer las distintas formas de cocinar este alimento nutritivo.

Especialistas de Verywell Health y el Foro de Perspectivas Agrícolas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) sugirieron que sumar este ingrediente a la dieta de todos los días ayuda a quienes buscan controlar la presión arterial de forma natural.

La remolacha es muy versátil para usarla en la cocina (Foto: Freepik)

La clave reside en los compuestos naturales de la raíz, conocidos como nitratos, que el organismo transforma en óxido nítrico. Este proceso fomenta la relajación de los vasos sanguíneos y facilita la reducción de los niveles de presión. Además, el aporte de antioxidantes actúa como un soporte adicional para contrarrestar los efectos del sodio en el cuerpo humano. Para capitalizar estas propiedades, los especialistas recomiendan siete maneras distintas de integrar el vegetal en la cocina.

Cómo consumir la remolacha

El jugo de remolacha encabeza la lista de sugerencias. Los expertos aconsejan consumir una taza diaria, preferiblemente en ayunas, para optimizar la absorción de nitratos.

La segunda opción consiste en ingerirla cruda, rallada o cortada en láminas finas, ideal para incorporar en ensaladas con vegetales de hoja verde y frutos secos.

En tercer lugar, la cocción al vapor o el horneado representan alternativas prácticas y sabrosas. Es vital mantener la piel durante el proceso y evitar la cocción excesiva para preservar los nutrientes. Un toque de jugo de limón resulta útil para proteger sus componentes.

La cuarta alternativa es la sopa borscht. Esta preparación permite combinar la remolacha con otras verduras como zanahoria, boniato o repollo. En este caso, los especialistas recomiendan usar caldo de pollo bajo en sodio y prescindir de la sal adicional.

En quinto lugar, los chips de remolacha ofrecen una solución práctica para el consumo diario. Estas rodajas horneadas a baja temperatura funcionan como snacks saludables o acompañamientos para yogur bajo en grasas.

Por otro lado, las versiones encurtidas sirven como complemento para platos principales, siempre que el consumidor elija opciones con bajo contenido de sodio.

Finalmente, la remolacha en polvo y los suplementos aparecen como la séptima vía para incluir el vegetal en batidos o preparaciones rápidas. Pese a esto, los expertos de Verywell Health advierten que la concentración de nitratos en estos productos varía de forma significativa. Por tal motivo, priorizan el consumo de la raíz fresca frente a los suplementos procesados. El Foro de Agricultura coincide en que los alimentos naturales sostienen mejor una dieta equilibrada.

Se recomienda cocinar la remolacha con cáscara para mantener los nutrientes (Foto: Freepik)

A pesar de las bondades, existen precauciones necesarias en el consumo. Comer en exceso remolacha puede incrementar el riesgo de cálculos renales, propiciar ataques de gota o generar molestias digestivas. También puede ocurrir una interacción negativa con medicamentos antihipertensivos. Ante ello, los especialistas recomiendan la moderación y la consulta médica previa a cualquier cambio importante en el plan alimenticio personal, especialmente en pacientes bajo tratamiento médico por afecciones previas a la salud cardiovascular o renal.