Tu próxima compra puede costarte menos: así funcionan los códigos de descuento de Club LA NACION

¿Sabías que podés ahorrar miles de pesos en tus compras habituales con solo unos clics? Los códigos de descuento de Club LA NACION son una forma simple, rápida y práctica de acceder a precios preferenciales en tus marcas favoritas, sin necesidad de esperar liquidaciones o fechas especiales.

Mes a mes se suman nuevos beneficios para aprovechar desde la web o la app de Club, con descuentos en productos y servicios de todos los rubros: decoración, belleza, moda, tecnología y hasta envíos. Y un dato vital: al ser digitales, pueden disfrutarse en cualquier punto del país, desde Buenos Aires y Córdoba a Rosario y Mendoza.

Ahorros que se sienten

¿Querés saber cómo se siente esto?

Imaginá renovar tu habitación con hasta 25% off en Arredo los lunes y martes: un juego de sábanas King de algodón peinado que costarían $189.990, te quedan en $142.493. Y así, en una sola compra ahorrás $47.498.

Cambiar la ropa de cama siempre es una inversión en la que viene bien tener un descuento.

¿Necesitás hacer un envío? Con Andreani todos los días podés acceder a 30% de descuento en tus servicios postales y simplificar tu logística desde casa.

Si lo que buscás es cuidar tu piel, Avon ofrece 30% todos los días sobre el total de la factura en compra online, una propuesta ideal para renovar tu rutina de belleza sin descuidar el bolsillo. Por ejemplo, el perfume de mujer “Today” puede pasar de $74.100 a $51.870.

Avon ofrece una selección de productos que van desde maquillajes y fragancias hasta ítems de bazar y joyería.

¿Necesitás moverte por la ciudad sin preocuparte por tener auto propio? Con Keko, la app de carsharing, accedés a 15% de descuento en el alquiler de vehículos por hora o por día, todos los días. Una opción práctica, sustentable y flexible para moverte cuando quieras.

Entre los beneficios de Club hay soluciones de movilidad como Keko, la app de carsharing.

Y si sos amante de la lectura, Colecciones LA NACION también tiene beneficios exclusivos mediante códigos online. Con 15% menos en cada compra todos los días, podés ampliar tu biblioteca con títulos de historia, literatura, bienestar o cocina, y disfrutar de ediciones cuidadas, pensadas para atesorar. Por caso, los fascículos de “Pastelería Boutique”, que llega con equipamiento para darle un upgrade a tu cocina, puede hacer que el kit completo pase de $223.145 a $189.673.

Y esto es apenas una muestra. Mensualmente, los beneficios se amplían con nuevas marcas y categorías que acompañan todos los momentos del día. Desde los zapatos siempre en tendencia de Lady Stork hasta Cetrogar, donde encontrás electrodomésticos y soluciones para la casa con descuentos que marcan la diferencia. También podés contar con los productos de belleza consciente de Natura y la energía deportiva de Puma, con beneficios para equiparse con estilo y rendimiento. Y en casa, Sodastream invita a disfrutar agua con gas al instante con un toque sustentable, mientras que Wanama Kids suma opciones de moda y diversión para los más chicos. Y para quienes viajan, Assist 365 ofrece descuentos en asistencia al viajero, una forma inteligente de viajar más tranquilos.

Usarlos es muy simple

Los códigos de descuento pueden usarse tanto desde la web como desde la app de compra de la marca. Shutterstock

Suscribite a Club LA NACION. Registrate o iniciá sesión para completar tus datos personales, pagar y recibir tu credencial en casa.

Descargá la app y seleccioná el beneficio que quieras usar.

y seleccioná el beneficio que quieras usar. Obtené tu código de descuento personalizado desde el botón “Quiero mi código”.

Copialo y pegalo al finalizar tu compra en el sitio o app de la marca elegida.

Así de fácil: ¡un clic, un beneficio!

Con cada código, cada compra y cada marca, tu suscripción a Club LA NACION se traduce en una forma inteligente de gastar menos y disfrutar más.

Conocé acá todos los códigos de descuento disponibles y empezá a ahorrar hoy mismo.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.