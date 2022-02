Un águila se metió en su auto mientras grababa un video y su reacción impresionó a todos

Cuando Renante Balbuena empezó a grabar un nuevo video para YouTube nunca imaginó que se convertiría en viral. De viaje por Tanay, Filipinas, empezó a filmar su travesía por la flora oriental. Arriba de un auto, con su cámara encastrada en un extremo y el lente fijo hacia él, empezó a hablar y comentar lo que veía mientras recorría el lugar. Pero, en un momento dado recibió una visita inesperada que lo dejó petrificado: un enorme águila entró por la ventanilla del acompañante y se posó en el asiento. La reacción del joven no tardó en viralizarse.

El joven de 33 años no podía creer lo que veía y el animal, un tanto desorientado por la secuencia que vivía, observaba con atención al conductor. Entre insultos y comentarios al aire, Balbuena intentó tocar al ave, que rápidamente reculó en el lugar y levantó sutilmente sus alas. Quieto, tieso como una estatua pensó cuál era su mejor opción.

Agradeció filmar justo todo lo que ocurría y estiró el brazo para intentar sacar la cámara del lugar y poder captar la escena desde afuera. El águila lo seguía con la mirada, lista para volar o defenderse si se sentía amenazada. “Estoy temblando como loco”, comentó mientras salía de su vehículo. “Hay un ave, un ave gigante”, exclamó también.

El águila ingresó al auto mientras que el youtuber filmaba un video de su viaje por Filipinas

Pero en medio del frenesí que estar frente a un águila le causaba, notó un detalle que le brindó un poco de tranquilidad. El animal estaba herido y tenía un poco de sangre en una de las alas. Una vez que pudo salir de su auto, llamó a un veterinario conocido que se acercó a las inmediaciones del lugar y le brindó asistencia al animal.

Así, entre los dos lograron capturar al ave y encerrarla en una jaula para que luego sea trasladada y curada. “Quería acariciarla pero no lo hice; no quería estresarla y que no comiera. Le puse una manta en la jaula y la dejé toda la noche. Cuatro días después, el águila estaba lista para ser liberada”, comentó en su momento Balbuena acorde a lo que consignó el portal Unotv.

¿Las águilas son peligrosas?

Primero que nada, hay que comprender que las águilas son aves de presa. Esto quiere decir que su fisionomía está preparada para alimentarse de animales y, por consecuencia, cazar. Su fuerza, pico y garras son objeto de estudio y además de ser parte de su cuerpo, son armas naturales para atacar y alimentarse.

Si bien existen muchas especies y subespecies, la más famosa es el águila calva misanimales.com

Su vista, extremadamente aguda, les permite visualizar potenciales presas a larga distancia y precipitarse a la zona con velocidad -gracias a sus alas- para cumplir con su objetivo. Sin embargo, a menos que se sientan amenazadas o busquen cazar para alimentarse, no son considerados animales agresivos por lo que un encuentro con ellas no siempre termina en algo grave.