Un enjambre de abejas africanas mató a 6 personas que viajaban en un micro que desbarrancó

Un hecho fatídico. Al menos seis personas murieron en Nicaragua a causa de la picadura de un enjambre de abejas “africanas” (también conocidas como abejas “asesinas”), luego de que el colectivo en el que viajaban desabarrancara y cayera por un abismo. En el vehículo, viajaban 50 pasajeros y, además de las víctimas fatales, hubo decenas de heridos.

Este lunes, un colectivo que recorría la ruta de Jinotega hasta San Sebastián de Yalí, en el norte de Nicaragua, sufrió un desperfecto y cayó al abismo.

El vehículo, con 50 pasajeros, cayó sobre un cafetal, de alrededor de 50 metros de profundidad, que contenía unas colmenas de madera utilizadas para la producción de miel. Así lo informaron las autoridades locales y lo consignó la Agencia EFE.

En el choque, el colectivo interfirió con un panal de abejas “africanas” que picaron a los pasajeros y al conductor del vehículo y ocasionó la muerte de al menos seis personas, entre las que se encontraban una madre y su hija de 8 años. Los fallecidos fueron identificados por las autoridades como Santos Arnulfo Calderón, de 38 años; Dilcia Flores, de 32; Reyna Isabel Olivas, de 84; Kenia Jazmín Soza, de 19; Eneyda Tórrez Zelaya, de 47 años; y Andrea Carolina, la pequeña.

Por otra parte, los heridos fueron trasladados a un centro asistencial en San Sebastián de Yalí y aquellos que presentaron un cuadro más grave, al hospital regional de Jinotega, donde permanecen aún 14 internados. Los profesionales de salud confirmaron que entre ellos, asistieron a una mujer embarazada y un menor de 4 años que permanece en estado delicado.

Otro ataque de abejas asesinas, esta vez en Sri Lanka

Una pareja de youtubers se encontraba de turismo por Sri Lanka cuando fue atacada por un enjambre de abejas “asesinas”. Leanne y Dan, oriundos de Sudáfrica, disfrutaban de su noveno día en la India cuando vivieron un tenso y preocupante momento, que fue publicado a través de su canal The Buddymoon en mayo.

La pareja, junto a otros viajantes, atravesó un puente que se encontraba sobre lo que parecería una antigua vía de tren cuando Leanne se percató de que un enjambre de abejas “asesinas” los rodearon.

Entre gritos, los turistas comenzaron a correr para huir de ellas, pero el protagonista del video le pidió a su acompañante que no se fuera, ya que consideró que sería más seguro quedarse inmóvil. “Me están picando, no corras”, expresó Dan.

Posteriormente, el joven sintió que las abejas se volvieron sumamente agresivas y se cubrió el rostro con su remera, mientras continuaba la filmación con su celular. Dan sufrió picaduras en la espalda, las piernas y en la oreja. Fue entonces cuando comenzó a correr y atravesó el puente para refugiarse con el resto de los ciudadanos, que prendieron una fogata para ahuyentar a los insectos. “Sé que es mejor no correr, pero entré en pánico”, apuntó el autor del clip.

