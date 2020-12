Un anillo fabricado por un joyero de la India batió un récord mundial, con 12.638 diminutos diamantes incrustados Crédito: Instagram

Un impresionante récord mundial fue establecido por una joyería de la India. Se trata de un lujoso anillo que está compuesto por 12.638 diminutos diamantes incrustados.

El anillo, que acaba de entrar en el libro Guinness de récords mundiales, fue bautizado "La Maravilla - El Anillo de la Prosperidad", y muestra un intrincado juego floral, con un peso total de 165 gramos. "Se puede llevar, es cómodo" aseguró su creador, Harshit Bansal, que trabaja para la casa joyera Renami Jewels.

El diseño de este anillo está inspirado en la flor de caléndula, la que simboliza la "buena fortuna" en el país de su elaboración. Bansal, de 25 años, declaró a AFP que tuvo la idea hace dos años, cuando estudiaba diseño de joyas en la ciudad de Surat, la cuna de la artesanía joyera india.

El anterior récord de número de diamantes en un anillo lo tenía otra creación india, con 7801 piedras.

"Mi objetivo siempre fue superar los 10.000 diamantes. Deseché muchos diseños y conceptos durante dos años, hasta que escogí este", indicó Bansal, que se llevó el título de la persona que "más diamantes ha puesto en un anillo".

El creador de la joya aún no está dispuesto a deshacerse de ella. "No tenemos planes de venderlo por ahora. Es una cuestión de orgullo para nosotros. No tiene precio", sentenció.