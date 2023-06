Un adolescente decidió cortarse el pelo después de 14 años y dejó sin palabras a su mamá

escuchar

Hacer un cambio total de look suele ser algo que muchos ven drástico, pero necesario. Esto fue lo que ocurrió cuando un joven decidió cortarse el pelo luego de 14 años y su mamá tuvo una reacción que se volvió viral.

“Mi hermano se corta el pelo después de 14 años y mi madre monta un espectáculo”, escribió la hermana del joven en su cuenta de TikTok. Al comienzo del video se puede ver al chico con su pelo dorado rizado en la puerta de la peluquería. Mientras lo están preparando para el corte, ya se puede observar a la madre llorando por la decisión de su hijo.

“Qué madre más peculiar tenés eh”, le dice el peluquero al chico. Mientras todos se ríen de la situación, la mujer no se calma: “No me entendés. Si no me entendés. Es como si me lo hubieses cortado a mí”. El final del video muestra al joven con el pelo corto, totalmente renovado, y su madre sosteniendo el cabello cortado en sus manos.

El video ya tiene 3.4 millones de reproducciones, 356.000 “me gusta” y más de 1000 comentarios que en su mayoría se ponen del lado de la madre, pero también elogian el cambio de look del niño.

“Pues ha quedado muy mono el chiquillo. Mamá con la pena, son sus niños y para ella no crecerán nunca”, “Le queda genial el pelo corto. Tiene que ir como él se sienta cómodo, no como quiera el resto ni aún siendo su madre”, “Está muy guapo con su nuevo corte de pelo! Entiendo a la mamá, significa el fin de una etapa”, fueron algunos de los mejores.

Le hizo una broma a un cliente con un corte de pelo para el olvido, pero su reacción no fue la esperada

El usuario de TikTok @josephstylee, peluquero de profesión, compartió en su perfil un video en el que aparece él cortándole el pelo a un cliente que le había pedido un estilo rapado en la parte de abajo de su cabeza. Lejos de hacerle caso, Joseph cortó a propósito una franja por el medio del cuero cabelludo a la espera de que el pobre muchacho le hiciera un escándalo por el ridículo resultado.

Sin embargo, nada salió como Joseph lo esperaba: su cliente al mirarse en el espejo ni siquiera logró reaccionar y se quedó en silencio con un tremendo gesto de resignación. Incluso, en las imágenes se ve al tiktoker que le muestra con otro espejo lo mal que le quedó en la parte de atrás y los laterales e, incluso así, el cliente continúa callado sin enojarse ni hacer un alboroto por la calamidad de su melena a rayas.

Es peluquero, le hizo una broma a su cliente y se sorprendió con su inesperada reacción

Como para comprobar su nivel de paciencia, el peluquero le explica que no ha podido terminar de afeitarle la cabeza como él quería debido a que una de las máquinas se había roto. Con confianza, le dice que puede ir a otra barbería a que le terminen el trabajo y le asegura que le va a hacer un descuento.

“Esta broma no salió como esperaba”, cuenta el profesional al principio del video que se convirtió en viral y fue visto por más de 18 millones de usuarios. Entre los miles de comentarios, se destaca el hecho de que el cliente fue demasiado introvertido: “Yo todo introvertido: si está bien gracias y perdón por la molestia”; “Te luciste maestro”; “Tenga su propinaza maestro perdón por las molestias”; “Quiero conocer a ese hombre tan paciente”; y “Jaja pobrecito, yo en su lugar me hubiera puesto loco”, fueron algunos de los más populares.

Mientras le explica que él no puede hacer nada para mejorar el resultado, le pasa un cepillo para quitarle los pelos que le cayeron en la ropa y hasta tiene el descaro de pasarle durante unos segundos una máquina que hace masajes como para compensarlo. Por último, le confiesa que todo había sido una broma y procede a terminar el corte que el cliente le había pedido.

