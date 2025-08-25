Después de 60 años, descubrieron qué pasó con una familia que desapareció sin dejar rastros

El misterio de la familia Martin, que desapareció sin dejar rastro en 1958, parece haber llegado a su fin. Después de más de seis décadas de incertidumbre, un buzo logró un descubrimiento impactante que podría cerrar uno de los casos sin resolver más duraderos del estado de Oregón, en Estados Unidos.

El enigma comenzó el 7 de diciembre de 1958, cuando Kenneth Martin (54), Barbara Martin (48) y sus tres hijas, de 11, 13 y 14 años, salieron de Portland en su camioneta Ford Country Squire. El plan era simple: un paseo hacia el parque nacional Columbia River Gorge para disfrutar del aire libre antes de la llegada de Navidad. Sin embargo, lo que prometía ser un día de diversión se convirtió en una pesadilla y nunca regresaron a casa.

A pesar de que fueron vistos por última vez comprando combustible y haciendo una parada en un bar de la zona, la familia luego se esfumó. Semanas después, la angustia se hizo aún más profunda cuando los cuerpos de las dos hijas menores, Susan y Virginia, fueron encontrados en el río Columbia. Sin embargo, Kenneth, Barbara y la hija mayor, Barbie, siguieron desaparecidos, y el caso se convirtió en un misterio que se prolongó por generaciones y llamó la atención de la prensa mundial.

El misterio de la familia atrajo la curiosidad de la prensa mundial (Foto: Mirror)

Ahora, la perseverancia del buzo Archer Mayo fue clave para descubrir la verdad. Tras años de investigación y búsqueda, Mayo localizó lo que creía ser la camioneta de la familia sumergida a unos 15 metros de profundidad en el río Columbia, cerca de Cascade Locks. En marzo de 2025, el hallazgo fue confirmado y se recuperaron partes del vehículo, como el chasis y el motor, para análisis forense. Junto a los restos de la camioneta, se encontraron objetos personales que daban un escalofriante indicio: una cámara, juguetes y un arma de fuego.

El caso tomó un giro definitivo cuando Mayo, frustrado porque los rescatistas contratados por la policía local solo habían logrado extraer una parte del vehículo, regresó al lugar para hacer más exploraciones. Después de meses de burocracia y de realizar cerca de 60 inmersiones, logró recuperar la carrocería de la camioneta, que estaba boca abajo y sumergida a 18 metros de profundidad.

Gracias a la voluntad del buzo el caso llegó a su final (Foto: Mirror)

En agosto de este año fue cuando el buzo hizo el descubrimiento más crucial para el caso. En el interior del vehículo, sumergido y lleno de escombros, recuperó restos humanos que se cree, corresponden a los miembros desaparecidos de la familia Martin que hasta el momento no habían sido encontrados. “Siento que los saqué para que vuelvan a reunirse con sus familias”, expresó Mayo, visiblemente emocionado. “Ese era el sueño”, sostuvo el hombre que llevó una investigación en solitario para desentrañar este caso.

Si bien la policía del condado de Hood River evitó confirmar o desmentir los hallazgos del buzo, el descubrimiento de los restos humanos en el interior del vehículo y los objetos personales arrojaron una luz de esperanza sobre el cierre de este doloroso capítulo. La familia Martin, que se perdió en el tiempo y en las aguas, parece finalmente que fue encontrada gracias a la voluntad de un perseverante explorador solitario.